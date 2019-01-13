  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 15'
Ксанти
0'
14' Желтая карточка
Dimitris Meliopoulos
15'
Первый тайм
Желтая карточка
14'
Dimitris Meliopoulos получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Греция: Суперлига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Кубок (1/8 финала)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Кубок Азии (Группа F)
Португалия: Португальская вторая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация