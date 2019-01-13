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Стадион:
Левадиакос
0:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
7' Гол
Фортунис Костас
41' Желтая карточка
Элабделлауи Омар
0:2
50' Гол
Герреро Мигель Анхель
56' Желтая карточка
Suleiman Omo
67' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
90' Желтая карточка
Савадого Сулейман
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Савадого Сулейман получил желтую карточку от судьи
81'
Олимпиакос делает замену. Фортунис Костас уходит с поля, а Натхо Бибрас выходит на его замену.
74'
Левадиакос делает замену. Fotis Ioannidis уходит с поля, а Марковски Марко выходит на его замену.
73'
Левадиакос делает замену. Ангуа Бро уходит с поля, а Жордао Диого выходит на его замену.
68'
Олимпиакос делает замену. Христодулопулос Лазарос уходит с поля, а Хассан Ахмед VIII выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Гильерме дос Сантос получил желтую карточку от судьи
62'
Левадиакос делает замену. Нанжис Ленни уходит с поля, а Савадого Сулейман выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Suleiman Omo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Герреро Мигель Анхель бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Элабделлауи Омар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Фортунис Костас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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