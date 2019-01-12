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Стадион:
Атромитос
2:2
Конец матча
Панаитоликос
0'
23' Желтая карточка
Alexandros Malis
40' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
1:0
50' Гол
Н'Сикулу Кларк
52' Желтая карточка
Franco Mazurek
53' Желтая карточка
Madson
1:1
69' Гол
Nicolas Mana
1:2
77' Гол
Nicolas Mana
80' Желтая карточка
Dimitrios Chatziisaias
2:2
83' Гол
Armin Mujakic
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Панаитоликос делает замену. Виллиан да Силва уходит с поля, а Родригеш Гонсалу выходит на его замену.
87'
Панаитоликос делает замену. Аргус Бординьон уходит с поля, а Pedro Amaral выходит на его замену.
85'
Панаитоликос делает замену. Franco Mazurek уходит с поля, а Михай Энеа выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Armin Mujakic бьет в цель!
80'
Атромитос делает замену. Dimitrios Chatziisaias уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Dimitrios Chatziisaias получил желтую карточку от судьи
78'
Атромитос делает замену. Н'Сикулу Кларк уходит с поля, а Armin Mujakic выходит на его замену.
78'
Атромитос делает замену. Bruno Felipe уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Nicolas Mana бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Nicolas Mana бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Madson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Franco Mazurek получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Н'Сикулу Кларк бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Кивракидис Кириакос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Alexandros Malis получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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