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Бетис
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 13.01.2019, осталось 2 дня 17 часов.

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