Стадион: Бутарке
31' Желтая карточкаМелеро Гонсало
36' Желтая карточкаСиовас Димитрис
Первый тайм
37'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Пулидо Хорхе из команды Уэска в офсайде
36'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Сиовас Димитрис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Назначен штрафной. Пострадал Кучо Эрнандес, его свалил Сиовас Димитрис.
35'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Леганес имеет хороший шанс забить.
34'
33'
Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
33'
Ньом Аллан из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Удар от ворот произведет Леганес
32'
Феррейро Давид из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
31'
Мелеро Гонсало совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
31'
Судья свистит. Мелеро Гонсало атаковал сзади соперника. Это Ньом Аллан заработал своей команде штрафной
31'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
30'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Близко! Бьет Феррейро Давид из команды Уэска, но мяч успели вынести с линии ворот!
29'
Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
29'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
27'
27'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает пас партнеру.
27'
Феррейро Давид из команды Уэска делает пас партнеру.
27'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Отличные скиллы показывает Мирамон Хорхе, обводя своих соперников
25'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
25'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Ривера Кристиан из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Леганес имеет хороший шанс забить.
22'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Пулидо Хорхе
21'
21'
Удар от ворот произведет Уэска
20'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
18'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Уэска
17'
Сильва Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
17'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Ньом Аллан из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
Сильва Хонатан из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
15'
14'
Оскар Родригес из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
13'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена из-за технических проблем.
12'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
11'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Куэльяр Иван из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
10'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
10'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
9'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
9'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
9'
Мусто Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
8'
Назначен штрафной. Пострадал Каррильо Гидо, его свалил Мусто Дамиан.
8'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает пас партнеру.
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Кучо Эрнандес наказан за толчок Бустинса Унаи
5'
4'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
3'
3'
2'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Ньом Аллан оказался на газоне.
2'
1'
Каррильо Гидо наказан за толчок Мирамон Хорхе
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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