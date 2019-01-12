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  5. Примера
Стадион:
Леганес
0:0
Первый тайм: 37'
Уэска
0'
31' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
36' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
37'
Первый тайм
37'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
36'
Пулидо Хорхе из команды Уэска в офсайде
36'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Сиовас Димитрис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Назначен штрафной. Пострадал Кучо Эрнандес, его свалил Сиовас Димитрис.
35'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Леганес имеет хороший шанс забить.
34'
Леганес контролирует мяч.
33'
Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
33'
Ньом Аллан из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Удар от ворот произведет Леганес
32'
Феррейро Давид из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
31'
Мелеро Гонсало совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Мелеро Гонсало атаковал сзади соперника. Это Ньом Аллан заработал своей команде штрафной
31'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
30'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Близко! Бьет Феррейро Давид из команды Уэска, но мяч успели вынести с линии ворот!
29'
Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
29'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
28'
Леганес контролирует мяч.
27'
Уэска имеет хороший шанс забить.
27'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает пас партнеру.
27'
Феррейро Давид из команды Уэска делает пас партнеру.
27'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
26'
Уэска контролирует мяч.
26'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
26'
Отличные скиллы показывает Мирамон Хорхе, обводя своих соперников
25'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Ривера Кристиан из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
24'
Уэска имеет хороший шанс забить.
24'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
23'
Леганес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
22'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Пулидо Хорхе
21'
Леганес контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Уэска
20'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
18'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Уэска
17'
Сильва Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
17'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Ньом Аллан из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Сильва Хонатан из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Оскар Родригес из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
13'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена из-за технических проблем.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
11'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Куэльяр Иван из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Уэска имеет хороший шанс забить.
Офсайд
10'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
10'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
Уэска контролирует мяч.
9'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
9'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
9'
Мусто Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Назначен штрафной. Пострадал Каррильо Гидо, его свалил Мусто Дамиан.
8'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
7'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает пас партнеру.
6'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Уэска контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
5'
Кучо Эрнандес наказан за толчок Бустинса Унаи
5'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
3'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Леганес контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Ньом Аллан оказался на газоне.
2'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Каррильо Гидо наказан за толчок Мирамон Хорхе
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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