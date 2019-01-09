Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Вальядолид

Стадион: Месталья
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - ВальядолидДо начала игры, которая состоится 12.01.2019, осталось 2 дня 15 часов 46 минут.
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