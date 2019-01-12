Стадион: Эстадио де ла Керамика
0:0
Первый тайм: 10'
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Первый тайм
9'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Вильярреал
8'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает неудачный навес.
8'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
8'
Иборра Висенте из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Удар от ворот произведет Вильярреал
7'
Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
7'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Мата Хайме из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Виктор Руис заработал фол
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Хетафе контролирует мяч.
4'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Хетафе контролирует мяч.
4'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Морено Херард наказан за толчок Фулкье Димитри
2'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Вильярреал контролирует мяч.
2'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Вильярреал контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хетафе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 2 Майнц 2 Фрайбург Итог 1 Ольборг 2 Хобро Итог 2 Карлсруэ 4 Фейеноорд ОТМ 0 Бешикташ 0 Гройтер Фюрт Итог 2 Майнц 2 Фрайбург Итог 3 Вольфсбург 0 Риека Итог 2 Оснабрюк 1 Янг Бойз Итог 2 ВВВ-Венло 0 Виктория Кёльн Итог 1 РБ Лейпциг 1 Галатасарай Итог 1 Эмполи 0 Перуджа Итог 1 Рёуфосс 3 Мьёндален Итог 2 Сан-Паулу 4 Аякс Позже 0 Фламенго 0 Айнтрахт Фр
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Итог 2 Бристоль Сити 1 Болтон Итог 2 Рединг 0 Ноттингем Форест Итог 3 Уиган 0 Астон Вилла Итог 3 Брентфорд 1 Сток Сити Итог 1 Ипсвич 0 Ротерхэм Итог 1 Престон Норт Энд 1 Суонси Итог 1 Вест Бромвич 1 Норвич Итог 1 Бирмингем 2 Мидлсбро Итог 3 Халл Сити 0 Шеффилд Уэнсдей Итог 1 Шеффилд Юнайтед 0 КПР Итог 0 Миллуолл 2 Блэкберн
Англия: Вторая лига
Итог 3 Нортгемптон 0 Карлайл Итог 0 Порт Вейл 3 Колчестер Итог 3 Крю Александра 2 Ньюпорт Итог 0 Мэнсфилд 1 Йовил Таун Итог 0 Олдхэм Атлетик 0 Форест Грин Итог 2 Суиндон Таун 2 Линкольн Сити Итог 1 Челтенем 3 Транмер Итог 0 Гримсби 2 Маклсфилд Итог 0 Ноттс Каунти 1 Кембридж Юнайтед Итог 2 Стивенэйдж 1 Кроули Таун Итог 4 Бёри 3 Милтон Кинс Донс Итог 0 Эксетер Сити 0 Моркам
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Бат 0 Ист Таррок Юнайтед Итог 3 Дартфорд 2 Сент-Олбанс Итог 2 Хэмптон энд Ричмонд 0 Далвич Гамлет Итог 1 Слауг 0 Челмсфорд Итог 2 Конкорд Рейнджерс 2 Уэлдстон Итог 0 Глостер 0 Ханегрфорд Таун Отл 0 Труро 0 Уокинг Итог 1 Биллерикей 2 Чиппенхэм Таун Итог 1 Истборн 1 Уэстон-сьюпер-Мэр Отл 0 Хемел Хемпстэд 0 Торкуэй Отл 0 Оксфорд Сити 0 Уэллинг
Англия: Первая лига
Итог 1 Уолсолл 2 Сканторп Итог 0 Аккрингтон 0 Бристоль Роверс Итог 1 Ковентри 1 Уимблдон Итог 0 Портсмут 1 Блэкпул Итог 1 Сандерленд 1 Лутон Таун Итог 2 Бёртон 3 Джиллингем Итог 2 Питерборо Юнайтед 1 Рочдейл Итог 2 Саутенд 3 Плимут Итог 3 Уиком 2 Донкастер Итог 3 Барнсли 0 Брэдфорд Сити Итог 2 Флитвуд Таун 2 Оксфорд Юнайтед Итог 0 Шрусбери Таун 3 Чарльтон
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Греция: Суперлига
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Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
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Кубок Азии (Группа D)
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Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Португалия: Португальская вторая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Ирландия: Премьер-лига
Торнео де Верано
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Франция: Первый дивизион: Женщины
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
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