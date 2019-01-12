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Стадион:
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 10'
Хетафе
0' 10'
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Первый тайм
9'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Вильярреал
8'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает неудачный навес.
8'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
8'
Иборра Висенте из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Удар от ворот произведет Вильярреал
7'
Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
7'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Мата Хайме из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Виктор Руис заработал фол
6'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Хетафе контролирует мяч.
4'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Хетафе контролирует мяч.
4'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
3'
Морено Херард наказан за толчок Фулкье Димитри
2'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Вильярреал контролирует мяч.
2'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Вильярреал контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хетафе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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