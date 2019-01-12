Стадион: Монтиливи Зрители: 10303
1:0
12' ГолСтуани Кристиан
21' Желтая карточкаКальери Хонатан
40' Желтая карточкаСоарес Дуглас
1:1
50' ГолБастон Борха
52' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
61' Желтая карточкаСтуани Кристиан
80' Желтая карточкаПонс Пере
90' Желтая карточкаПорро Педро
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Матч возобновлен
93'
Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Порро Педро получил желтую карточку от судьи
93'
Безумный фол. Порро Педро грубо играет против соперника. Пострадал Дуарте Рубен
93'
Брашанац Дарко из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Понс Пере пострадал.
92'
Тактическая замена. Бурги Хорхе уходит с поля и его заменяет Агиррегабириа Мартин
91'
91'
Гарсия Алеш не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Лосано Энтони из команды Жирона пасует в штрафную, но Пачеко Фернандо выходит и ловит мяч.
90'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Пина Томас не смог попасть в створ ударом издали
89'
Тактическая замена. Бастон Борха уходит с поля и его заменяет Гвидетти Йон
88'
Лосано Энтони наказан за толчок Дуарте Рубен
88'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
86'
Лосано Энтони из команды Жирона наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
Валери Фернандес из команды Жирона делает пас партнеру.
86'
Отличные скиллы показывает Валери Фернандес, обводя своих соперников
86'
85'
85'
Гарсия Алеш из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
84'
Шанс! Хуанпе Хуан из команды Жирона пробил головой, но мимо
84'
84'
Лосано Энтони из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Лосано Энтони из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
83'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
83'
Судья сигнализирует, что Порро Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
82'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Брашанац Дарко наказан за толчок Валери Фернандес
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Понс Пере получил желтую карточку от судьи
80'
Понс Пере из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
79'
Тактическая замена. Собрино Рубен уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
79'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Химо Наварро заработал фол
79'
78'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марипан Гильермо из команды Алавес.
76'
Опасность предотвращена - Марипан Гильермо из команды Алавес вступил в отбор удачно
76'
Гарсия Алеш разрезает оборону соперника отличным пасом
75'
75'
Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
74'
Шанс! Стуани Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
74'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Гранель Алекс уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
73'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
73'
Валери Фернандес из команды Жирона делает неудачный навес.
73'
72'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
71'
Так близко к голу! Кальери Хонатан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Буну Яссин!
71'
Ману Гарсия из команды Алавес делает отличный кросс...
71'
Ману Гарсия из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
70'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пина Томас
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Пина Томас нарушает правила. Понс Пере пострадал
69'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
69'
Алькала Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
68'
Ману Гарсия из команды Алавес делает неудачный навес.
68'
66'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гранель Алекс из команды Жирона пробил со штрафного, но очень мимо цели.
66'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
65'
65'
Порту Кристиан из команды Жирона подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Дуарте Рубен ошибается в защите.
65'
64'
Порро Педро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
64'
64'
Валери Фернандес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
63'
61'
Стуани Кристиан получил желтую карточку от судьи
61'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Стуани Кристиан нырнул в штрафной. Спорно!
61'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
61'
61'
Матч возобновлен
61'
Тактическая замена. Соарес Дуглас уходит с поля и его заменяет Валери Фернандес
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой справа.
59'
Кальери Хонатан мяч отрикошетил от ворот
58'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 10303 болельщиков
57'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
56'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пина Томас
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Ману Гарсия задерживает мяч рукой
54'
53'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона в офсайде
53'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Лагуардия Виктор получил желтую карточку от судьи
52'
Лагуардия Виктор из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Стуани Кристиан заработал фол
52'
Судья сигнализирует, что Бурги Хорхе из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Порро Педро
50'
Кальери Хонатан сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Бастон Борха изменил счет на табло!
50'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
50'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
50'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Соарес Дуглас ошибается в защите.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
49'
Шанс! Алькала Педро из команды Жирона пробил головой, но мимо
49'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
48'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Собрино Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Бурги Хорхе пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
47'
47'
Ману Гарсия из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
Порро Педро из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Алавес контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
45'
Безумный фол. Химо Наварро грубо играет против соперника. Пострадал Гранель Алекс
44'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
44'
42'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
42'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Марипан Гильермо из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
42'
40'
Судья подбегает и показывает Соарес Дуглас из команды Жирона отложенную желтую карточку за фол.
40'
Понс Пере наказан за толчок Кальери Хонатан
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
39'
Порро Педро нарушает правила. Дуарте Рубен пострадал
39'
39'
38'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
38'
Собрино Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
38'
Кальери Хонатан из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
38'
Бурги Хорхе из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
38'
37'
37'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
36'
Назначен штрафной. Пострадал Бастон Борха, его свалил Алькала Педро.
36'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Пачеко Фернандо отбил мяч на угловой после удара Порро Педро из штрафной площади.
35'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
35'
35'
35'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой справа.
35'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Какой шанс! Бастон Борха почти забил, но мяч вынесли с линии!
35'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
35'
Алавес имеет хороший шанс забить.
34'
34'
33'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой слева.
33'
Ману Гарсия из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
33'
32'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
32'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
30'
Пина Томас из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Собрино Рубен из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
28'
Дуарте Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Порро Педро пострадал.
28'
27'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
27'
Соарес Дуглас из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Пина Томас из команды Алавес делает отличный кросс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Стуани Кристиан нарушает правила. Лагуардия Виктор пострадал
24'
Бастон Борха наказан за толчок Алькала Педро
24'
24'
24'
Дуарте Рубен из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
21'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
21'
Кальери Хонатан из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Порро Педро заработал фол
21'
Понс Пере нарушает правила. Дуарте Рубен пострадал
21'
21'
21'
Гарсия Борха I из команды Жирона пасует в штрафную, но Пачеко Фернандо выходит и ловит мяч.
20'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Бастон Борха из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
18'
18'
18'
18'
Лагуардия Виктор наказан за толчок Стуани Кристиан
17'
16'
Порро Педро из команды Жирона делает пас партнеру.
16'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Порту Кристиан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Дуарте Рубен пострадал.
15'
15'
Шанс! Ману Гарсия из команды Алавес пробил головой, но мимо
15'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Понс Пере пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
14'
13'
12'
Порро Педро сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан забил потрясным ударом ножницами!
12'
Порро Педро из команды Жирона делает отличный кросс...
12'
11'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Опасность предотвращена - Химо Наварро из команды Алавес вступил в отбор удачно
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Порро Педро из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Бурги Хорхе из команды Алавес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
9'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
9'
8'
Стуани Кристиан нарушает правила. Химо Наварро пострадал
7'
Бурги Хорхе из команды Алавес в офсайде
7'
Ману Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Собрино Рубен из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
6'
Стуани Кристиан нарушает правила. Пина Томас пострадал
6'
6'
Шанс! Бастон Борха из команды Алавес пробил головой, но мимо
6'
6'
Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
4'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
3'
2'
2'
1'
Стуани Кристиан нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
1'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный кросс...
1'
1'
Бастон Борха не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Алавес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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