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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 10303
Жирона
1:1
Конец матча
Алавес
0'
1:0
12' Гол
Стуани Кристиан
21' Желтая карточка
Кальери Хонатан
40' Желтая карточка
Соарес Дуглас
1:1
50' Гол
Бастон Борха
52' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
61' Желтая карточка
Стуани Кристиан
80' Желтая карточка
Понс Пере
90' Желтая карточка
Порро Педро
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
93'
Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
93'
Порро Педро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Порро Педро грубо играет против соперника. Пострадал Дуарте Рубен
Фол, нарушение
93'
Брашанац Дарко из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Понс Пере пострадал.
92'
Тактическая замена. Бурги Хорхе уходит с поля и его заменяет Агиррегабириа Мартин
91'
Удар от ворот произведет Алавес
91'
Гарсия Алеш не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Лосано Энтони из команды Жирона пасует в штрафную, но Пачеко Фернандо выходит и ловит мяч.
90'
Понс Пере из команды Жирона делает пас партнеру.
90'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Пина Томас не смог попасть в створ ударом издали
89'
Тактическая замена. Бастон Борха уходит с поля и его заменяет Гвидетти Йон
Фол, нарушение
88'
Лосано Энтони наказан за толчок Дуарте Рубен
88'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
87'
Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Лосано Энтони из команды Жирона наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
Валери Фернандес из команды Жирона делает пас партнеру.
86'
Отличные скиллы показывает Валери Фернандес, обводя своих соперников
86'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гарсия Алеш из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Шанс! Хуанпе Хуан из команды Жирона пробил головой, но мимо
Угловой
84'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
84'
Лосано Энтони из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Лосано Энтони из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
83'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Порро Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
82'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Брашанац Дарко наказан за толчок Валери Фернандес
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
80'
Понс Пере получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Понс Пере из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
79'
Тактическая замена. Собрино Рубен уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
Фол, нарушение
79'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Химо Наварро заработал фол
Угловой
79'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
78'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марипан Гильермо из команды Алавес.
76'
Опасность предотвращена - Марипан Гильермо из команды Алавес вступил в отбор удачно
76'
Гарсия Алеш разрезает оборону соперника отличным пасом
75'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Удар от ворот произведет Алавес
74'
Шанс! Стуани Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
74'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Гранель Алекс уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
Фол, нарушение
73'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
73'
Валери Фернандес из команды Жирона делает неудачный навес.
73'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
71'
Так близко к голу! Кальери Хонатан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Буну Яссин!
71'
Ману Гарсия из команды Алавес делает отличный кросс...
71'
Ману Гарсия из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пина Томас
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
69'
Пина Томас нарушает правила. Понс Пере пострадал
69'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
69'
Алькала Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
68'
Ману Гарсия из команды Алавес делает неудачный навес.
68'
Жирона контролирует мяч.
66'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гранель Алекс из команды Жирона пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
65'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Порту Кристиан из команды Жирона подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Дуарте Рубен ошибается в защите.
65'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
64'
Порро Педро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
64'
Валери Фернандес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Жирона
Желтая карточка
61'
Стуани Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Стуани Кристиан нырнул в штрафной. Спорно!
61'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
61'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Матч возобновлен
61'
Тактическая замена. Соарес Дуглас уходит с поля и его заменяет Валери Фернандес
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой справа.
59'
Кальери Хонатан мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 10303 болельщиков
57'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
57'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пина Томас
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Ману Гарсия задерживает мяч рукой
54'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
53'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона в офсайде
53'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Лагуардия Виктор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Лагуардия Виктор из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Стуани Кристиан заработал фол
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Бурги Хорхе из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Порро Педро
50'
Кальери Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Бастон Борха изменил счет на табло!
50'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
50'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
50'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Соарес Дуглас ошибается в защите.
50'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Удар от ворот произведет Алавес
49'
Шанс! Алькала Педро из команды Жирона пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
48'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
48'
Собрино Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Бурги Хорхе пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
47'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Ману Гарсия из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Порро Педро из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Алавес контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Удар от ворот произведет Алавес
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Химо Наварро грубо играет против соперника. Пострадал Гранель Алекс
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
44'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
42'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
42'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Марипан Гильермо из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
42'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Судья подбегает и показывает Соарес Дуглас из команды Жирона отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
40'
Понс Пере наказан за толчок Кальери Хонатан
40'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Удар от ворот произведет Жирона
Фол, нарушение
39'
Порро Педро нарушает правила. Дуарте Рубен пострадал
39'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
38'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
38'
Собрино Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
38'
Кальери Хонатан из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
38'
Бурги Хорхе из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
38'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Бастон Борха, его свалил Алькала Педро.
Угловой
36'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Пачеко Фернандо отбил мяч на угловой после удара Порро Педро из штрафной площади.
35'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
35'
Жирона начинает контратаку
35'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой справа.
35'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Какой шанс! Бастон Борха почти забил, но мяч вынесли с линии!
35'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
35'
Алавес имеет хороший шанс забить.
34'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой слева.
33'
Ману Гарсия из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
33'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
32'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
30'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
30'
Пина Томас из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Собрино Рубен из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
28'
Дуарте Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Порро Педро пострадал.
28'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
27'
Соарес Дуглас из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Жирона начинает контратаку
26'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Пина Томас из команды Алавес делает отличный кросс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
25'
Стуани Кристиан нарушает правила. Лагуардия Виктор пострадал
Фол, нарушение
24'
Бастон Борха наказан за толчок Алькала Педро
24'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
24'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дуарте Рубен из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
Желтая карточка
21'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Кальери Хонатан из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Порро Педро заработал фол
Фол, нарушение
21'
Понс Пере нарушает правила. Дуарте Рубен пострадал
21'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
21'
Гарсия Борха I из команды Жирона пасует в штрафную, но Пачеко Фернандо выходит и ловит мяч.
20'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
20'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Бастон Борха из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Лагуардия Виктор наказан за толчок Стуани Кристиан
17'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Порро Педро из команды Жирона делает пас партнеру.
16'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Порту Кристиан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Дуарте Рубен пострадал.
15'
Удар от ворот произведет Жирона
15'
Шанс! Ману Гарсия из команды Алавес пробил головой, но мимо
15'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Понс Пере пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
14'
Удар от ворот произведет Алавес
13'
Жирона контролирует мяч.
12'
Порро Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан забил потрясным ударом ножницами!
12'
Порро Педро из команды Жирона делает отличный кросс...
12'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
11'
Опасность предотвращена - Химо Наварро из команды Алавес вступил в отбор удачно
11'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Порро Педро из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Жирона начинает контратаку
10'
Бурги Хорхе из команды Алавес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
9'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Стуани Кристиан нарушает правила. Химо Наварро пострадал
Офсайд
7'
Бурги Хорхе из команды Алавес в офсайде
7'
Ману Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Собрино Рубен из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Стуани Кристиан нарушает правила. Пина Томас пострадал
6'
Удар от ворот произведет Жирона
6'
Шанс! Бастон Борха из команды Алавес пробил головой, но мимо
6'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
6'
Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Удар от ворот произведет Алавес
4'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
3'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Жирона контролирует мяч.
1'
Стуани Кристиан нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
1'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный кросс...
1'
Удар от ворот произведет Жирона
1'
Бастон Борха не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Алавес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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