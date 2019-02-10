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Стадион:
Верона
1:1
Конец матча
Кротоне
0'
31' Желтая карточка
Матос Ридер
40' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
41' Желтая карточка
Марроне Лука
45' Желтая карточка
Роден Маркус
0:1
50' Гол
Петтинари Стефано
52' Желтая карточка
Милич Хрвое
63' Вторая желтая карточка
Роден Маркус
74' Желтая карточка
Кордац Алекс
1:1
78' Гол
Ди Кармине Самуэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Желтая карточка
74'
Кордац Алекс получил желтую карточку от судьи
70'
Верона делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Паццини Джампаоло выходит на его замену.
66'
Кротоне делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Молина Сальваторе выходит на его замену.
63'
Роден Маркус получает вторую желтую карточку. Удаление.
61'
Кротоне делает замену. Машаш Зинедин уходит с поля, а Мраз Самуэл выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Милич Хрвое получил желтую карточку от судьи
51'
Верона делает замену. Матос Ридер уходит с поля, а Тупта Любомир выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Петтинари Стефано бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Роден Маркус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Цаканьи Маттиа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
24'
Кротоне делает замену. Вяйсянен Саули уходит с поля, а Маркос Курадо выходит на его замену.
13'
Верона делает замену. Мунари Джанни уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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