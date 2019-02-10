Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
31' Желтая карточкаМатос Ридер
40' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
41' Желтая карточкаМарроне Лука
45' Желтая карточкаРоден Маркус
0:1
50' ГолПеттинари Стефано
52' Желтая карточкаМилич Хрвое
63' Вторая желтая карточкаРоден Маркус
74' Желтая карточкаКордац Алекс
1:1
78' ГолДи Кармине Самуэль
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
74'
Кордац Алекс получил желтую карточку от судьи
70'
Верона делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Паццини Джампаоло выходит на его замену.
66'
Кротоне делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Молина Сальваторе выходит на его замену.
63'
Роден Маркус получает вторую желтую карточку. Удаление.
61'
Кротоне делает замену. Машаш Зинедин уходит с поля, а Мраз Самуэл выходит на его замену.
52'
Милич Хрвое получил желтую карточку от судьи
51'
Верона делает замену. Матос Ридер уходит с поля, а Тупта Любомир выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Петтинари Стефано бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Роден Маркус получил желтую карточку от судьи
41'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
40'
Цаканьи Маттиа получил желтую карточку от судьи
31'
Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
24'
Кротоне делает замену. Вяйсянен Саули уходит с поля, а Маркос Курадо выходит на его замену.
13'
Верона делает замену. Мунари Джанни уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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