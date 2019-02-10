Стадион: Ренато Далл'Ара
1:0
17' ГолДестро Маттиа
1:1
33' ГолЛерагер Лукас
58' Желтая карточкаПаласио Родриго
64' Желтая карточкаЛазович Дарко
81' Желтая карточкаМ'Байе Ибрахим
86' Желтая карточкаСанабрия Антонио
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Штрафной исполнил Пульгар Эрик, после его удара Раду Йонуц сделал классный сейв. Угловой
94'
Назначен штрафной. Пострадал Сансоне Никола, его свалил Перейра Педру II.
94'
93'
93'
93'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
92'
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Куаме Кристиан уходит с поля и его заменяет Пеццелла Джузеппе
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Сориано Роберто из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
89'
89'
88'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
88'
О, нет. Из многообещающей позиции Гонсалес Джанкарло из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
88'
Данило Ларанжера из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
88'
88'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
88'
Должен был быть гол! Данило Ларанжера имел отличный шанс, но Раду Йонуц не дал голу состоятся!
87'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
87'
87'
О, нет. Из многообещающей позиции Данило Ларанжера из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
87'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Данило Ларанжера и попал в каркас ворот!
87'
86'
Санабрия Антонио получил желтую карточку от судьи
86'
Санабрия Антонио из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Пульгар Эрик пострадал.
85'
85'
ШАНС! Сориано Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
85'
Пульгар Эрик из команды Болонья забрасывает мяч в штрафную.
85'
85'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
Лерагер Лукас наказан за толчок Джемаили Блерим
84'
Джемаили Блерим задерживает мяч рукой
83'
83'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Перейра Педру II
82'
Судья свистит. Джемаили Блерим атаковал сзади соперника. Это Радованович Иван заработал своей команде штрафной
81'
М'Байе Ибрахим получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья играет слишком грубо. Куаме Кристиан оказался на газоне.
80'
Сориано Роберто из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Болонья имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
80'
Сантандер Федерико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Сансоне Никола из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Велозу Мигель уходит с поля и его заменяет Бесса Даниэль
78'
Сансоне Никола из команды Болонья делает неудачный навес.
78'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
78'
Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Сориано Роберто из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
77'
Тактическая замена. Поли Андреа уходит с поля и его заменяет Джемаили Блерим
76'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Радованович Иван из команды Дженоа играет слишком грубо. Сориано Роберто оказался на газоне.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
74'
Велозу Мигель из команды Дженоа нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
74'
74'
73'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Сориано Роберто из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Тактическая замена. Эдера Симоне уходит с поля и его заменяет Сансоне Никола
69'
Судья сигнализирует, что Кришито Доменико из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Эдера Симоне
69'
69'
68'
Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
68'
Кришито Доменико не смог попасть в створ ударом издали
68'
67'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
67'
Скорупски Лукаш из команды Болонья сделал отличный сейв!
67'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Скорупски Лукаш перевел мяч на угловой!
67'
Лазович Дарко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
66'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
65'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Эдера Симоне из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Лазович Дарко получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Лазович Дарко грубо играет против соперника. Пострадал Матьелло Федерико
64'
Кришито Доменико из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Раду Йонуц ошибается в защите.
64'
Поли Андреа делает длинную передачу вперед
63'
63'
Судья сигнализирует, что Паласио Родриго из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
62'
Паласио Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
62'
Радованович Иван нанес удар издали, а Скорупски Лукаш отбил его обратно в игру!
61'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Поли Андреа из команды Болонья делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
60'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Сантандер Федерико
59'
Бираски Давиде наказан за толчок Паласио Родриго
59'
58'
58'
Паласио Родриго получил желтую карточку от судьи
58'
Безумный фол. Паласио Родриго грубо играет против соперника. Пострадал Велозу Мигель
58'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
56'
56'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает неудачный навес.
55'
Матьелло Федерико из команды Болонья играет слишком грубо. Лазович Дарко оказался на газоне.
55'
Санабрия Антонио из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
55'
Поли Андреа из команды Болонья играет слишком грубо. Лерагер Лукас оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Данило Ларанжера из команды Болонья играет слишком грубо. Санабрия Антонио оказался на газоне.
54'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
53'
53'
52'
Лерагер Лукас из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
52'
Кришито Доменико делает длинную передачу вперед
52'
52'
Гонсалес Джанкарло делает длинную передачу вперед
51'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Гюнтер Корай ошибается в защите.
51'
Эдера Симоне наказан за толчок Кришито Доменико
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Радованович Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
Раду Йонуц из команды Дженоа сделал отличный сейв!
48'
Эдера Симоне нанес удар, мяч был парирован, но Раду Йонуц не удержал его в руках.
48'
48'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Санабрия Антонио из команды Дженоа играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
47'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Дестро Маттиа наказан за толчок Гюнтер Корай
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Куаме Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Поли Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Плохо сыграл Куаме Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
44'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Куаме Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Лерагер Лукас из команды Дженоа делает неудачный навес.
42'
41'
Сориано Роберто из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
40'
Эдера Симоне из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Санабрия Антонио наказан за толчок Данило Ларанжера
40'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Кришито Доменико делает длинную передачу вперед
39'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья играет слишком грубо. Куаме Кристиан оказался на газоне.
39'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
38'
Гюнтер Корай делает длинную передачу вперед
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
33'
Лазович Дарко сделал результативную передачу.
33'
ГОООООЛ - Лерагер Лукас Дженоа забивает ударом головой
33'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
33'
Матьелло Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
32'
32'
Лерагер Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Так близко к голу! Санабрия Антонио имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Скорупски Лукаш!
31'
Лерагер Лукас из команды Дженоа делает отличный кросс...
31'
31'
Скорупски Лукаш из команды Болонья сделал отличный сейв!
31'
Скорупски Лукаш не дал случится голу! Санабрия Антонио должен был забивать, но Скорупски Лукаш сделал отличный сейв
31'
Куаме Кристиан из команды Дженоа находит одноклубника четким пасом пяткой.
30'
Радованович Иван из команды Дженоа в офсайде
30'
О, нет. Из многообещающей позиции Велозу Мигель из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
30'
Велозу Мигель пробил со штрафного прямо в стенку
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
28'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
28'
27'
Лерагер Лукас из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
26'
Дестро Маттиа задерживает мяч рукой
25'
25'
Отличные скиллы показывает Дестро Маттиа, обводя своих соперников
25'
Дестро Маттиа из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Эдера Симоне из команды Болонья в офсайде
24'
24'
24'
Эдера Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
22'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Куаме Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эдера Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
22'
Велозу Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Эдера Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Кришито Доменико из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Дестро Маттиа пострадал.
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
19'
Дестро Маттиа задерживает мяч рукой
19'
19'
Лерагер Лукас из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает пас партнеру.
19'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
17'
Поли Андреа сделал результативную передачу.
17'
ГОООООЛ - Дестро Маттиа Болонья забивает ударом головой
17'
Раду Йонуц ошибается в защите.
17'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный кросс...
16'
15'
Поли Андреа из команды Болонья в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эдера Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
15'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Поли Андреа из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Велозу Мигель наказан за толчок Дестро Маттиа
13'
12'
12'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Велозу Мигель из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
10'
Велозу Мигель из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
9'
9'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Велозу Мигель
8'
8'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.
8'
М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
Поли Андреа не смог попасть в створ ударом издали
7'
Болонья имеет хороший шанс забить.
6'
Лерагер Лукас наказан за толчок Паласио Родриго
5'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Судья сигнализирует, что Велозу Мигель из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Гонсалес Джанкарло
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
4'
4'
4'
Данило Ларанжера делает длинную передачу вперед
3'
3'
Велозу Мигель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
2'
2'
Куаме Кристиан наказан за толчок М'Байе Ибрахим
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Болонья начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Нигерия: NPFL (Группа B)
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: Кубок
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
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