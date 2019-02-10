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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
1:1
Конец матча
Дженоа
0'
1:0
17' Гол
Дестро Маттиа
1:1
33' Гол
Лерагер Лукас
58' Желтая карточка
Паласио Родриго
64' Желтая карточка
Лазович Дарко
81' Желтая карточка
М'Байе Ибрахим
86' Желтая карточка
Санабрия Антонио
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Штрафной исполнил Пульгар Эрик, после его удара Раду Йонуц сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
94'
Назначен штрафной. Пострадал Сансоне Никола, его свалил Перейра Педру II.
94'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
93'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
93'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Болонья
92'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Удар от ворот произведет Дженоа
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Куаме Кристиан уходит с поля и его заменяет Пеццелла Джузеппе
91'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Сориано Роберто из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
89'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
89'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
88'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
88'
О, нет. Из многообещающей позиции Гонсалес Джанкарло из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
88'
Данило Ларанжера из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
Угловой
88'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
88'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
88'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
88'
Должен был быть гол! Данило Ларанжера имел отличный шанс, но Раду Йонуц не дал голу состоятся!
87'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
Угловой
87'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
87'
О, нет. Из многообещающей позиции Данило Ларанжера из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
87'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Данило Ларанжера и попал в каркас ворот!
Угловой
87'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
Желтая карточка
86'
Санабрия Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Санабрия Антонио из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Пульгар Эрик пострадал.
85'
Удар от ворот произведет Дженоа
85'
ШАНС! Сориано Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
85'
Пульгар Эрик из команды Болонья забрасывает мяч в штрафную.
85'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
84'
Лерагер Лукас наказан за толчок Джемаили Блерим
Фол, нарушение
84'
Джемаили Блерим задерживает мяч рукой
83'
Удар от ворот произведет Дженоа
83'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Перейра Педру II
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Джемаили Блерим атаковал сзади соперника. Это Радованович Иван заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
81'
М'Байе Ибрахим получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
81'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья играет слишком грубо. Куаме Кристиан оказался на газоне.
80'
Сориано Роберто из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Болонья имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Удар от ворот произведет Дженоа
80'
Сантандер Федерико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Сансоне Никола из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
79'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Удар от ворот произведет Дженоа
78'
Тактическая замена. Велозу Мигель уходит с поля и его заменяет Бесса Даниэль
78'
Сансоне Никола из команды Болонья делает неудачный навес.
Угловой
78'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
78'
Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Сориано Роберто из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
77'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
77'
Тактическая замена. Поли Андреа уходит с поля и его заменяет Джемаили Блерим
76'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Радованович Иван из команды Дженоа играет слишком грубо. Сориано Роберто оказался на газоне.
75'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Удар от ворот произведет Болонья
74'
Велозу Мигель из команды Дженоа нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
74'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
72'
Сориано Роберто из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
71'
Болонья контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Тактическая замена. Эдера Симоне уходит с поля и его заменяет Сансоне Никола
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Кришито Доменико из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Эдера Симоне
69'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
Угловой
69'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
68'
Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Удар от ворот произведет Болонья
68'
Кришито Доменико не смог попасть в створ ударом издали
68'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
67'
Скорупски Лукаш из команды Болонья сделал отличный сейв!
67'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Скорупски Лукаш перевел мяч на угловой!
67'
Лазович Дарко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
66'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
65'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Эдера Симоне из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
64'
Лазович Дарко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Лазович Дарко грубо играет против соперника. Пострадал Матьелло Федерико
64'
Кришито Доменико из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Раду Йонуц ошибается в защите.
64'
Поли Андреа делает длинную передачу вперед
63'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Паласио Родриго из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
62'
Паласио Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
62'
Радованович Иван нанес удар издали, а Скорупски Лукаш отбил его обратно в игру!
61'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Поли Андреа из команды Болонья делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Удар от ворот произведет Дженоа
60'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Сантандер Федерико
Фол, нарушение
59'
Бираски Давиде наказан за толчок Паласио Родриго
59'
Дженоа контролирует мяч.
58'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
58'
Паласио Родриго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Паласио Родриго грубо играет против соперника. Пострадал Велозу Мигель
58'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Болонья
56'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
55'
Матьелло Федерико из команды Болонья играет слишком грубо. Лазович Дарко оказался на газоне.
55'
Санабрия Антонио из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
55'
Поли Андреа из команды Болонья играет слишком грубо. Лерагер Лукас оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
54'
Данило Ларанжера из команды Болонья играет слишком грубо. Санабрия Антонио оказался на газоне.
54'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Болонья
53'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Лерагер Лукас из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
52'
Кришито Доменико делает длинную передачу вперед
52'
Удар от ворот произведет Дженоа
52'
Гонсалес Джанкарло делает длинную передачу вперед
51'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
51'
Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Гюнтер Корай ошибается в защите.
Фол, нарушение
51'
Эдера Симоне наказан за толчок Кришито Доменико
50'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
49'
Радованович Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Раду Йонуц из команды Дженоа сделал отличный сейв!
48'
Эдера Симоне нанес удар, мяч был парирован, но Раду Йонуц не удержал его в руках.
Угловой
48'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
48'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
47'
Санабрия Антонио из команды Дженоа играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
47'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Болонья контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Дестро Маттиа наказан за толчок Гюнтер Корай
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Куаме Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Поли Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Плохо сыграл Куаме Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
44'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
44'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
44'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Куаме Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Лерагер Лукас из команды Дженоа делает неудачный навес.
42'
Дженоа контролирует мяч.
41'
Сориано Роберто из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
40'
Эдера Симоне из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Кришито Доменико делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
39'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья играет слишком грубо. Куаме Кристиан оказался на газоне.
39'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
38'
Гюнтер Корай делает длинную передачу вперед
36'
Дженоа контролирует мяч.
35'
Удар от ворот произведет Болонья
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Лазович Дарко сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГОООООЛ - Лерагер Лукас Дженоа забивает ударом головой
Угловой
33'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
33'
Матьелло Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Болонья
32'
Лерагер Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Так близко к голу! Санабрия Антонио имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Скорупски Лукаш!
31'
Лерагер Лукас из команды Дженоа делает отличный кросс...
31'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Скорупски Лукаш из команды Болонья сделал отличный сейв!
31'
Скорупски Лукаш не дал случится голу! Санабрия Антонио должен был забивать, но Скорупски Лукаш сделал отличный сейв
31'
Куаме Кристиан из команды Дженоа находит одноклубника четким пасом пяткой.
Офсайд
30'
Радованович Иван из команды Дженоа в офсайде
30'
О, нет. Из многообещающей позиции Велозу Мигель из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
30'
Велозу Мигель пробил со штрафного прямо в стенку
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
28'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лерагер Лукас из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
27'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Дженоа контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Болонья
Фол, нарушение
26'
Дестро Маттиа задерживает мяч рукой
25'
Дженоа контролирует мяч.
25'
Отличные скиллы показывает Дестро Маттиа, обводя своих соперников
25'
Дестро Маттиа из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
25'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
25'
Эдера Симоне из команды Болонья в офсайде
24'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Эдера Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Куаме Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Эдера Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
22'
Велозу Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Эдера Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Кришито Доменико из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Дестро Маттиа пострадал.
21'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Болонья контролирует мяч.
20'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Дестро Маттиа задерживает мяч рукой
19'
Удар от ворот произведет Болонья
19'
Лерагер Лукас из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает пас партнеру.
19'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Удар от ворот произведет Болонья
17'
Поли Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГОООООЛ - Дестро Маттиа Болонья забивает ударом головой
17'
Раду Йонуц ошибается в защите.
17'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный кросс...
16'
Болонья контролирует мяч.
Офсайд
15'
Поли Андреа из команды Болонья в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Эдера Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
15'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Поли Андреа из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
13'
Велозу Мигель наказан за толчок Дестро Маттиа
13'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Болонья контролирует мяч.
11'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Велозу Мигель из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
10'
Велозу Мигель из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
9'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Велозу Мигель
8'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.
8'
М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Удар от ворот произведет Дженоа
7'
Поли Андреа не смог попасть в створ ударом издали
7'
Болонья имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
6'
Лерагер Лукас наказан за толчок Паласио Родриго
5'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Велозу Мигель из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Гонсалес Джанкарло
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
4'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
4'
Данило Ларанжера делает длинную передачу вперед
3'
Удар от ворот произведет Болонья
3'
Велозу Мигель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Куаме Кристиан наказан за толчок М'Байе Ибрахим
1'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Болонья начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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