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  4. Италия
  5. Серия A
Отчёт о матче}
Стадион: Зрители: 18155
Парма
0:1
Отчёт о матче
Интер Милан
0'
37' Желтая карточка
Весино Матиас
61' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
0:1
79' Гол
Мартинес Лаутаро
85' Желтая карточка
Наингголан Раджа
89' Желтая карточка
Бьябьяни Джонатан
90'+6
Новости после матча

-
Наша трансляция на этом подошла к концу. С Вами был Андрей Сергеев.
Спасибо за внимание, до встречи на футболе! Всего хорошего!
Второй тайм
Свисток
-
Вот и всё! Матч окончен! "Интер" добыл очень трудную гостевую победу над "Пармой". Единственный гол забил вышедший на замену Лаутаро Мартинес.
90'
Большими силами идёт вперёд "Парма", но обострить игру не получается. Бруну Алвеш сейчас и вовсе запустил мяч куда-то на тринуны.
Замена
90'
Заключительная замена в составе "Интера". Мауро Икарди покинул пределы поля, вместо него появился Седрик Соареш.
90'
Инглезе после подачи слева довольно опасно пробил в касание, но Ханданович поймал мяч! Неплохой момент, здорово здесь Де Врея продавил игрок "Пармы".
Дополнительное время
90'
Четыре минуты добавлены к основному времени второго тайма.
90'
Лаутаро Мартинес неплохой удар наносит из пределов штрафной площади, но поймал мяч в руки Сепе. Последняя минута основного времени идёт.
Желтая карточка
89'
Бьябьяни пытается всеми возможными способами забрать мяч себе, но сейчас не получилось. Нарушены правила на Асамоа, карточку получает игрок "Пармы".
Замена
88'
А вот и вторая замена в составе "Интера". Раджа Наингголан покинул пределы поля, вместо него появился Роберто Гальярдини.
87'
Наингголан пробил с дальней дистанции, но всё тут видел Сепе и мяч в руки поймал.
Желтая карточка
85'
Наингголан получает карточку. Пришлось полузащитнику "Интера" срывать контратаку соперника.
Штанга
85'
Атака "Интера" продолжается, и уже Брозович мощно стреляет с подступов к штрафной площади, чуть штангу не сломал!
Опасный момент
84'
Великолепнейший момент у "Интера"! Весино обыграл защитника, ушёл от вратаря и катил мяч в пустой створ, но Гальоло с ленточки снаряд вынес!
Замена
84'
Заключительная на сегодня замена у "Пармы". Отдыхать отправился Юрай Куцка, вместо него появился Маттиа Спрокати.
Угловой
83'
Подача слева к линии вратарской площадки, хозяева отбились. Атака вторым темпом завершилась весьма красивым обводящим ударом в исполнении Весино, но в створ он не попал.
82'
Наингголан наносит дальний удар по воротам "Пармы", успел защитник подставиться, в итоге мы увидим очередной угловой.
81'
И вот уже "Парме" надо идти вперёд! Началась заключительная десятиминутка нашего поединка.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Лаутаро Мартинес! 0:1!
Казалось бы, игра от ворот "Пармы" отодвинулась, но гости провели хорошую контратаку! Перехват Брозовича, передача в штрафную на ход Мартинесу, который из-под Иакопони мощным ударом под перекладину переиграл и Сепе!
78'
Куцка исполнил штрафной удар. Зарядил от души, но попал в стенку. Атака "Пармы" продолжилась, и Инглезе пробивал головой после подачи с фланга, но в створ не попал.
Замена
77'
Д'Аверса сделал вторую замену. Маттео Скоццарелла отправился отдыхать, вместо него появился Лео Штулац.
Замена
77'
Вот и первая замена в составе "Интера". Лаутаро Мартинес вышел на поле вместо Жоау Мариу.
Фол, нарушение
76'
Шкриньяр сыграл не самым аккуратным способом, уронил Жервиньо недалеко от своей штрафной площади. Неплохой штрафной может получиться у хозяев!
75'
Контратака "Пармы" получилась неплохой! Бьябьяни тащил мяч и мог отдавать точно под удар Инглезе, но подставлена нога защитника, потому и пробить сразу не удалось форварду. Потом накрыли уже Роберто.
74'
Быстрая атака "Интера", Весино по центру тащил мяч, но его догнали. Очередная потеря. Лаутаро Мартинес вот-вот выйдет на поле у гостей.
72'
Длинной передачей попытались хозяева хоть как-то разрядить ситуацию, но мяч долетел до штрафной площади "Интера", где Ханданович поймал его и быстро ввёл в игру.
71'
Спаллетти пока ни одной замены не сделал. Можно бы и выпустить ещё одного нападающего, конечно. В обороне "Интер" во втором тайме пока не играл.
70'
Наингголан прострелил с правого фланга в штрафную площадь, "Парма" перехватывает мяч и выносит его от своих ворот.
69'
Вновь у Икарди не получилось как следует обработать мяч в штрафной площади. Лидер "Интера" не особо впечатляет, конечно. Надо ему забить для уверенности.
67'
Середина второго тайма у нас идёт. Жоау Мариу сейчас принял мяч на правом фланге, но пока обрабатывал, упустил его за лицевую линию.
65'
Пришлось вступить в игру Хандановичу, сыграл он на выходе после не самого удачного заброса соперника в его штрафную площадь.
64'
Время идёт, а "Интер" никак не может забить. Моменты есть, их довольно много. Хандановичу сейчас скучно, очень давно игра к его воротам не приближалась.
63'
Шквал атак "Интера" мы наблюдаем. Игрокам "Пармы" и головы некогда поднять. Недалеко и до паники в оборонительных рядах хозяев поля.
Офсайд
62'
Какой момент! Брозович справа исполнил штрафной, Икарди оторвался от защитников и с подступов к вратарской пробил головой! Рядом со штангой, но был офсайд! Но момент красивый!
Желтая карточка
61'
Риккардо Гальоло получил карточку. Не успел за оппонентом защитник "Пармы", в итоге сзади Жоау Мариу зацепил.
59'
Подача справа в штрафную площадь "Пармы", Наингголан головой скидывал мяч на дальнюю штангу, но Икарди на эту передачу не успел.
Замена
58'
Первая замена в составе "Пармы". Вместо Луки Силигарди на поле появился Джонатан Бьябьяни.
Угловой
58'
Подача справа на ближнюю штангу, Инглезе спокойно выбивает мяч.
57'
Д'Амброзио рванул в атаку по правому флангу, прострелил от лицевой, и мяч от Бастони отскочил за лицевую. Сразу игроки "Интера" бросились к судье с намёком на игру рукой. Иррати оставил это без внимания. Угловой.
56'
Навес с левого фланга на дальнюю штангу ворот "Пармы", Сепе на выходе уверенно забирает мяч в руки.
Видео
55'
VAR в действии! Иррати сбегал посмотрел кино, в итоге показал, что рукой переводил мяч в створ Д'Амброзио! Вновь 0:0!
54'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Данило Д'Амброзио! 0:1!
Подача от левого флажка во вратарскую площадку, где Д'Амброзио выскочил из-за спин защитников и переправил снаряд в створ! Но вот чем? Плечом? Рукой?
53'
Перишич в центре внимания. Сначала он зряче прострелил слева на Икарди, но тот не смог принять мяч. А затем опасно пробивал низом в строну ближнего угла, успел Бруну Алвеш на угловой вынести снаряд!
52'
Жоау Мариу на правом фланге здорово по дуге убежал от защитника, от лицевой прострелил в центр штрафной площади, но получилось точно в ноги игроку "Пармы".
51'
Перишич слева выполнил хорошую поперечную передачу на Икарди, которому надо было тут же бить издали, но Мауро замешкался, в итоге его накрыл защитник.
50'
Перишич навесил с левого фланга на ближнюю штангу, где Икарди выскочил из-за спин защитников, но вот бить было не очень удобно, в итоге в створ Мауро не попал.
49'
"Интер" начинает с места в карьер. Футболисты гостей наладили контроль над мячом.
Опасный момент
48'
Очень хорошая атака "Интера"! Наингголан в штрафной площади здорово подыграл себе на ход, уйдя от Куцки, вывалился один на один, но и Сепе не дремал, успел на выходе накрыть удар соперника!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм. Пока обошлось без замен.
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Вообще ничего не добавил Иррати, первый тайм окончен! Пока 0:0! Отдыхаем.
Фол, нарушение
44'
Д'Амброзио досталось по ногам на фланге. Заканчивается наш первый тайм, не должен много добавить Иррати.
43'
Инглезе получил мяч в штрафной площади "Интера" в окружении трёх соперников, но это не помешало ему неожиданно для всех пробить с разворота! Выше перекладины получилось.
41'
Заключительная пятиминутка первого тайма. "Интер" смотрится немного лучше, но не сказать, что куча моментов у команды Лучано Спаллетти. Ошибок много всё-таки.
40'
За 30 метров было до цели, в итоге последовала подача, скидка, и мы могли увидеть мощный удар от Жоау Мариу, но он толком по мячу попасть не смог!
Фол, нарушение
39'
Куцка по центру приближался к штрафной площади, но мяч потерял. "Интер" разогнал контратаку, которая завершилась слегка странным пасом назад. Повезло ещё гостям, что удалось штрафной заработать. До цели, правда, далековато.
Желтая карточка
37'
А вот и первая карточка. Весино её получил. Упустил полузащитник мяч, в итоге влетел шипами в Гальоло. Спаллетти крайне недоволен, но Иррати уверенно достал из кармана "горчичник".
36'
Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. "Парма" давно не атаковала, а у "Интера" мало что клеится.
34'
Перишич попытался нанести слева дальний удар, но мяч летел мимо ворот. Икарди в прыжке пытался как-то поправить ситуацию, но сделать это было трудно. Луиджи Сепе сыграет от своих ворот.
32'
Контратака "Интера", Перишич рванул по левому флангу, уже ворвался в штрафную площадь, а Сепе побежал навстречу. Далековато в итоге отпустил от себя снаряд игрок гостей, пришлось тянуться для удара, и голкипер смог накрыть его.
Угловой
31'
Пошла подача справа на ближнюю штангу, Икарди головой выносит снаряд от своих ворот. Никто ему тут особо и не мешал.
31'
Скоццарелла слева сделал передачу на Силигарди, который без замедления с дальней дистанции пробил. Успел его накрыть защитник, и теперь уже "Парма" заработала корнер.
Угловой
30'
Подача от левого флажка в районе вратарской, Инглезе без особых проблем выносит снаряд подальше от своих ворот.
29'
Наингголан ещё раз пробил из-за пределов штрафной площади. Подставлена нога защитника, мяч улетел на угловой.
28'
"Интер" продолжает нагнетать, но Асамоа всё никак не может левым флангом преодолеть оборону соперника. В основном именно этой бровкой атакуют гости.
27'
Д'Амброзио выполнил длинный заброс в штрафную площадь соперника, но Икарди оказался в полу-позиции, а Наингголан ещё не успел набежать. Вновь потеря в итоге.
26'
Вот уже и прессинг включили футболисты "Пармы", в итоге миланцам пришлось даже через Хандановича сыграть.
25'
"Интер" вновь обосновался с мячом на половине поля соперника, но обострить ситуацию не особо получается. Перекрыты все зоны игроками "Пармы".
Фол, нарушение
23'
Середина первого тайма, Асамоа вновь не особо удачно атакует своим левым флангом. Собрал Квадво вокруг себя трёх соперников, мяч потерял, после чего правила нарушил.
Фол, нарушение
22'
Заброс в штрафную площадь "Пармы", где Икарди готовился нанести удар с разворота, но очень удачно под него подстроился Бруну Алвеш, на котором было зафиксировано нарушение правил.
Штанга
21'
ПЕРЕКЛАДИНА! Мощнейший удар Жервиньо из пределов штрафной площади, и Ханданович даже руки вскинуть не успел! Повезло ему, что мяч в каркас угодил!
21'
Асамоа вновь слева подбирался к штрафной площади соперника, на этот раз решил обыграть защитника, но сделать это не получилось. Очередная потеря.
20'
Наингголан на всякий случай стрельнул с дальней дистанции, но точности ему не хватило в этом эпизоде. Неплохой отрезок в исполнении "Интера".
Опасный момент
19'
Перишич слева забрался в штрафную площадь, от лицевой здорово прострелил, но Икарди не попал по мячу, а потом и Жоау Мариу до снаряда не добрался! Момент отличный!
18'
Подключился по левому флангу Асамоа, но вот с передачей на дальнюю штангу у него не получилось. Очередная ошибка, снаряд улетел за пределы поля.
17'
Жервиньо оказался на позиции центрального форварда во время подачи справа, но мяч до ивуарийца не дошёл. Неплохая игра на встречных курсах у нас пошла!
Угловой
15'
Икарди заработал первый угловой для своей команды. Пошла подача от левого флажка к линии вратарской, отбивается "Парма". Мяч выбит.
14'
"Парма" продолжает атаковать, Силигарди забежал по правому флангу, но вот навесить не успел, упустив игровой снаряд за лицевую. Вернее, навесить-то навесил, но уже прозвучал свисток.
13'
Много ошибок в атаке у "Интера". В последнее время миланская команда не блещет, конечно. Спаллетти надо выправлять ситуацию.
Фол, нарушение
11'
Инглезе перестарался в отборе в атаке, Шкриньяр не смог уйти от форварда "Пармы", не упав на газон.
10'
Подача справа в штрафную площадь "Интера", Инглезе подставлял голову, и мяч угодил в руку Де Врею. Впрочем, тут ей деться было некуда, потому на пенальти не было похоже.
9'
Чуть успокоилась игра после стартовой активности "Пармы". Сейчас игроки "Интера" наладили контроль над мячом, но в основном в центре поля, без особого продвижения вперёд.
7'
Асамоа от левой бровки выполнял заброс в штрафную на Перишича, но получилось не очень точно, не добрался до мяча Иван. Претензии услышал в свой адрес Квадво за такую передачу.
6'
"Интер" пока и не помышляет об атаке, полностью первым номером хозяева начали этот поединок. Вот только сейчас удалось гостям перебраться на половину поля соперника.
Угловой
5'
Довольно опасно получилось! Подача от правого флажка на ближнюю штангу, от головы игрока "Интера" мяч отскочил к Куцке, и последовал удар головой! Рядом со штангой!
4'
Гальоло подключился по правому флангу, попытался от лицевой прострелить в центр, но его накрыл игрок "Интера". Посмотрим угловой!
3'
Футболисты "Пармы" в прошлом туре сыграли вничью с "Ювентусом" в Турине. И вот на таком порыве смелости футболисты хозяев пошли в атаку.
2'
Первая атака в матче осталась за "Пармой", Жервиньо слева забрался в штрафную площадь, но пройти защитника и прострелить не смог.
Первый тайм начался
1'
Поехали! Игра началась!
Первый тайм
-
Добрый вечер, уважаемые поклонники чемпионата Италии! Для вас работает Андрей Сергеев! Хорошего матча!
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
96'
Интер Милан заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 18155 болельщиков
Фол, нарушение
96'
Иакопони Симоне задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
95'
Мартинес Лаутаро из команды Интер Милан опасно и грубо сыграл. Бастони Алессандро пострадал.
95'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
95'
Удар от ворот произведет Интер Милан
94'
Алвеш Бруну из команды Парма делает неудачный навес.
94'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
93'
Тактическая замена. Икарди Мауро уходит с поля и его заменяет Седрик Соареш
Фол, нарушение
93'
Назначен штрафной. Пострадал Бастони Алессандро, его свалил Гальярдини Роберто.
93'
Инглезе Роберто пробует нанести удар издали, но Ханданович Самир ловит мяч
93'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
92'
Матч возобновлен
92'
Д'Амброзио Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Штулац Лео из команды Парма отправил кросс в штрафную...
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Алвеш Бруну из команды Парма опасно и грубо сыграл. Мартинес Лаутаро пострадал.
90'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
90'
Хорошую попытку сделал Мартинес Лаутаро. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой справа.
90'
Икарди Мауро мяч отрикошетил от ворот
90'
Отличные скиллы показывает Икарди Мауро, обводя своих соперников
Желтая карточка
89'
Бьябьяни Джонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Бьябьяни Джонатан грубо играет против соперника. Пострадал Асамоа Квадво
88'
Тактическая замена. Наингголан Раджа уходит с поля и его заменяет Гальярдини Роберто
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Бьябьяни Джонатан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Наингголан Раджа
88'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
87'
Наингголан Раджа пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
87'
Интер Милан контролирует мяч.
87'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Брозович Марсело из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма играет слишком грубо. Перишич Иван оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Желтая карточка
85'
Наингголан Раджа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
85'
Наингголан Раджа наказан за толчок Спрокати Маттиа
85'
Близко! Брозович Марсело нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
85'
Наингголан Раджа из команды Интер Милан делает пас партнеру.
85'
Икарди Мауро из команды Интер Милан делает пас партнеру.
85'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает пас партнеру.
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гальоло Риккардо из команды Парма.
85'
Какой шанс! Весино Матиас почти забил, но мяч вынесли с линии!
85'
Мартинес Лаутаро из команды Интер Милан забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Д'Амброзио Данило
84'
Удар от ворот произведет Парма
84'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Спрокати Маттиа
83'
ШАНС! Весино Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой слева.
83'
Брозович Марсело мяч отрикошетил от ворот
83'
Мартинес Лаутаро из команды Интер Милан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
82'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
82'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Д'Амброзио Данило
80'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
80'
Отличный гол забил Мартинес Лаутаро
79'
Наингголан Раджа сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Мартинес Лаутаро изменил счет на табло!
79'
Наингголан Раджа разрезает оборону соперника отличным пасом
79'
Наингголан Раджа из команды Интер Милан идет с мячом вперед на обострение...
79'
Парма контролирует мяч.
79'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Удар от ворот произведет Парма
Офсайд
78'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
78'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма отправил кросс в штрафную...
78'
Алвеш Бруну пробил со штрафного прямо в стенку
77'
Тактическая замена. Скоццарелла Маттео уходит с поля и его заменяет Штулац Лео
77'
Тактическая замена. Мариу Жоау уходит с поля и его заменяет Мартинес Лаутаро
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Жервиньо Куасси
76'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гальоло Риккардо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
75'
Асамоа Квадво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма отправил кросс в штрафную...
75'
Инглезе Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает пас партнеру.
75'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
75'
Наингголан Раджа ошибается в защите.
75'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
75'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Перишич Иван из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
74'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Парма
73'
Мариу Жоау из команды Интер Милан делает неудачный навес.
73'
Интер Милан имеет хороший шанс забить.
Офсайд
72'
Икарди Мауро из команды Интер Милан в офсайде
72'
Весино Матиас из команды Интер Милан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Перишич Иван мяча так и не получил
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Наингголан Раджа
71'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Наингголан Раджа из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
70'
Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
69'
Наингголан Раджа из команды Интер Милан забрасывает мяч в штрафную.
69'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Икарди Мауро из команды Интер Милан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
68'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Наингголан Раджа из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Парма
67'
Икарди Мауро из команды Интер Милан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает передачу одноклубнику.
67'
Весино Матиас из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
66'
Интер Милан нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
66'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Мариу Жоау из команды Интер Милан делает пас партнеру.
66'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Мариу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
65'
Интер Милан контролирует мяч.
65'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
64'
Удар от ворот произведет Парма
64'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Асамоа Квадво из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
63'
Мариу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
63'
Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Весино Матиас из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Офсайд
62'
Икарди Мауро из команды Интер Милан в офсайде
62'
Шкриньяр Милан из команды Интер Милан делает передачу одноклубнику.
62'
Брозович Марсело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Гальоло Риккардо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Мариу Жоау
61'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
60'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
60'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
59'
Удар от ворот произведет Парма
59'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Брозович Марсело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Тактическая замена. Силигарди Лука уходит с поля и его заменяет Бьябьяни Джонатан
Фол, нарушение
58'
Жервиньо Куасси из команды Парма играет слишком грубо. Мариу Жоау оказался на газоне.
58'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой справа.
57'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Мариу Жоау из команды Интер Милан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
56'
Перишич Иван из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
56'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
56'
Д'Амброзио Данило задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
54'
Брозович Марсело сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
Угловой
54'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой слева.
53'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Икарди Мауро из команды Интер Милан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Наингголан Раджа из команды Интер Милан делает пас партнеру.
53'
Брозович Марсело из команды Интер Милан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
52'
Де Врей Стефан наказан за толчок Иакопони Симоне
52'
Мариу Жоау из команды Интер Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Отличные скиллы показывает Мариу Жоау, обводя своих соперников
50'
Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Парма
49'
Какой промах! Икарди Мауро имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
49'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает отличный кросс...
49'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Де Врей Стефан из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
48'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой справа.
48'
Сепе Луиджи не дал случится голу! Наингголан Раджа должен был забивать, но Сепе Луиджи сделал отличный сейв
48'
Мариу Жоау из команды Интер Милан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Интер Милан контролирует мяч.
46'
Интер Милан контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Д'Амброзио Данило
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
44'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Интер Милан
43'
ШАНС! Инглезе Роберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает пас партнеру.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Весино Матиас из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
42'
Матч возобновится спорным мячом
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
42'
Весино Матиас из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
42'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой справа.
41'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Мариу Жоау из команды Интер Милан делает пас партнеру.
41'
Весино Матиас из команды Интер Милан делает пас партнеру.
41'
Брозович Марсело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Жервиньо Куасси из команды Парма поставил подножку. Пострадал Асамоа Квадво
40'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает пас партнеру.
40'
Брозович Марсело из команды Интер Милан делает пас партнеру.
40'
Интер Милан начинает контратаку
39'
Парма контролирует мяч.
38'
Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Асамоа Квадво из команды Интер Милан навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Мариу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Удар от ворот произведет Парма
35'
Перишич Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Интер Милан контролирует мяч.
34'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой слева.
33'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой слева.
32'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Перишич Иван из штрафной площади.
32'
Перишич Иван из команды Интер Милан идет с мячом вперед на обострение...
31'
Икарди Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой справа.
31'
Силигарди Лука мяч отрикошетил от ворот
31'
Скоццарелла Маттео из команды Парма делает пас партнеру.
30'
Брозович Марсело ошибается в защите.
30'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой слева.
29'
Наингголан Раджа мяч отрикошетил от ворот
29'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Наингголан Раджа из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
29'
Икарди Мауро из команды Интер Милан делает пас партнеру.
29'
Перишич Иван из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
29'
Перишич Иван из команды Интер Милан отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Парма контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Парма
26'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Интер Милан контролирует мяч.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Брозович Марсело
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Парма контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Асамоа Квадво из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
23'
Удар от ворот произведет Парма
22'
Икарди Мауро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Весино Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Д'Амброзио Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
22'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Жервиньо Куасси и попал в перекладину!
21'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
21'
Парма имеет хороший шанс забить.
20'
Парма контролирует мяч.
20'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Парма
19'
Наингголан Раджа не смог попасть в створ ударом издали
19'
Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Выглядело как неплохой момент. Перишич Иван из команды Интер Милан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
19'
Наингголан Раджа из команды Интер Милан делает пас партнеру.
19'
Интер Милан имеет хороший шанс забить.
18'
Удар от ворот произведет Парма
18'
Асамоа Квадво из команды Интер Милан делает неудачный навес.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Весино Матиас
17'
Силигарди Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает пас партнеру.
17'
Парма имеет хороший шанс забить.
16'
Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает неудачный навес.
15'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Брозович Марсело из команды Интер Милан подал угловой слева.
15'
Икарди Мауро из команды Интер Милан отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Наингголан Раджа из команды Интер Милан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Удар от ворот произведет Интер Милан
14'
Удар от ворот произведет Парма
14'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает неудачный навес.
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан делает пас партнеру.
13'
Мариу Жоау из команды Интер Милан делает пас партнеру.
13'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Выглядело как неплохой момент. Инглезе Роберто из команды Парма закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
12'
Парма имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Шкриньяр Милан
12'
Удар от ворот произведет Интер Милан
11'
Шанс! Алвеш Бруну из команды Парма пробил головой, но мимо
11'
Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Мариу Жоау из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
10'
Инглезе Роберто из команды Парма нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
10'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Интер Милан контролирует мяч.
9'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Интер Милан контролирует мяч.
8'
Интер Милан контролирует мяч.
8'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Интер Милан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Парма
7'
Перишич Иван из команды Интер Милан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Асамоа Квадво из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Наингголан Раджа
6'
Парма контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
5'
Весино Матиас наказан за толчок Жервиньо Куасси
5'
Удар от ворот произведет Интер Милан
5'
Шанс! Куцка Юрай из команды Парма пробил головой, но мимо
5'
Плохо сыграл Перишич Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
4'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой справа.
4'
Куцка Юрай из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Интер Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Весино Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Шкриньяр Милан ошибается в защите.
2'
Удар от ворот произведет Интер Милан
1'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
1'
Парма контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Интер Милан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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