Вот и всё! Матч окончен! "Интер" добыл очень трудную гостевую победу над "Пармой". Единственный гол забил вышедший на замену Лаутаро Мартинес.
90'
Большими силами идёт вперёд "Парма", но обострить игру не получается. Бруну Алвеш сейчас и вовсе запустил мяч куда-то на тринуны.
90'
Заключительная замена в составе "Интера". Мауро Икарди покинул пределы поля, вместо него появился Седрик Соареш.
90'
Инглезе после подачи слева довольно опасно пробил в касание, но Ханданович поймал мяч! Неплохой момент, здорово здесь Де Врея продавил игрок "Пармы".
90'
Четыре минуты добавлены к основному времени второго тайма.
90'
Лаутаро Мартинес неплохой удар наносит из пределов штрафной площади, но поймал мяч в руки Сепе. Последняя минута основного времени идёт.
89'
Бьябьяни пытается всеми возможными способами забрать мяч себе, но сейчас не получилось. Нарушены правила на Асамоа, карточку получает игрок "Пармы".
88'
А вот и вторая замена в составе "Интера". Раджа Наингголан покинул пределы поля, вместо него появился Роберто Гальярдини.
87'
Наингголан пробил с дальней дистанции, но всё тут видел Сепе и мяч в руки поймал.
85'
Наингголан получает карточку. Пришлось полузащитнику "Интера" срывать контратаку соперника.
85'
Атака "Интера" продолжается, и уже Брозович мощно стреляет с подступов к штрафной площади, чуть штангу не сломал!
84'
Великолепнейший момент у "Интера"! Весино обыграл защитника, ушёл от вратаря и катил мяч в пустой створ, но Гальоло с ленточки снаряд вынес!
84'
Заключительная на сегодня замена у "Пармы". Отдыхать отправился Юрай Куцка, вместо него появился Маттиа Спрокати.
83'
Подача слева к линии вратарской площадки, хозяева отбились. Атака вторым темпом завершилась весьма красивым обводящим ударом в исполнении Весино, но в створ он не попал.
82'
Наингголан наносит дальний удар по воротам "Пармы", успел защитник подставиться, в итоге мы увидим очередной угловой.
81'
И вот уже "Парме" надо идти вперёд! Началась заключительная десятиминутка нашего поединка.
79'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Лаутаро Мартинес! 0:1!
Казалось бы, игра от ворот "Пармы" отодвинулась, но гости провели хорошую контратаку! Перехват Брозовича, передача в штрафную на ход Мартинесу, который из-под Иакопони мощным ударом под перекладину переиграл и Сепе!
78'
Куцка исполнил штрафной удар. Зарядил от души, но попал в стенку. Атака "Пармы" продолжилась, и Инглезе пробивал головой после подачи с фланга, но в створ не попал.
77'
Д'Аверса сделал вторую замену. Маттео Скоццарелла отправился отдыхать, вместо него появился Лео Штулац.
77'
Вот и первая замена в составе "Интера". Лаутаро Мартинес вышел на поле вместо Жоау Мариу.
76'
Шкриньяр сыграл не самым аккуратным способом, уронил Жервиньо недалеко от своей штрафной площади. Неплохой штрафной может получиться у хозяев!
75'
Контратака "Пармы" получилась неплохой! Бьябьяни тащил мяч и мог отдавать точно под удар Инглезе, но подставлена нога защитника, потому и пробить сразу не удалось форварду. Потом накрыли уже Роберто.
74'
Быстрая атака "Интера", Весино по центру тащил мяч, но его догнали. Очередная потеря. Лаутаро Мартинес вот-вот выйдет на поле у гостей.
72'
Длинной передачей попытались хозяева хоть как-то разрядить ситуацию, но мяч долетел до штрафной площади "Интера", где Ханданович поймал его и быстро ввёл в игру.
71'
Спаллетти пока ни одной замены не сделал. Можно бы и выпустить ещё одного нападающего, конечно. В обороне "Интер" во втором тайме пока не играл.
70'
Наингголан прострелил с правого фланга в штрафную площадь, "Парма" перехватывает мяч и выносит его от своих ворот.
69'
Вновь у Икарди не получилось как следует обработать мяч в штрафной площади. Лидер "Интера" не особо впечатляет, конечно. Надо ему забить для уверенности.
67'
Середина второго тайма у нас идёт. Жоау Мариу сейчас принял мяч на правом фланге, но пока обрабатывал, упустил его за лицевую линию.
65'
Пришлось вступить в игру Хандановичу, сыграл он на выходе после не самого удачного заброса соперника в его штрафную площадь.
64'
Время идёт, а "Интер" никак не может забить. Моменты есть, их довольно много. Хандановичу сейчас скучно, очень давно игра к его воротам не приближалась.
63'
Шквал атак "Интера" мы наблюдаем. Игрокам "Пармы" и головы некогда поднять. Недалеко и до паники в оборонительных рядах хозяев поля.
62'
Какой момент! Брозович справа исполнил штрафной, Икарди оторвался от защитников и с подступов к вратарской пробил головой! Рядом со штангой, но был офсайд! Но момент красивый!
61'
Риккардо Гальоло получил карточку. Не успел за оппонентом защитник "Пармы", в итоге сзади Жоау Мариу зацепил.
59'
Подача справа в штрафную площадь "Пармы", Наингголан головой скидывал мяч на дальнюю штангу, но Икарди на эту передачу не успел.
58'
Первая замена в составе "Пармы". Вместо Луки Силигарди на поле появился Джонатан Бьябьяни.
58'
Подача справа на ближнюю штангу, Инглезе спокойно выбивает мяч.
57'
Д'Амброзио рванул в атаку по правому флангу, прострелил от лицевой, и мяч от Бастони отскочил за лицевую. Сразу игроки "Интера" бросились к судье с намёком на игру рукой. Иррати оставил это без внимания. Угловой.
56'
Навес с левого фланга на дальнюю штангу ворот "Пармы", Сепе на выходе уверенно забирает мяч в руки.
55'
VAR в действии! Иррати сбегал посмотрел кино, в итоге показал, что рукой переводил мяч в створ Д'Амброзио! Вновь 0:0!
54'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Данило Д'Амброзио! 0:1!
Подача от левого флажка во вратарскую площадку, где Д'Амброзио выскочил из-за спин защитников и переправил снаряд в створ! Но вот чем? Плечом? Рукой?
53'
Перишич в центре внимания. Сначала он зряче прострелил слева на Икарди, но тот не смог принять мяч. А затем опасно пробивал низом в строну ближнего угла, успел Бруну Алвеш на угловой вынести снаряд!
52'
Жоау Мариу на правом фланге здорово по дуге убежал от защитника, от лицевой прострелил в центр штрафной площади, но получилось точно в ноги игроку "Пармы".
51'
Перишич слева выполнил хорошую поперечную передачу на Икарди, которому надо было тут же бить издали, но Мауро замешкался, в итоге его накрыл защитник.
50'
Перишич навесил с левого фланга на ближнюю штангу, где Икарди выскочил из-за спин защитников, но вот бить было не очень удобно, в итоге в створ Мауро не попал.
49'
"Интер" начинает с места в карьер. Футболисты гостей наладили контроль над мячом.
48'
Очень хорошая атака "Интера"! Наингголан в штрафной площади здорово подыграл себе на ход, уйдя от Куцки, вывалился один на один, но и Сепе не дремал, успел на выходе накрыть удар соперника!
46'
Начался второй тайм. Пока обошлось без замен.
Второй тайм
Первый тайм
-
Вообще ничего не добавил Иррати, первый тайм окончен! Пока 0:0! Отдыхаем.
44'
Д'Амброзио досталось по ногам на фланге. Заканчивается наш первый тайм, не должен много добавить Иррати.
43'
Инглезе получил мяч в штрафной площади "Интера" в окружении трёх соперников, но это не помешало ему неожиданно для всех пробить с разворота! Выше перекладины получилось.
41'
Заключительная пятиминутка первого тайма. "Интер" смотрится немного лучше, но не сказать, что куча моментов у команды Лучано Спаллетти. Ошибок много всё-таки.
40'
За 30 метров было до цели, в итоге последовала подача, скидка, и мы могли увидеть мощный удар от Жоау Мариу, но он толком по мячу попасть не смог!
39'
Куцка по центру приближался к штрафной площади, но мяч потерял. "Интер" разогнал контратаку, которая завершилась слегка странным пасом назад. Повезло ещё гостям, что удалось штрафной заработать. До цели, правда, далековато.
37'
А вот и первая карточка. Весино её получил. Упустил полузащитник мяч, в итоге влетел шипами в Гальоло. Спаллетти крайне недоволен, но Иррати уверенно достал из кармана "горчичник".
36'
Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. "Парма" давно не атаковала, а у "Интера" мало что клеится.
34'
Перишич попытался нанести слева дальний удар, но мяч летел мимо ворот. Икарди в прыжке пытался как-то поправить ситуацию, но сделать это было трудно. Луиджи Сепе сыграет от своих ворот.
32'
Контратака "Интера", Перишич рванул по левому флангу, уже ворвался в штрафную площадь, а Сепе побежал навстречу. Далековато в итоге отпустил от себя снаряд игрок гостей, пришлось тянуться для удара, и голкипер смог накрыть его.
31'
Пошла подача справа на ближнюю штангу, Икарди головой выносит снаряд от своих ворот. Никто ему тут особо и не мешал.
31'
Скоццарелла слева сделал передачу на Силигарди, который без замедления с дальней дистанции пробил. Успел его накрыть защитник, и теперь уже "Парма" заработала корнер.
30'
Подача от левого флажка в районе вратарской, Инглезе без особых проблем выносит снаряд подальше от своих ворот.
29'
Наингголан ещё раз пробил из-за пределов штрафной площади. Подставлена нога защитника, мяч улетел на угловой.
28'
"Интер" продолжает нагнетать, но Асамоа всё никак не может левым флангом преодолеть оборону соперника. В основном именно этой бровкой атакуют гости.
27'
Д'Амброзио выполнил длинный заброс в штрафную площадь соперника, но Икарди оказался в полу-позиции, а Наингголан ещё не успел набежать. Вновь потеря в итоге.
26'
Вот уже и прессинг включили футболисты "Пармы", в итоге миланцам пришлось даже через Хандановича сыграть.
25'
"Интер" вновь обосновался с мячом на половине поля соперника, но обострить ситуацию не особо получается. Перекрыты все зоны игроками "Пармы".
23'
Середина первого тайма, Асамоа вновь не особо удачно атакует своим левым флангом. Собрал Квадво вокруг себя трёх соперников, мяч потерял, после чего правила нарушил.
22'
Заброс в штрафную площадь "Пармы", где Икарди готовился нанести удар с разворота, но очень удачно под него подстроился Бруну Алвеш, на котором было зафиксировано нарушение правил.
21'
ПЕРЕКЛАДИНА! Мощнейший удар Жервиньо из пределов штрафной площади, и Ханданович даже руки вскинуть не успел! Повезло ему, что мяч в каркас угодил!
21'
Асамоа вновь слева подбирался к штрафной площади соперника, на этот раз решил обыграть защитника, но сделать это не получилось. Очередная потеря.
20'
Наингголан на всякий случай стрельнул с дальней дистанции, но точности ему не хватило в этом эпизоде. Неплохой отрезок в исполнении "Интера".
19'
Перишич слева забрался в штрафную площадь, от лицевой здорово прострелил, но Икарди не попал по мячу, а потом и Жоау Мариу до снаряда не добрался! Момент отличный!
18'
Подключился по левому флангу Асамоа, но вот с передачей на дальнюю штангу у него не получилось. Очередная ошибка, снаряд улетел за пределы поля.
17'
Жервиньо оказался на позиции центрального форварда во время подачи справа, но мяч до ивуарийца не дошёл. Неплохая игра на встречных курсах у нас пошла!
15'
Икарди заработал первый угловой для своей команды. Пошла подача от левого флажка к линии вратарской, отбивается "Парма". Мяч выбит.
14'
"Парма" продолжает атаковать, Силигарди забежал по правому флангу, но вот навесить не успел, упустив игровой снаряд за лицевую. Вернее, навесить-то навесил, но уже прозвучал свисток.
13'
Много ошибок в атаке у "Интера". В последнее время миланская команда не блещет, конечно. Спаллетти надо выправлять ситуацию.
11'
Инглезе перестарался в отборе в атаке, Шкриньяр не смог уйти от форварда "Пармы", не упав на газон.
10'
Подача справа в штрафную площадь "Интера", Инглезе подставлял голову, и мяч угодил в руку Де Врею. Впрочем, тут ей деться было некуда, потому на пенальти не было похоже.
9'
Чуть успокоилась игра после стартовой активности "Пармы". Сейчас игроки "Интера" наладили контроль над мячом, но в основном в центре поля, без особого продвижения вперёд.
7'
Асамоа от левой бровки выполнял заброс в штрафную на Перишича, но получилось не очень точно, не добрался до мяча Иван. Претензии услышал в свой адрес Квадво за такую передачу.
6'
"Интер" пока и не помышляет об атаке, полностью первым номером хозяева начали этот поединок. Вот только сейчас удалось гостям перебраться на половину поля соперника.
5'
Довольно опасно получилось! Подача от правого флажка на ближнюю штангу, от головы игрока "Интера" мяч отскочил к Куцке, и последовал удар головой! Рядом со штангой!
4'
Гальоло подключился по правому флангу, попытался от лицевой прострелить в центр, но его накрыл игрок "Интера". Посмотрим угловой!
3'
Футболисты "Пармы" в прошлом туре сыграли вничью с "Ювентусом" в Турине. И вот на таком порыве смелости футболисты хозяев пошли в атаку.
2'
Первая атака в матче осталась за "Пармой", Жервиньо слева забрался в штрафную площадь, но пройти защитника и прострелить не смог.
1'
Поехали! Игра началась!
Первый тайм
-
Добрый вечер, уважаемые поклонники чемпионата Италии! Для вас работает Андрей Сергеев! Хорошего матча!
Комментарии к прогнозам (0)