Стадион: Бутарке Зрители: 11381
1:0
22' ГолЭн-Несири Юссеф
26' Желтая карточкаВесга Микель
28' Желтая карточкаБарраган Антонио
2:0
36' ГолЭн-Несири Юссеф
53' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
3:0
66' ГолЭн-Несири Юссеф
76' Желтая карточкаРесио Хосе
80' Красная карточкаГарсия Хави
89' Желтая карточкаЛайнес Диего
90' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
Новости после матча
Второй тайм
93'
Леганес заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
92'
Рефери не любит споров - именно за это Брайтвайт Мартин сейчас получил желтую
92'
Брайтвайт Мартин фолит на сопернике
91'
Леон Серхио наказан за толчок Майкл Сантос
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Карвалью Вилльям из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
90'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
90'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
89'
Шанс! Леон Серхио из команды Бетис пробил головой, но мимо
89'
Лайнес Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Лайнес Диего получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Леон Серхио
87'
86'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
84'
83'
Сиовас Димитрис наказан за толчок Морон Лорен
83'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
Тактическая замена. Эн-Несири Юссеф уходит с поля и его заменяет Майкл Сантос
82'
81'
80'
УДАЛЕНИЕ! - Гарсия Хави удален за серьёзный фол
80'
Безумный фол. Гарсия Хави грубо играет против соперника. Пострадал Оскар Родригес
80'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
79'
79'
78'
77'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Голкипер мог бы сыграть и получше
77'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Хуанфран Морено уходит с поля и его заменяет Рейес Диего
76'
Ресио Хосе получил желтую карточку от судьи
76'
Ресио Хосе из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Герреро Франсис заработал фол
75'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
74'
74'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Оскар Родригес из команды Леганес в офсайде
73'
Сильва Хонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Леон Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
73'
Сидней предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
72'
72'
Тактическая замена. Весга Микель уходит с поля и его заменяет Перес Рубен
71'
71'
70'
70'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
70'
Тактическая замена. Ло Чельсо Джовани уходит с поля и его заменяет Гуардадо Андрес
69'
Тактическая замена. Хесе Родригес уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
69'
Назначен штрафной. Пострадал Лайнес Диего, его свалил Бустинса Унаи.
68'
66'
Брайтвайт Мартин сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф из команды Леганес переиграл вратаря дальним ударом!
66'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф вышел один-на-один с голкипером...
66'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
66'
Ло Чельсо Джовани нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
65'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ло Чельсо Джовани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
64'
Хесе Родригес из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
63'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
60'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Гарсия Хави пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
59'
Барраган Антонио из команды Бетис играет слишком грубо. Эн-Несири Юссеф оказался на газоне.
58'
Каптум Вилфрид из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
57'
57'
56'
56'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 11381 болельщиков
54'
53'
Омеруо Кеннет получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Омеруо Кеннет грубо играет против соперника. Пострадал Леон Серхио
53'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
52'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
52'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
52'
Лайнес Диего из команды Бетис подал угловой справа.
51'
Хорошую попытку сделал Сильва Хонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
51'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Каптум Вилфрид из команды Бетис вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бустинса Унаи не пострадал и надо продолжать игру!
50'
Сильва Хонатан наказан за толчок Барраган Антонио
50'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
49'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо
49'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
49'
Карвалью Вилльям из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Лайнес Диего
48'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
48'
47'
Сильва Хонатан наказан за толчок Лайнес Диего
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Сильва Хонатан наказан за толчок Лайнес Диего
46'
46'
Брайтвайт Мартин не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Тактическая замена. Феддал Зу уходит с поля и его заменяет Лайнес Диего
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Леганес играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
45'
45'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
44'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хесе Родригес из команды Бетис подал угловой слева.
44'
Хуанфран Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Карвалью Вилльям из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
44'
Омеруо Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Бустинса Унаи не смог попасть в створ ударом издали
43'
Хуанфран Морено из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
42'
42'
42'
41'
40'
Герреро Франсис наказан за толчок Оскар Родригес
40'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
39'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
37'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает неудачный навес.
36'
Оскар Родригес сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф изменил счет на табло!
36'
Оскар Родригес из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
35'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
35'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
34'
34'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
33'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Сильва Хонатан из команды Леганес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
33'
Хуанфран Морено из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Судья сигнализирует, что Весга Микель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Барраган Антонио
32'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
32'
31'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Барраган Антонио
30'
30'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
29'
29'
Сильва Хонатан из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
28'
Барраган Антонио получил желтую карточку от судьи
28'
Барраган Антонио из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Весга Микель заработал фол
27'
26'
Весга Микель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
26'
Судья сигнализирует, что Весга Микель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
26'
Бетис начинает контратаку
26'
Хуанфран Морено из команды Леганес делает пас партнеру.
26'
Каптум Вилфрид наказан за толчок Ресио Хосе
26'
26'
Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Хесе Родригес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
25'
Хесе Родригес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Сильва Хонатан сделал результативную передачу.
22'
ГОЛ! - Эн-Несири Юссеф из команды Леганес наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
22'
22'
Карвалью Вилльям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Хесе Родригес задерживает мяч рукой
21'
21'
Какой промах! Эн-Несири Юссеф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
20'
Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
20'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
19'
Каптум Вилфрид из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
19'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
17'
Хуанфран Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Хуанфран Морено из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
17'
16'
15'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
15'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
14'
Каптум Вилфрид из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Ресио Хосе пострадал.
14'
13'
Эн-Несири Юссеф нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Каптум Вилфрид
11'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Барраган Антонио
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Сильва Хонатан мяч отрикошетил от ворот
10'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Хорошую попытку сделал Хесе Родригес. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
9'
Как он промахнулся? Оскар Родригес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Феддал Зу ошибается в защите.
9'
8'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
6'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Хесе Родригес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
5'
Хуанфран Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
5'
Ресио Хосе наказан за толчок Леон Серхио
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
4'
4'
3'
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
3'
2'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отдал передачу, которая была заблокирована.
2'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Феддал Зу
2'
1'
Каптум Вилфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Сиовас Димитрис делает длинную передачу вперед
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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