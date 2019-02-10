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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 11381
Леганес
3:0
Конец матча
Бетис
0'
1:0
22' Гол
Эн-Несири Юссеф
26' Желтая карточка
Весга Микель
28' Желтая карточка
Барраган Антонио
2:0
36' Гол
Эн-Несири Юссеф
53' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
3:0
66' Гол
Эн-Несири Юссеф
76' Желтая карточка
Ресио Хосе
80' Красная карточка
Гарсия Хави
89' Желтая карточка
Лайнес Диего
90' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Леганес заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Желтая карточка
92'
Рефери не любит споров - именно за это Брайтвайт Мартин сейчас получил желтую
Фол, нарушение
92'
Брайтвайт Мартин фолит на сопернике
Фол, нарушение
91'
Леон Серхио наказан за толчок Майкл Сантос
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Карвалью Вилльям из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
90'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
90'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
90'
Удар от ворот произведет Леганес
89'
Шанс! Леон Серхио из команды Бетис пробил головой, но мимо
89'
Лайнес Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Лайнес Диего получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Леон Серхио
87'
Удар от ворот произведет Бетис
86'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
86'
Леганес контролирует мяч.
85'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
84'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Сиовас Димитрис наказан за толчок Морон Лорен
83'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
Тактическая замена. Эн-Несири Юссеф уходит с поля и его заменяет Майкл Сантос
82'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Леганес контролирует мяч.
80'
УДАЛЕНИЕ! - Гарсия Хави удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Гарсия Хави грубо играет против соперника. Пострадал Оскар Родригес
80'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
79'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Голкипер мог бы сыграть и получше
77'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Хуанфран Морено уходит с поля и его заменяет Рейес Диего
Желтая карточка
76'
Ресио Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Ресио Хосе из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Герреро Франсис заработал фол
75'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
74'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
73'
Оскар Родригес из команды Леганес в офсайде
73'
Сильва Хонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Леон Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
73'
Сидней предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Леганес
72'
Тактическая замена. Весга Микель уходит с поля и его заменяет Перес Рубен
71'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Бетис контролирует мяч.
70'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
70'
Тактическая замена. Ло Чельсо Джовани уходит с поля и его заменяет Гуардадо Андрес
69'
Тактическая замена. Хесе Родригес уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
Фол, нарушение
69'
Назначен штрафной. Пострадал Лайнес Диего, его свалил Бустинса Унаи.
68'
Бетис контролирует мяч.
66'
Брайтвайт Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф из команды Леганес переиграл вратаря дальним ударом!
66'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф вышел один-на-один с голкипером...
66'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Леганес начинает контратаку
66'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Ло Чельсо Джовани нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
65'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ло Чельсо Джовани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
64'
Хесе Родригес из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
63'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
61'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
Фол, нарушение
60'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Гарсия Хави пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Фол, нарушение
59'
Барраган Антонио из команды Бетис играет слишком грубо. Эн-Несири Юссеф оказался на газоне.
Фол, нарушение
58'
Каптум Вилфрид из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
57'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Леганес
56'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
56'
Леганес контролирует мяч.
55'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 11381 болельщиков
54'
Бетис контролирует мяч.
Желтая карточка
53'
Омеруо Кеннет получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Омеруо Кеннет грубо играет против соперника. Пострадал Леон Серхио
53'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
52'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
52'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
52'
Лайнес Диего из команды Бетис подал угловой справа.
51'
Хорошую попытку сделал Сильва Хонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
51'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
51'
Каптум Вилфрид из команды Бетис вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бустинса Унаи не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
50'
Сильва Хонатан наказан за толчок Барраган Антонио
50'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Удар от ворот произведет Бетис
50'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
49'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо
49'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
49'
Карвалью Вилльям из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
49'
Леганес начинает контратаку
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Лайнес Диего
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
48'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Сильва Хонатан наказан за толчок Лайнес Диего
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
47'
Сильва Хонатан наказан за толчок Лайнес Диего
46'
Удар от ворот произведет Бетис
46'
Брайтвайт Мартин не смог попасть в створ ударом издали
46'
Леганес начинает контратаку
46'
Тактическая замена. Феддал Зу уходит с поля и его заменяет Лайнес Диего
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Леганес играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
45'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Сидней из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
45'
Леганес начинает контратаку
45'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
44'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Хесе Родригес из команды Бетис подал угловой слева.
44'
Хуанфран Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Карвалью Вилльям из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
44'
Омеруо Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Бетис
43'
Бустинса Унаи не смог попасть в створ ударом издали
43'
Хуанфран Морено из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
42'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Герреро Франсис наказан за толчок Оскар Родригес
40'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
39'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Удар от ворот произведет Бетис
37'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает неудачный навес.
36'
Оскар Родригес сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф изменил счет на табло!
36'
Оскар Родригес из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
35'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
35'
Сидней из команды Бетис забрасывает мяч в штрафную.
35'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
34'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
34'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
33'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Бетис
33'
Сильва Хонатан из команды Леганес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
33'
Хуанфран Морено из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Весга Микель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Барраган Антонио
32'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
32'
Леганес начинает контратаку
31'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Барраган Антонио
30'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
29'
Удар от ворот произведет Бетис
29'
Сильва Хонатан из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Желтая карточка
28'
Барраган Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Барраган Антонио из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Весга Микель заработал фол
27'
Леганес контролирует мяч.
Желтая карточка
26'
Весга Микель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Весга Микель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
26'
Бетис начинает контратаку
26'
Хуанфран Морено из команды Леганес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
26'
Каптум Вилфрид наказан за толчок Ресио Хосе
26'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
26'
Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Хесе Родригес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Хесе Родригес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Сильва Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГОЛ! - Эн-Несири Юссеф из команды Леганес наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
Угловой
22'
Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
22'
Карвалью Вилльям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Хесе Родригес задерживает мяч рукой
21'
Удар от ворот произведет Бетис
21'
Какой промах! Эн-Несири Юссеф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
20'
Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
20'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Фол, нарушение
19'
Каптум Вилфрид из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
19'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Бетис
17'
Хуанфран Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Хуанфран Морено из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
17'
Леганес начинает контратаку
16'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
15'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
15'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
14'
Каптум Вилфрид из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Ресио Хосе пострадал.
14'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Эн-Несири Юссеф нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
12'
Бетис контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Бетис
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Каптум Вилфрид
Угловой
11'
Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Сильва Хонатан мяч отрикошетил от ворот
10'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
10'
Хорошую попытку сделал Хесе Родригес. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Удар от ворот произведет Бетис
9'
Как он промахнулся? Оскар Родригес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Феддал Зу ошибается в защите.
9'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Леганес
7'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
6'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
6'
Хесе Родригес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
5'
Хуанфран Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Ресио Хосе наказан за толчок Леон Серхио
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Бетис контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Бетис
3'
Леганес контролирует мяч.
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
3'
Удар от ворот произведет Бетис
2'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
2'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Феддал Зу
Угловой
2'
Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
1'
Каптум Вилфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Бетис
1'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Сиовас Димитрис делает длинную передачу вперед
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Позже 0 Светлана Светлая 0 Вадим Ухов Позже 0 Альмир Искаков 0 Алексей Антоненко Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Дмитрий Щурко Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Роман Метлицкий Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Алексей Беляев Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Виталий Мельник Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Кушнеров Позже 0 Ефим Петренко 0 Вячеслав Черненков Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Григорий Фетисов Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Артур Магомедов Позже 0 Борис Метелецкий 0 Андрей Помазков Позже 0 Василий Чиж 0 Андрей Повойкин Позже 0 Михаил Кабцан 0 Дмитрий Федосов Позже 0 Дмитрий Бощук 0 Адыл Айдарбеков Позже 0 Джамал Султанов 0 Ольга Крипак Позже 0 Максим Помазков 0 Евгений Костин Позже 0 Даниил Гонтарь 0 Алексей Лепин Позже 0 Олег Греков 0 Динара Соболева Позже 0 Александр Голуб 0 Никита Михалёнок Позже 0 Евгений Банмиллер 0 Лилия Кусткова Позже 0 Владимир Чукин 0 Максут Азизов Позже 0 Константин Граб 0 Северин Ковальский Позже 0 Артём Харчевников 0 Виктор Овчинников Позже 0 Альберт Стулов 0 Илона Белобородова Позже 0 Вячеслав Козырев 0 Андрей Федуняк Позже 0 Василий Кузнецов 0 Михаил Гордеев Позже 0 Антон Иванов 0 Антип Лазарев Позже 0 Сергей Прокофьев 0 Роман Кулебякин Позже 0 Пётр Конев 0 Александр Крипак Позже 0 Асхар Шушанян 0 Юрий Богачёв Позже 0 Тимофей Смирнов 0 Михаил Крипак Позже 0 Олег Куликов 0 Евгений Попов Позже 0 Вадим Плаксин 0 Александр Кузнецов Позже 0 Владимир Кононов 0 Сергей Бощук Позже 0 Илья Здоровяк 0 Талгат Мамаев Позже 0 Максим Пульман 0 Наталья Москаленко Позже 0 Борис Фёдоров 0 Кирилл Норкин Позже 0 Николай Сербул 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Андрей Сергиенко 0 Иван Цапкин Позже 0 Мечислав Правдолюбов 0 Игорь Курочкин
Малайзия: Суперлига
Турция: Первая лига Турции
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: Кубок
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

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