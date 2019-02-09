Стадион: Монтиливи Зрители: 10662
0:1
35' ГолАвила Эсекьель
0:2
40' ГолАвила Эсекьель
48' Желтая карточкаБернардо Эспиноса
68' Вторая желтая карточкаБернардо Эспиноса
69' Желтая карточкаГарсия Алеш
81' Желтая карточкаJavi Galan
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
95'
Порро Педро нанес удар, мяч был парирован, но Сантамария Роберто не удержал его в руках.
95'
Плохо сыграл Этчейта Хавьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
95'
94'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Понс Пере
94'
Гальяр Алехандро задерживает мяч рукой
93'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль II из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гальяр Алехандро
92'
92'
91'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Авила Эсекьель уходит с поля и его заменяет Гальяр Алехандро
90'
90'
Порро Педро из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
89'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
89'
Феррейро Давид из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
88'
88'
88'
Матч возобновлен
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
86'
Гранель Алекс из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
86'
Гранель Алекс из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
85'
85'
Стуани Кристиан нанес удар головой, но Сантамария Роберто спокойно отбил мяч.
85'
84'
Судья сигнализирует, что Мирамон Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Сын Хо Пэк
84'
83'
83'
83'
83'
83'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
83'
83'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
82'
82'
82'
81'
81'
Javi Galan из команды Уэска предупрежден после нескольких фолов.
81'
Судья сигнализирует, что Javi Galan из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Порро Педро
81'
80'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
79'
79'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
78'
Матч возобновлен
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
77'
77'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Сын Хо Пэк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
76'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Гомес Мойсес II из команды Уэска разыграл угловой с правого угла.
75'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
75'
Буну Яссин отбил мяч на угловой после удара Гальего Энрике из штрафной площади.
75'
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хуанпе Хуан и попал в каркас ворот!
74'
74'
Стуани Кристиан мяч отрикошетил от ворот
74'
74'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
74'
74'
73'
72'
72'
72'
72'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
72'
Отличные скиллы показывает Понс Пере, обводя своих соперников
71'
71'
Ривера Кристиан пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
70'
Плохо сыграл Понс Пере - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Матч возобновлен
70'
Тактическая замена. Гарсия Алеш уходит с поля и его заменяет Рамальо Чимено
69'
Гарсия Алеш получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
УДАЛЕНИЕ! - Бернардо Эспиноса удален из-за второго грубого нарушения
68'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Гальего Энрике заработал фол
67'
67'
Матч возобновлен
66'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
65'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
65'
65'
65'
64'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Феррейро Давид
64'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
63'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
63'
62'
61'
Судья сигнализирует, что Хуанпи Аньор из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Понс Пере
61'
61'
61'
Шанс! Хуанпе Хуан из команды Жирона пробил головой, но мимо
61'
Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
60'
Гарсия Рауль II из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
59'
Судья сигнализирует, что Хуанпи Аньор из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Сын Хо Пэк
59'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
58'
Гарсия Рауль II из команды Жирона играет слишком грубо. Гальего Энрике оказался на газоне.
58'
58'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
57'
Хуанпе Хуан из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
56'
56'
56'
55'
Javi Galan из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
55'
55'
55'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
54'
54'
53'
53'
53'
53'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
52'
52'
51'
Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
51'
Сын Хо Пэк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Стуани Кристиан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
50'
50'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
50'
Плохо сыграл Гарсия Рауль II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Этчейта Хавьер наказан за толчок Буну Яссин
49'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Бернардо Эспиноса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
48'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона играет слишком грубо. Гальего Энрике оказался на газоне.
48'
48'
47'
47'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Понс Пере
46'
46'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Валери Фернандес уходит с поля и его заменяет Гранель Алекс
46'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Сын Хо Пэк
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
Гомес Мойсес II из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Уэска контролирует мяч.
47'
Жирона начинает контратаку
47'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Гальего Энрике заработал фол
47'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Бернардо Эспиноса
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
44'
Судья сигнализирует, что Ривера Кристиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Понс Пере
44'
43'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
43'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
42'
42'
42'
Гомес Мойсес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Валери Фернандес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Гальего Энрике сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Авила Эсекьель изменил счет на табло!
40'
Гальего Энрике из команды Уэска делает пас партнеру.
40'
Хуанпи Аньор из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
40'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
40'
39'
Инсуа Пабло получил травму и заменен. Дигес Адриан выходит на поле.
39'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Гальего Энрике
39'
Порро Педро из команды Жирона подал угловой слева.
37'
Матч возобновлен
37'
Инсуа Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Соперник делает почти голевой пас, но Сантамария Роберто из команды Уэска начеку и спасает ситуацию.
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Порро Педро, и мяч снова в игре
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Порро Педро, и мяч снова в игре
36'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Гомес Мойсес II сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Авила Эсекьель из команды Уэска переиграл вратаря дальним ударом!
35'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает пас партнеру.
34'
После дальнего удара, который нанес Гальего Энрике мяч отбит вратарем
34'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
33'
32'
32'
ШАНС! Порро Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
32'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Порро Педро из команды Жирона подал угловой справа.
31'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Порро Педро задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Гальего Энрике из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Гальего Энрике из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
30'
29'
Javi Galan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
29'
28'
Жирона начинает контратаку
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
27'
27'
27'
Javi Galan из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
26'
Ривера Кристиан из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Бернардо Эспиноса
23'
22'
Стуани Кристиан из команды Жирона пасует в штрафную, но Сантамария Роберто выходит и ловит мяч.
22'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
21'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Хорошую попытку сделал Понс Пере. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Мирамон Хорхе задерживает мяч рукой
19'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
19'
18'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
17'
Хуанпи Аньор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Судья сигнализирует, что Javi Galan из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Порро Педро
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
15'
15'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой слева.
15'
Порро Педро бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
13'
13'
12'
12'
12'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
9'
9'
Хуанпе Хуан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
8'
Порту Кристиан мяч отрикошетил от ворот
8'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
8'
7'
Порро Педро из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
7'
Гомес Мойсес II из команды Уэска пробил со штрафного, но очень мимо цели.
6'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гальего Энрике
5'
Уэска контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
5'
Гарсия Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
3'
2'
1'
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Жирона начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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