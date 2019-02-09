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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 10662
Жирона
0:2
Конец матча
Уэска
0'
0:1
35' Гол
Авила Эсекьель
0:2
40' Гол
Авила Эсекьель
48' Желтая карточка
Бернардо Эспиноса
68' Вторая желтая карточка
Бернардо Эспиноса
69' Желтая карточка
Гарсия Алеш
81' Желтая карточка
Javi Galan
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
95'
Порро Педро нанес удар, мяч был парирован, но Сантамария Роберто не удержал его в руках.
95'
Плохо сыграл Этчейта Хавьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
95'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Понс Пере
Фол, нарушение
94'
Гальяр Алехандро задерживает мяч рукой
93'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
92'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль II из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гальяр Алехандро
92'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
91'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Авила Эсекьель уходит с поля и его заменяет Гальяр Алехандро
90'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Порро Педро из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
Офсайд
89'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
89'
Феррейро Давид из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Матч возобновлен
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Удар от ворот произведет Уэска
86'
Гранель Алекс из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Гранель Алекс из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
85'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Стуани Кристиан нанес удар головой, но Сантамария Роберто спокойно отбил мяч.
85'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Мирамон Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Сын Хо Пэк
84'
Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
83'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
83'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
83'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
83'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
82'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Жирона контролирует мяч.
82'
Уэска начинает контратаку
82'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
81'
Javi Galan из команды Уэска предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Javi Galan из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Порро Педро
81'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
79'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
79'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Матч возобновлен
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
77'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
77'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Сын Хо Пэк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
76'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
76'
Гомес Мойсес II из команды Уэска разыграл угловой с правого угла.
75'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
75'
Буну Яссин отбил мяч на угловой после удара Гальего Энрике из штрафной площади.
75'
Удар от ворот произведет Уэска
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хуанпе Хуан и попал в каркас ворот!
Угловой
74'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
74'
Стуани Кристиан мяч отрикошетил от ворот
74'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
74'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
74'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
73'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
72'
Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
72'
Отличные скиллы показывает Понс Пере, обводя своих соперников
71'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Ривера Кристиан пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
70'
Плохо сыграл Понс Пере - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Матч возобновлен
70'
Тактическая замена. Гарсия Алеш уходит с поля и его заменяет Рамальо Чимено
Желтая карточка
69'
Гарсия Алеш получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
УДАЛЕНИЕ! - Бернардо Эспиноса удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
68'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Гальего Энрике заработал фол
67'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Матч возобновлен
66'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
65'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
65'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
65'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Феррейро Давид
64'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
63'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
63'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
62'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Хуанпи Аньор из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Понс Пере
61'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Уэска
61'
Шанс! Хуанпе Хуан из команды Жирона пробил головой, но мимо
61'
Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
60'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
60'
Гарсия Рауль II из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Хуанпи Аньор из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Сын Хо Пэк
59'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
58'
Гарсия Рауль II из команды Жирона играет слишком грубо. Гальего Энрике оказался на газоне.
58'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Уэска
57'
Хуанпе Хуан из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
56'
Жирона контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Жирона
56'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Javi Galan из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
Уэска начинает контратаку
55'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
54'
Удар от ворот произведет Уэска
54'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
53'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
53'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
52'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
51'
Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Сын Хо Пэк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Стуани Кристиан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
50'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
50'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
50'
Плохо сыграл Гарсия Рауль II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
49'
Этчейта Хавьер наказан за толчок Буну Яссин
49'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Бернардо Эспиноса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
48'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона играет слишком грубо. Гальего Энрике оказался на газоне.
48'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
48'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Понс Пере
46'
Удар от ворот произведет Уэска
46'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Валери Фернандес уходит с поля и его заменяет Гранель Алекс
46'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Сын Хо Пэк
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
47'
Гомес Мойсес II из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Уэска контролирует мяч.
47'
Жирона начинает контратаку
47'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Гальего Энрике заработал фол
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Бернардо Эспиноса
46'
Удар от ворот произведет Уэска
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Отличный пас сделал Понс Пере из команды Жирона. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Ривера Кристиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Понс Пере
44'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
43'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
43'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
42'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
42'
Гомес Мойсес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Валери Фернандес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Гальего Энрике сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Авила Эсекьель изменил счет на табло!
40'
Гальего Энрике из команды Уэска делает пас партнеру.
40'
Хуанпи Аньор из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Офсайд
40'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
40'
Удар от ворот произведет Уэска
39'
Инсуа Пабло получил травму и заменен. Дигес Адриан выходит на поле.
Фол, нарушение
39'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Гальего Энрике
Угловой
39'
Порро Педро из команды Жирона подал угловой слева.
37'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
37'
Инсуа Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Соперник делает почти голевой пас, но Сантамария Роберто из команды Уэска начеку и спасает ситуацию.
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Порро Педро, и мяч снова в игре
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Порро Педро, и мяч снова в игре
36'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Гомес Мойсес II сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Авила Эсекьель из команды Уэска переиграл вратаря дальним ударом!
35'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает пас партнеру.
34'
После дальнего удара, который нанес Гальего Энрике мяч отбит вратарем
34'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Жирона контролирует мяч.
33'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Уэска
32'
ШАНС! Порро Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
32'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Порро Педро из команды Жирона подал угловой справа.
31'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Порро Педро задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Гальего Энрике из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Гальего Энрике из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
30'
Уэска начинает контратаку
29'
Javi Galan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
29'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
29'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Жирона начинает контратаку
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Жирона
27'
Javi Galan из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
26'
Ривера Кристиан из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Бернардо Эспиноса
23'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Стуани Кристиан из команды Жирона пасует в штрафную, но Сантамария Роберто выходит и ловит мяч.
22'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Хорошую попытку сделал Понс Пере. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Понс Пере из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
20'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
19'
Мирамон Хорхе задерживает мяч рукой
Офсайд
19'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
19'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
17'
Хуанпи Аньор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Javi Galan из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Порро Педро
16'
Жирона контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой слева.
15'
Порро Педро бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
14'
Жирона контролирует мяч.
13'
Жирона контролирует мяч.
13'
Жирона контролирует мяч.
12'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
12'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Уэска
10'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Хуанпе Хуан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
9'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
8'
Порту Кристиан мяч отрикошетил от ворот
8'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
8'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Порро Педро из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Удар от ворот произведет Жирона
7'
Гомес Мойсес II из команды Уэска пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гальего Энрике
5'
Уэска контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
5'
Гарсия Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
4'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
4'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
3'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Жирона контролирует мяч.
1'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Жирона начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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