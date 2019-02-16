  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Карпи
0:0
Второй тайм: 85'
Перуджа
0'
76' Желтая карточка
Верре Валерио
85'
Второй тайм
82'
Перуджа делает замену. Драгомир Влад уходит с поля, а Christian Kouan выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Верре Валерио получил желтую карточку от судьи
75'
Карпи делает замену. Роландо Габриэле уходит с поля, а Еленич Эней выходит на его замену.
70'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
68'
Перуджа делает замену. Marcello Falzerano уходит с поля, а Верре Валерио выходит на его замену.
61'
Карпи делает замену. Пишителла Джаммарио уходит с поля, а Мустаккьо Маттиа выходит на его замену.
57'
Перуджа делает замену. Умар Садик уходит с поля, а Мелькьорри Федерико выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Уэльс: Премьер-лига
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация