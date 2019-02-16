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Стадион:
Беневенто
1:0
Второй тайм: 84'
Читтаделла
0'
7' Желтая карточка
Антей Лука
26' Желтая карточка
Бранка Симоне
31' Желтая карточка
Mirko Drudi
1:0
40' Гол
Кода Массимо
42' Желтая карточка
Импрота Риккардо
44' Желтая карточка
Арментерос Самуэль
56' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
64' Желтая карточка
Маньеро Лука IV
84'
Второй тайм
82'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Davide Diaw выходит на его замену.
75'
Беневенто делает замену. Риччи Федерико уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
68'
Читтаделла делает замену. Панико Джузеппе уходит с поля, а Nicholas Siega выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Маньеро Лука IV получил желтую карточку от судьи
64'
Читтаделла делает замену. Паза Симоне уходит с поля, а Маньеро Лука IV выходит на его замену.
61'
Беневенто делает замену. Летиция Гаэтано уходит с поля, а Маджио Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Беневенто делает замену. Вольта Массимо уходит с поля, а Туиа Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Арментерос Самуэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Импрота Риккардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Мирко Друди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Антей Лука получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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