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Стадион:
Палермо
1:1
Второй тайм: 90+'
Брешия
0'
8' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
19' Желтая карточка
Фалетти Сезар
64' Желтая карточка
Рисполи Андреа
70' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
1:0
79' Гол
Несторовски Илья
82' Желтая карточка
Сабелли Стефано
1:1
90' Гол
Тремолада Лука
90' Желтая карточка
Тремолада Лука
90'+6
Второй тайм
90'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Тремолада Лука получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
85'
Брешия делает замену. Andrea Cistana уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
83'
Брешия делает замену. Морозини Леонардо уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
81'
Палермо делает замену. Яяло Мато уходит с поля, а Чочев Ивайло выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
75'
Палермо делает замену. Фалетти Сезар уходит с поля, а Несторовски Илья выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Рисполи Андреа получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Фалетти Сезар получил желтую карточку от судьи
12'
Брешия делает замену. Мартелла Бруно уходит с поля, а Гастальделло Даниэле выходит на его замену.
Желтая карточка
8'
Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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