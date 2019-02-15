Стадион: Ренцо Барбера
8' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
19' Желтая карточкаФалетти Сезар
64' Желтая карточкаРисполи Андреа
70' Желтая карточкаНдой Эмануэле
1:0
79' ГолНесторовски Илья
82' Желтая карточкаСабелли Стефано
1:1
90' ГолТремолада Лука
90' Желтая карточкаТремолада Лука
Второй тайм
90'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
90'
Тремолада Лука получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
85'
Брешия делает замену. Andrea Cistana уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
83'
Брешия делает замену. Морозини Леонардо уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
82'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
81'
Палермо делает замену. Яяло Мато уходит с поля, а Чочев Ивайло выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
75'
Палермо делает замену. Фалетти Сезар уходит с поля, а Несторовски Илья выходит на его замену.
70'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
64'
Рисполи Андреа получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Фалетти Сезар получил желтую карточку от судьи
12'
Брешия делает замену. Мартелла Бруно уходит с поля, а Гастальделло Даниэле выходит на его замену.
8'
Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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