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  5. Серия B
Стадион:
Ascoli Calcio 1898 FC
2:4
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
3' Гол
Нинкович Никола
1:1
13' Гол
Калайо Эмануэле
15' Желтая карточка
Lopez Walter II
1:2
18' Гол
Мильорини Марко
1:3
40' Гол
Джаллоу Ламин
2:3
48' Гол
Беретта Джакомо
53' Желтая карточка
Emanuele Padella
61' Желтая карточка
Минала Джозеф
76' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
77' Желтая карточка
Ганц Симоне
79' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
80' Вторая желтая карточка
Ганц Симоне
84' Желтая карточка
Аддэ Брайт
2:4
90' Гол
Джаллоу Ламин
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Джаллоу Ламин бьет в цель!
88'
Асколи делает замену. Лавероне Лоренцо уходит с поля, а Moutir Chaija выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
80'
Ганц Симоне получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
79'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Ганц Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Пучино Раффаэле получил желтую карточку от судьи
72'
Салернитана делает замену. Tiago Casasola уходит с поля, а Пучино Раффаэле выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
60'
Салернитана делает замену. Калайо Эмануэле уходит с поля, а Агустин Вулетич выходит на его замену.
56'
Салернитана делает замену. Пертиконе Романо уходит с поля, а Мантовани Валерио выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Emanuele Padella получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Беретта Джакомо бьет в цель!
46'
Асколи делает замену. Иньигес Гаспар уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
46'
Асколи делает замену. Чичиретти Амато уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Джаллоу Ламин бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Мильорини Марко бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Вальтер Лопес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Нинкович Никола бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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