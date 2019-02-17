Стадион: Сан-Вито
9' Желтая карточкаLuca Strizzolo
19' Желтая карточкаКараччоло Антонио
0:0
20' Не забитый пенальтиЛиттери Джанлука
29' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
33' Желтая карточкаMirko Bruccini
Первый тайм
33'
Мирко Бруччини получил желтую карточку от судьи
29'
Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
24'
Козенца делает замену. Angelo Corsi уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
20'
ОН ПРОМАЗАЛ - Литтери Джанлука пробил пенальти, но не смог забить!
19'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
9'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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