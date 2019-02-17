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Стадион:
Козенца
0:0
Первый тайм: 42'
Кремонезе
0'
9' Желтая карточка
Luca Strizzolo
19' Желтая карточка
Караччоло Антонио
0:0
20' Не забитый пенальти
Литтери Джанлука
29' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
33' Желтая карточка
Mirko Bruccini
42'
Первый тайм
Желтая карточка
33'
Мирко Бруччини получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
24'
Козенца делает замену. Angelo Corsi уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
Описание гола
20'
ОН ПРОМАЗАЛ - Литтери Джанлука пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
19'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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