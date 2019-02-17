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Стадион:
Олимпиакос
4:1
Второй тайм: 90'
АЕК
0'
0:1
3' Гол
Понсе Эсекиэль
40' Желтая карточка
Ойконому Мариос
1:1
50' Гол
Камара Мохамед III
71' Желтая карточка
Камара Мохамед III
2:1
72' Гол
Фортунис Костас
3:1
83' Гол
Фортунис Костас
4:1
87' Гол
Фортунис Костас
89' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
90'
Второй тайм
Желтая карточка
89'
Гильерме дос Сантос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Фортунис Костас бьет в цель!
86'
АЕК делает замену. Манталос Петрос уходит с поля, а Албанис Христос выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Фортунис Костас бьет в цель!
78'
АЕК делает замену. Алеф Салданья уходит с поля, а Галанопулос Костас выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Фортунис Костас бьет в цель!
Желтая карточка
71'
Камара Мохамед III получил желтую карточку от судьи
57'
АЕК делает замену. Клонаридис Виктор уходит с поля, а Бакасетас Тасос выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Камара Мохамед III бьет в цель!
46'
Олимпиакос делает замену. Диаш Жиль уходит с поля, а Христодулопулос Лазарос выходит на его замену.
46'
Олимпиакос делает замену. Вукович Ягош уходит с поля, а Торосидис Василис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Ойконому Мариос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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