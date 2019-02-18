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Стадион:
Аполлон Смирнис
0:2
Первый тайм: 17'
ПАОК
Первый тайм
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Оливейра Сержиу бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Пелкас Димитрис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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