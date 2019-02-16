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Стадион:
ПАС Янина
0:2
Второй тайм: 77'
Атромитос
0'
0:1
11' Гол
Кулурис Эфтимос
15' Желтая карточка
Edwin Castro
24' Желтая карточка
Dimitrios Chatziisaias
0:2
50' Гол
Варда Амр
55' Желтая карточка
Рисванис Спирос
70' Желтая карточка
Атанасиадис Стефанос
77'
Второй тайм
71'
ПАС Янина делает замену. Fabry Castro уходит с поля, а Jean-Baptiste Leo выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Атанасиадис Стефанос получил желтую карточку от судьи
68'
ПАС Янина делает замену. Higor Vidal уходит с поля, а Dusan Pantelic выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Рисванис Спирос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Dimitrios Chatziisaias получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Fabry Castro получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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