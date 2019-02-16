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Стадион:
Панатинаикос
1:0
Конец матча
Астерас
0'
1:0
16' Гол
Альтман Омри
35' Желтая карточка
Marc Fernandez
37' Желтая карточка
Бузукис Яннис
60' Желтая карточка
Franco Bellocq
78' Желтая карточка
Влачос Валентинос
86' Желтая карточка
Каче Эргюс
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Каче Эргюс получил желтую карточку от судьи
83'
Астерас делает замену. Marc Fernandez уходит с поля, а Anastasios Douvikas выходит на его замену.
82'
Панатинаикос делает замену. Хадзийованнис Анастасиос уходит с поля, а Пуггурас Ахиллеас выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Влачос Валентинос получил желтую карточку от судьи
74'
Астерас делает замену. Giannis Kotsiras уходит с поля, а Kosmas Tsilianidis выходит на его замену.
61'
Астерас делает замену. Michalis Manias уходит с поля, а Аравидис Христос выходит на его замену.
61'
Панатинаикос делает замену. Альтман Омри уходит с поля, а Мунье Антони выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Franco Bellocq получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Бузукис Яннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Marc Fernandez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Альтман Омри бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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