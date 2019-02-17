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Стадион:
Дженоа
0:0
Первый тайм: 41'
Лацио
0' 41'
Первый тайм
41'
Удар от ворот произведет Лацио
41'
ШАНС! Санабрия Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
41'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
40'
Марусич Адам из команды Лацио в офсайде
40'
Корреа Хоакин из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой слева.
38'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
37'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Лацио
Офсайд
36'
Корреа Хоакин из команды Лацио в офсайде
35'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Стракоша Томас спокойно отбил мяч.
34'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
34'
Стракоша Томас не дал случится голу! Санабрия Антонио должен был забивать, но Стракоша Томас сделал отличный сейв
34'
Дженоа начинает контратаку
33'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
32'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Ромуло Соуза нанес удар головой, но Раду Йонуц спокойно отбил мяч.
32'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
31'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Санабрия Антонио из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
30'
Радованович Иван из команды Дженоа подал угловой слева.
30'
Должен был быть гол! Эстебан Ролон имел отличный шанс, но Стракоша Томас не дал голу состоятся!
30'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Раду Стефан из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
26'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа играет слишком грубо. Марусич Адам оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
24'
Удар от ворот произведет Лацио
24'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
23'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Раду Стефан из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Куаме Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
22'
Лацио контролирует мяч.
21'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
19'
Удар от ворот произведет Лацио
19'
Отличный пас сделал Бираски Давиде из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Удар от ворот произведет Дженоа
18'
Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин, обводя своих соперников
17'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ромуло Соуза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Бадель Милан
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Хорошую попытку сделал Ромуло Соуза. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Катальди Данило из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
12'
Дженоа контролирует мяч.
11'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Лазович Дарко наказан за толчок Раду Стефан
7'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
7'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Дженоа
6'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
Лацио контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Ромуло Соуза наказан за толчок Эстебан Ролон
Фол, нарушение
2'
Ромеро Кристиан из команды Дженоа играет слишком грубо. Ачерби Франческо оказался на газоне.
2'
Корреа Хоакин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Радованович Иван из команды Дженоа подал угловой слева.
1'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Лацио начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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