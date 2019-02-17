Стадион: Луиджи Феррарис
Первый тайм
41'
41'
ШАНС! Санабрия Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Марусич Адам из команды Лацио в офсайде
40'
Корреа Хоакин из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой слева.
38'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
Корреа Хоакин из команды Лацио в офсайде
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Стракоша Томас спокойно отбил мяч.
34'
34'
Стракоша Томас не дал случится голу! Санабрия Антонио должен был забивать, но Стракоша Томас сделал отличный сейв
34'
Дженоа начинает контратаку
33'
33'
32'
32'
Ромуло Соуза нанес удар головой, но Раду Йонуц спокойно отбил мяч.
32'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
31'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Санабрия Антонио из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Радованович Иван из команды Дженоа подал угловой слева.
30'
Должен был быть гол! Эстебан Ролон имел отличный шанс, но Стракоша Томас не дал голу состоятся!
30'
30'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
27'
Раду Стефан из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
26'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа играет слишком грубо. Марусич Адам оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
24'
24'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
23'
23'
Раду Стефан из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Судья сигнализирует, что Куаме Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
22'
Лацио контролирует мяч.
21'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
19'
19'
Отличный пас сделал Бираски Давиде из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Удар от ворот произведет Дженоа
18'
Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин, обводя своих соперников
17'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ромуло Соуза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
15'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Бадель Милан
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Хорошую попытку сделал Ромуло Соуза. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Катальди Данило из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
12'
Дженоа контролирует мяч.
11'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
8'
Лазович Дарко наказан за толчок Раду Стефан
7'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
7'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Дженоа
6'
5'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
Лацио контролирует мяч.
3'
Ромуло Соуза наказан за толчок Эстебан Ролон
2'
Ромеро Кристиан из команды Дженоа играет слишком грубо. Ачерби Франческо оказался на газоне.
2'
Корреа Хоакин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Радованович Иван из команды Дженоа подал угловой слева.
1'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Лацио начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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