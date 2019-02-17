Стадион: Сан-Паоло
45' Желтая карточкаРинкон Томас
45' Желтая карточкаИнсинье Лоренцо
59' Желтая карточкаМоретти Эмилиано
60' Желтая карточкаКулибали Калиду
65' Желтая карточкаАллан Маркес
71' Желтая карточкаЭйна Ола
82' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
90' Желтая карточкаМалку Кевин
Новости после матча
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Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
95'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
95'
95'
Инсинье Лоренцо мяч отрикошетил от ворот
95'
94'
Шанс! Иццо Армандо из команды Торино пробил головой, но мимо
94'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Матч возобновлен
93'
Малку Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
93'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
92'
92'
Мертенс Дрис мяч отрикошетил от ворот
92'
Малку Кевин наказан за толчок Белотти Андреа
92'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
92'
Торино начинает контратаку
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Торино поставил подножку. Пострадал Мертенс Дрис
90'
Опасность предотвращена - Аллан Маркес из команды Наполи вступил в отбор удачно
90'
Торино начинает контратаку
90'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
89'
89'
Де Сильвестри Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
88'
Иццо Армандо нанес удар головой, но Оспина Давид спокойно отбил мяч.
88'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.
88'
Белотти Андреа мяч отрикошетил от ворот
88'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
87'
Милик Аркадиуш наказан за толчок Моретти Эмилиано
87'
87'
Шанс! Кулибали Калиду из команды Наполи пробил головой, но мимо
87'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу одноклубнику.
86'
86'
Малку Кевин из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Малку Кевин из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
85'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Сиригу Сальваторе из команды Торино сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
84'
Де Сильвестри Лоренцо наказан за толчок Аллан Маркес
84'
Иццо Армандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
83'
Белотти Андреа из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
83'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
82'
Хюсай Эльсейд получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Безумный фол. Хюсай Эльсейд грубо играет против соперника. Пострадал Де Сильвестри Лоренцо
82'
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
80'
Верди Симоне пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
79'
78'
Шанс! Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино пробил головой, но мимо
78'
Мейте Суалихо из команды Торино делает пас партнеру.
78'
Торино имеет хороший шанс забить.
78'
Тактическая замена. Ансальди Кристиан уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
76'
76'
Мертенс Дрис из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Мертенс Дрис из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
76'
Эйна Ола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
75'
74'
74'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Инсинье Лоренцо нанес удар в каркас ворот!
74'
Милик Аркадиуш из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
74'
74'
73'
73'
Малку Кевин пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
72'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Эйна Ола получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Эйна Ола из команды Торино играет слишком грубо. Малку Кевин оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
Базелли Даниэле задерживает мяч рукой
70'
Наполи делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
70'
Тактическая замена. Фабиан Руис уходит с поля и его заменяет Верди Симоне
69'
Тактическая замена. Кальехон Хосе уходит с поля и его заменяет Мертенс Дрис
69'
68'
68'
ШАНС! Милик Аркадиуш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Милик Аркадиуш нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
67'
Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе
67'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
66'
Зелиньски Петр из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
66'
66'
65'
65'
Аллан Маркес получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
64'
64'
64'
64'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
64'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
Торино делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
63'
Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Базелли Даниэле
62'
62'
Милик Аркадиуш нанес удар издали, а Сиригу Сальваторе отбил его обратно в игру!
62'
61'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Кулибали Калиду получает желтую карточку за неспортивное поведение
60'
Кулибали Калиду из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
60'
60'
60'
Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Хюсай Эльсейд нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Плохо сыграл Де Сильвестри Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
59'
Моретти Эмилиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
59'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Милик Аркадиуш оказался на газоне.
58'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
57'
57'
57'
57'
56'
56'
55'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Мейте Суалихо
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
54'
Кальехон Хосе из команды Наполи навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
54'
53'
53'
53'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Хороший удар издали нанес Фабиан Руис, но отличный сейв сделал Сиригу Сальваторе. Угловой.
52'
Аллан Маркес из команды Наполи делает пас партнеру.
52'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Фабиан Руис мяч отрикошетил от ворот
52'
52'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
52'
Наполи имеет хороший шанс забить.
51'
Де Сильвестри Лоренцо наказан за толчок Хюсай Эльсейд
50'
50'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калиду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Лукич Саша из команды Торино играет слишком грубо. Фабиан Руис оказался на газоне.
48'
48'
ШАНС! Малку Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
48'
Фабиан Руис из команды Наполи направляет мяч в штрафную площадку, но Сиригу Сальваторе выбегает и ловит мяч
47'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Торино поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
47'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
46'
Кальехон Хосе из команды Наполи навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Рефери не любит споров - именно за это Инсинье Лоренцо сейчас получил желтую
47'
Ринкон Томас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
47'
Кулибали Калиду наказан за толчок Ринкон Томас
47'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Отличные скиллы показывает Фабиан Руис, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Фабиан Руис мяч отрикошетил от ворот
45'
45'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Беренгер Алекс из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Плохо сыграл Максимович Никола - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Лукич Саша из команды Торино отправил кросс в штрафную...
45'
Ансальди Кристиан из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Фабиан Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
Аллан Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
43'
43'
42'
42'
42'
Ансальди Кристиан из команды Торино подал угловой справа.
41'
Ансальди Кристиан мяч отрикошетил от ворот
40'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Инсинье Лоренцо пробил со штрафного прямо в стенку
39'
Лукич Саша наказан за толчок Зелиньски Петр
38'
37'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Милик Аркадиуш оказался на газоне.
37'
37'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
36'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Малку Кевин из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Наполи имеет хороший шанс забить.
33'
Белотти Андреа задерживает мяч рукой
33'
33'
33'
Как он промахнулся? Милик Аркадиуш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
32'
32'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
Матч возобновится спорным мячом
30'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи в офсайде
29'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Плохо сыграл Лукич Саша - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
28'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Инсинье Лоренцо из штрафной площади.
28'
Милик Аркадиуш из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
27'
27'
Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калиду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Ансальди Кристиан
27'
Ансальди Кристиан из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
26'
Малку Кевин из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кальехон Хосе мяча так и не получил
26'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
25'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Судья сигнализирует, что Кальехон Хосе из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
24'
Милик Аркадиуш нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
24'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
23'
Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом
23'
23'
Эйна Ола не смог попасть в створ ударом издали
23'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает передачу одноклубнику.
22'
22'
21'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Инсинье Лоренцо из штрафной площади.
21'
Малку Кевин из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
Хорошую попытку сделал Милик Аркадиуш. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
19'
19'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
19'
18'
18'
ШАНС! Инсинье Лоренцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи играет слишком грубо. Иццо Армандо оказался на газоне.
17'
17'
Зелиньски Петр из команды Наполи сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зелиньски Петр и Хюсай Эльсейд из команды Наполи.
16'
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Милик Аркадиуш из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
15'
Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
13'
Белотти Андреа наказан за толчок Малку Кевин
13'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
10'
Кальехон Хосе из команды Наполи навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе
10'
9'
Судья сигнализирует, что Хюсай Эльсейд из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
9'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Зелиньски Петр из команды Наполи подал угловой слева.
9'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Инсинье Лоренцо разрезает оборону соперника отличным пасом
8'
8'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
7'
7'
Ансальди Кристиан из команды Торино подал угловой справа.
6'
Белотти Андреа из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Кальехон Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Фабиан Руис из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Лукич Саша пострадал.
4'
4'
Иццо Армандо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
4'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
3'
Аллан Маркес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
2'
1'
Милик Аркадиуш наказан за толчок Иццо Армандо
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Швеция: Кубок (Группа 8)
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