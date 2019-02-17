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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Наполи
0:0
Конец матча
Торино
0'
45' Желтая карточка
Ринкон Томас
45' Желтая карточка
Инсинье Лоренцо
59' Желтая карточка
Моретти Эмилиано
60' Желтая карточка
Кулибали Калиду
65' Желтая карточка
Аллан Маркес
71' Желтая карточка
Эйна Ола
82' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
90' Желтая карточка
Малку Кевин
90'+6
Новости после матча

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Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Офсайд
96'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
96'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Угловой
95'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой справа.
95'
Инсинье Лоренцо мяч отрикошетил от ворот
95'
Удар от ворот произведет Наполи
94'
Шанс! Иццо Армандо из команды Торино пробил головой, но мимо
94'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Матч возобновлен
93'
Малку Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
93'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Угловой
92'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой справа.
92'
Мертенс Дрис мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
92'
Малку Кевин наказан за толчок Белотти Андреа
92'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
92'
Торино начинает контратаку
92'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Торино поставил подножку. Пострадал Мертенс Дрис
90'
Опасность предотвращена - Аллан Маркес из команды Наполи вступил в отбор удачно
90'
Эйна Ола из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
90'
Торино начинает контратаку
90'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой справа.
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
89'
Удар от ворот произведет Наполи
89'
Де Сильвестри Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
88'
Иццо Армандо нанес удар головой, но Оспина Давид спокойно отбил мяч.
Угловой
88'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.
88'
Белотти Андреа мяч отрикошетил от ворот
88'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
87'
Милик Аркадиуш наказан за толчок Моретти Эмилиано
87'
Удар от ворот произведет Торино
87'
Шанс! Кулибали Калиду из команды Наполи пробил головой, но мимо
87'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу одноклубнику.
Угловой
86'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой справа.
86'
Малку Кевин из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Малку Кевин из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
85'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Сиригу Сальваторе из команды Торино сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
84'
Иццо Армандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
83'
Белотти Андреа из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
83'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
83'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
82'
Хюсай Эльсейд получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Хюсай Эльсейд грубо играет против соперника. Пострадал Де Сильвестри Лоренцо
82'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
80'
Верди Симоне пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
79'
Удар от ворот произведет Наполи
78'
Шанс! Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино пробил головой, но мимо
78'
Мейте Суалихо из команды Торино делает пас партнеру.
78'
Торино имеет хороший шанс забить.
78'
Тактическая замена. Ансальди Кристиан уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
76'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Мертенс Дрис из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
76'
Мертенс Дрис из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
76'
Эйна Ола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
76'
Наполи начинает контратаку
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
75'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
74'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Инсинье Лоренцо нанес удар в каркас ворот!
74'
Милик Аркадиуш из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
74'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
74'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
73'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Малку Кевин пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
72'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Эйна Ола получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
71'
Эйна Ола из команды Торино играет слишком грубо. Малку Кевин оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
70'
Базелли Даниэле задерживает мяч рукой
70'
Наполи делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
70'
Тактическая замена. Фабиан Руис уходит с поля и его заменяет Верди Симоне
69'
Тактическая замена. Кальехон Хосе уходит с поля и его заменяет Мертенс Дрис
Офсайд
69'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Торино
68'
ШАНС! Милик Аркадиуш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Милик Аркадиуш нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
67'
Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе
67'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Зелиньски Петр из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
66'
Наполи контролирует мяч.
66'
Удар от ворот произведет Торино
65'
Торино контролирует мяч.
Желтая карточка
65'
Аллан Маркес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
64'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Зелиньски Петр из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
64'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Торино делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
63'
Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Базелли Даниэле
62'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Милик Аркадиуш нанес удар издали, а Сиригу Сальваторе отбил его обратно в игру!
62'
Наполи начинает контратаку
61'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Кулибали Калиду получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
60'
Кулибали Калиду из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
60'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
60'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
60'
Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
60'
Хюсай Эльсейд нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Плохо сыграл Де Сильвестри Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
59'
Моретти Эмилиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
59'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Милик Аркадиуш оказался на газоне.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
57'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
55'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Мейте Суалихо
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
54'
Кальехон Хосе из команды Наполи навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
54'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
53'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
53'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
53'
Хороший удар издали нанес Фабиан Руис, но отличный сейв сделал Сиригу Сальваторе. Угловой.
52'
Аллан Маркес из команды Наполи делает пас партнеру.
52'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
52'
Фабиан Руис мяч отрикошетил от ворот
52'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
52'
Наполи имеет хороший шанс забить.
50'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калиду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Лукич Саша из команды Торино играет слишком грубо. Фабиан Руис оказался на газоне.
48'
Удар от ворот произведет Торино
48'
ШАНС! Малку Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
48'
Фабиан Руис из команды Наполи направляет мяч в штрафную площадку, но Сиригу Сальваторе выбегает и ловит мяч
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Торино поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
47'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
46'
Кальехон Хосе из команды Наполи навешивает в штрафную с рикошетом.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
47'
Рефери не любит споров - именно за это Инсинье Лоренцо сейчас получил желтую
Желтая карточка
47'
Ринкон Томас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
47'
Кулибали Калиду наказан за толчок Ринкон Томас
47'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
46'
Отличные скиллы показывает Фабиан Руис, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Фабиан Руис мяч отрикошетил от ворот
45'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Беренгер Алекс из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Плохо сыграл Максимович Никола - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Лукич Саша из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Ансальди Кристиан из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Фабиан Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
44'
Аллан Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Наполи
42'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Ансальди Кристиан из команды Торино подал угловой справа.
41'
Ансальди Кристиан мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Инсинье Лоренцо пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
39'
Лукич Саша наказан за толчок Зелиньски Петр
38'
Наполи контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Милик Аркадиуш оказался на газоне.
37'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
36'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
36'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
36'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
35'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Малку Кевин из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Наполи имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
33'
Белотти Андреа задерживает мяч рукой
33'
Удар от ворот произведет Торино
33'
Удар от ворот произведет Торино
33'
Как он промахнулся? Милик Аркадиуш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
32'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Наполи контролирует мяч.
31'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
30'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Офсайд
29'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи в офсайде
29'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Плохо сыграл Лукич Саша - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
29'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
28'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Инсинье Лоренцо из штрафной площади.
28'
Милик Аркадиуш из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Наполи начинает контратаку
27'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калиду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Ансальди Кристиан
27'
Ансальди Кристиан из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
26'
Малку Кевин из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кальехон Хосе мяча так и не получил
26'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Зелиньски Петр из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
25'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Кальехон Хосе из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
24'
Милик Аркадиуш нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
24'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
23'
Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом
23'
Удар от ворот произведет Наполи
23'
Эйна Ола не смог попасть в створ ударом издали
23'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает передачу одноклубнику.
22'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
21'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Инсинье Лоренцо из штрафной площади.
21'
Малку Кевин из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
Хорошую попытку сделал Милик Аркадиуш. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Зелиньски Петр из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
19'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
19'
Наполи контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Торино
18'
ШАНС! Инсинье Лоренцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
18'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи играет слишком грубо. Иццо Армандо оказался на газоне.
17'
Удар от ворот произведет Торино
17'
Зелиньски Петр из команды Наполи сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зелиньски Петр и Хюсай Эльсейд из команды Наполи.
16'
Торино контролирует мяч.
16'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Торино
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Милик Аркадиуш из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
15'
Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
14'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
14'
Наполи начинает контратаку
Фол, нарушение
13'
Белотти Андреа наказан за толчок Малку Кевин
13'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
12'
Наполи контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
10'
Кальехон Хосе из команды Наполи навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе
10'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Хюсай Эльсейд из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
9'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Зелиньски Петр из команды Наполи подал угловой слева.
9'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Инсинье Лоренцо разрезает оборону соперника отличным пасом
8'
Наполи начинает контратаку
8'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Торино контролирует мяч.
7'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Ансальди Кристиан из команды Торино подал угловой справа.
6'
Белотти Андреа из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
5'
Кальехон Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Фабиан Руис из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Лукич Саша пострадал.
4'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Иццо Армандо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Удар от ворот произведет Торино
3'
Аллан Маркес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Торино контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Милик Аркадиуш наказан за толчок Иццо Армандо
1'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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