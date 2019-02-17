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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
0:0
Первый тайм: 42'
Кьево
0'
15' Желтая карточка
Лерис Мехди
42'
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Первый тайм
42'
Джаккерини Эммануэле мяч отрикошетил от ворот
41'
Кьево контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Удинезе
41'
Лерис Мехди не смог попасть в створ ударом издали
40'
Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ярошински Павел делает длинную передачу вперед
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Окака Стефано наказан за толчок Депаоли Фабио
39'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Степински Мариуш из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Лерис Мехди наказан за толчок Де Пауль Родриго
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Окака Стефано
37'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
37'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ласанья Кевин
35'
Де Пауль Родриго бьет со штрафного в створ, но Соррентино Стефано держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Зеегелаар Марвин
34'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Барба Федерико наказан за толчок Ласанья Кевин
33'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Де Пауль Родриго делает длинную передачу вперед
31'
Удар от ворот произведет Кьево
31'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
29'
Кьево контролирует мяч.
Офсайд
29'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
28'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Лерис Мехди из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
26'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Ригони Никола пробует нанести удар издали, но Муссо Хуан держит все под контролем
23'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удинезе контролирует мяч.
21'
Д'Аллесандро Марко получил травму и заменен. Зеегелаар Марвин выходит на поле.
21'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
20'
Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Д'Аллесандро Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
19'
Джорджевич Филип задерживает мяч рукой
19'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
19'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Удинезе
Фол, нарушение
18'
Фофана Секо наказан за толчок Степински Мариуш
17'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Окака Стефано
16'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
16'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Фофана Секо
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
15'
Лерис Мехди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
15'
Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
13'
Удар от ворот произведет Кьево
13'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе делает неудачный навес.
12'
Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Удар от ворот произведет Кьево
12'
Отличный пас сделал Де Пауль Родриго из команды Удинезе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Кьево контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
8'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Кьево
8'
ШАНС! Ласанья Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
5'
Ярошински Павел делает длинную передачу вперед
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
Кьево контролирует мяч.
4'
После дальнего удара, который нанес Де Пауль Родриго мяч отбит вратарем
4'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Кьево контролирует мяч.
4'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Удинезе
3'
Какой промах! Депаоли Фабио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
2'
Джорджевич Филип из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
2'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Удар от ворот произведет Удинезе
1'
Ригони Никола не смог попасть в створ ударом издали
1'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кьево начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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