Стадион: Дачия-Арена
15' Желтая карточкаЛерис Мехди
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Первый тайм
42'
Джаккерини Эммануэле мяч отрикошетил от ворот
41'
41'
41'
Лерис Мехди не смог попасть в створ ударом издали
40'
Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ярошински Павел делает длинную передачу вперед
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
39'
Окака Стефано наказан за толчок Депаоли Фабио
39'
39'
39'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Степински Мариуш из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
38'
Лерис Мехди наказан за толчок Де Пауль Родриго
38'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Окака Стефано
37'
37'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
37'
36'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ласанья Кевин
35'
Де Пауль Родриго бьет со штрафного в створ, но Соррентино Стефано держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Зеегелаар Марвин
34'
34'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Барба Федерико наказан за толчок Ласанья Кевин
33'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Де Пауль Родриго делает длинную передачу вперед
31'
31'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
29'
29'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
28'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
27'
27'
Лерис Мехди из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
25'
25'
Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
25'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Ригони Никола пробует нанести удар издали, но Муссо Хуан держит все под контролем
23'
22'
22'
Удинезе контролирует мяч.
21'
Д'Аллесандро Марко получил травму и заменен. Зеегелаар Марвин выходит на поле.
21'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
20'
Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Д'Аллесандро Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
Джорджевич Филип задерживает мяч рукой
19'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
19'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
18'
Фофана Секо наказан за толчок Степински Мариуш
17'
17'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Окака Стефано
16'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
16'
16'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Фофана Секо
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Лерис Мехди получил желтую карточку от судьи
15'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
15'
Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
13'
13'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе делает неудачный навес.
12'
Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
12'
Отличный пас сделал Де Пауль Родриго из команды Удинезе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
8'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
8'
ШАНС! Ласанья Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
7'
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
5'
Ярошински Павел делает длинную передачу вперед
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
4'
После дальнего удара, который нанес Де Пауль Родриго мяч отбит вратарем
4'
4'
4'
3'
3'
Какой промах! Депаоли Фабио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
2'
Джорджевич Филип из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
Ригони Никола не смог попасть в створ ударом издали
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кьево начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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