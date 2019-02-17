Стадион: Карло Кастеллани
1:0
34' ГолКрунич Раде
2:0
37' ГолАскуа Африйе
Первый тайм
42'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сенси Стефано и Бабакар Хоума из команды Сассуоло.
41'
Судья сигнализирует, что Локателли Мануэль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Аскуа Африйе
41'
Бриньола Энрико из команды Сассуоло в офсайде
40'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Эмполи начинает контратаку
40'
40'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
39'
39'
Фариас Диего из команды Эмполи навешивает в штрафную с рикошетом.
39'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Эмполи контролирует мяч.
38'
Отличный командный гол!
37'
Фариас Диего сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Аскуа Африйе изменил счет на табло!
37'
Фариас Диего из команды Эмполи увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
37'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Судья сигнализирует, что Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Капуто Франческо
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
35'
Фантастический гол, где все сам сделал Крунич Раде!
34'
Беннасер Исмаэль сделал результативную передачу.
34'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Крунич Раде из команды команды Эмполи.
34'
Крунич Раде из команды Эмполи идет с мячом вперед на обострение...
34'
Эмполи контролирует мяч.
33'
Паскуаль Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
32'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Фариас Диего из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
30'
Аскуа Африйе из команды Эмполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Локателли Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Крунич Раде из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
28'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
27'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Ди Лоренцо Джованни ошибается в защите.
27'
26'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Эмполи начинает контратаку
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
25'
25'
Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали
24'
24'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает неудачный навес.
24'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи разыграл угловой с правого угла.
23'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Крунич Раде и попал в перекладину!
22'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
22'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Дронговски Бартломей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сенси Стефано делает длинную передачу вперед
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
19'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Назначен штрафной. Пострадал Бога Джереми, его свалил Аскуа Африйе.
18'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Крунич Раде из команды Эмполи подал угловой слева.
18'
17'
Беннасер Исмаэль наказан за толчок Сенси Стефано
16'
Весели Фредерик наказан за толчок Локателли Мануэль
16'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Весели Фредерик пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Капуто Франческо из команды Эмполи в офсайде
14'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
13'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
12'
12'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
10'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
10'
8'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Сильвестре Матиас из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Крунич Раде из команды Эмполи подал угловой слева.
7'
Консильи Андреа отбил мяч на угловой после удара Капуто Франческо из штрафной площади.
7'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
6'
Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Весели Фредерик из команды Эмполи навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
5'
Удар от ворот произведет Эмполи
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
4'
4'
Бога Джереми из команды Сассуоло направляет мяч в штрафную площадку, но Дронговски Бартломей выбегает и ловит мяч
4'
Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
2'
2'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
2'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дель Орко Кристиан из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
2'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Аскуа Африйе из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
1'
Дункан Альфред из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эмполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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