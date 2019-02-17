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Стадион:
СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 30'
Фиорентина
0'
9' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
25' Желтая карточка
Верету Жордан
30'
Первый тайм
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
29'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
28'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 в офсайде
28'
Ционек Тьяго делает длинную передачу вперед
27'
Кьеза Федерико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
27'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
26'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
25'
Верету Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
25'
Верету Жордан из команды Фиорентина играет слишком грубо. Мурджа Алессандро оказался на газоне.
25'
Миленкович Никола нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
24'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
24'
Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
24'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
Фол, нарушение
22'
Миленкович Никола из команды Фиорентина играет слишком грубо. Антенуччи Мирко оказался на газоне.
Фол, нарушение
21'
Герсон Сантос наказан за толчок Вальдифиори Мирко
21'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
20'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Чеккерини Федерико заработал фол
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Фернандес Эдимилсон
19'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
18'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
17'
Уго Витор наказан за толчок Куртич Ясмин
17'
Бираги Кристиано пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
15'
Валоти Матиа пробует нанести удар издали, но Лафон Альбан держит все под контролем
15'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
15'
Удар от ворот произведет Фиорентина
15'
Вальдифиори Мирко не смог попасть в створ ударом издали
14'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
14'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
14'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
13'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Лаццари Мануэль получил травму и заменен. Мурджа Алессандро выходит на поле.
12'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
12'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
12'
Герсон Сантос нанес удар, мяч был парирован, но Вивиано Эмильяно не удержал его в руках.
11'
Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
Травма, повреждение
10'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
9'
Фернандес Эдимилсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
Офсайд
8'
Муриэль Луис из команды Фиорентина в офсайде
7'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
7'
Шанс! Уго Витор из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
7'
Бираги Кристиано нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
6'
Герсон Сантос из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
6'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
6'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
6'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 10%, [team2]: 90%.
5'
Верету Жордан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
5'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
5'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Чеккерини Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
4'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
4'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Плохо сыграл Вивиано Эмильяно - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Шанс! Миленкович Никола из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
4'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
3'
Лаццари Мануэль возвращается на поле.
Травма, повреждение
3'
Бираги Кристиано возвращается на поле.
3'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Идеальный солнечный день для футбола
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Бираги Кристиано получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
2'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
2'
Бираги Кристиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
1'
Фиорентина начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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