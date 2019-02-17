Стадион: Паоло Мацца
0:0
Первый тайм: 30'
9' Желтая карточкаФернандес Эдимилсон
25' Желтая карточкаВерету Жордан
Первый тайм
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
29'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 в офсайде
28'
Ционек Тьяго делает длинную передачу вперед
27'
Кьеза Федерико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
27'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
Верету Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
25'
Верету Жордан из команды Фиорентина играет слишком грубо. Мурджа Алессандро оказался на газоне.
25'
Миленкович Никола нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
24'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
24'
Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
22'
Миленкович Никола из команды Фиорентина играет слишком грубо. Антенуччи Мирко оказался на газоне.
21'
Герсон Сантос наказан за толчок Вальдифиори Мирко
21'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
20'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Чеккерини Федерико заработал фол
19'
Судья сигнализирует, что Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Фернандес Эдимилсон
19'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
18'
18'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
17'
Уго Витор наказан за толчок Куртич Ясмин
17'
Бираги Кристиано пробил со штрафного прямо в стенку
16'
Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
15'
Валоти Матиа пробует нанести удар издали, но Лафон Альбан держит все под контролем
15'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
15'
Удар от ворот произведет Фиорентина
15'
Вальдифиори Мирко не смог попасть в створ ударом издали
14'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
14'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
Лаццари Мануэль получил травму и заменен. Мурджа Алессандро выходит на поле.
12'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
12'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
12'
Герсон Сантос нанес удар, мяч был парирован, но Вивиано Эмильяно не удержал его в руках.
11'
Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
11'
Матч возобновлен
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
10'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Фернандес Эдимилсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
8'
Судья сигнализирует, что Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
8'
Муриэль Луис из команды Фиорентина в офсайде
7'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
7'
Шанс! Уго Витор из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
7'
Бираги Кристиано нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Герсон Сантос из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
6'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
6'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 10%, [team2]: 90%.
5'
Верету Жордан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
5'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
5'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Судья сигнализирует, что Чеккерини Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
4'
4'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Плохо сыграл Вивиано Эмильяно - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Шанс! Миленкович Никола из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
4'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
4'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
Лаццари Мануэль возвращается на поле.
3'
Бираги Кристиано возвращается на поле.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Идеальный солнечный день для футбола
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Матч возобновлен
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Бираги Кристиано получил травму и медбригада забирает его с поля.
2'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Бираги Кристиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
1'
Фиорентина начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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