Стадион: Сарденья Арена
36' Желтая карточкаЧигарини Лука
0:1
40' ГолКуцка Юрай
46' Желтая карточкаБастони Алессандро
52' Желтая карточкаДейола Алессандро
1:1
66' ГолПаволетти Леонардо
78' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
2:1
85' ГолПаволетти Леонардо
90' Желтая карточкаПедру Жоау III
90' Вторая желтая карточкаПедру Жоау III
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
93'
Десподов Кирилл из команды Кальяри в офсайде
92'
92'
Тактическая замена. Чигарини Лука уходит с поля и его заменяет Брадарич Филип
92'
91'
Бастони Алессандро наказан за толчок Барелла Николо
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Педру Жоау III получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Педру Жоау III получил желтую карточку от судьи
90'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
89'
Тактическая замена. Барилла Антонио уходит с поля и его заменяет Чераволо Фабио
88'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
88'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
88'
Силигарди Лука нанес удар головой, но Краньо Алессио спокойно отбил мяч.
87'
87'
87'
Тактическая замена. Бьябьяни Джонатан уходит с поля и его заменяет Силигарди Лука
87'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Барелла Николо сделал результативную передачу.
85'
ГОООООЛ - Паволетти Леонардо Кальяри забивает ударом головой
85'
85'
85'
85'
84'
Куцка Юрай наказан за толчок Ионице Артур
84'
84'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Куцка Юрай пострадал.
83'
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
81'
Чигарини Лука из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
81'
Десподов Кирилл из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Кальяри начинает контратаку
81'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Алвеш Бруну из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
80'
Куцка Юрай из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
80'
Куцка Юрай из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Куцка Юрай из команды Парма подал угловой справа.
79'
Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Куцка Юрай из команды Парма подал угловой слева.
79'
Алвеш Бруну мяч отрикошетил от ворот
78'
Куцка Юрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Паволетти Леонардо получил желтую карточку от судьи
78'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри играет слишком грубо. Жервиньо Куасси оказался на газоне.
77'
77'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Бастони Алессандро
76'
76'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
75'
74'
74'
74'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Куцка Юрай из команды Парма подал угловой слева.
73'
Инглезе Роберто из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
70'
Бастони Алессандро пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
70'
Чеппители Лука нарушает правила. Иакопони Симоне пострадал
69'
Судья сигнализирует, что Десподов Кирилл из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Гобби Массимо
68'
Десподов Кирилл из команды Кальяри в офсайде
67'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
67'
66'
Матч возобновлен
66'
Чеппители Лука сделал результативную передачу.
66'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
66'
Г О О О О Л - Паволетти Леонардо изменил счет на табло!
65'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
65'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Алвеш Бруну из команды Парма поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
64'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
64'
Тактическая замена. Штулац Лео уходит с поля и его заменяет Ригони Лука
63'
Шанс! Педру Жоау III из команды Кальяри пробил головой, но мимо
63'
63'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
61'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
61'
61'
61'
Судья сигнализирует, что Штулац Лео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
60'
Штулац Лео не смог попасть в створ ударом издали
60'
59'
58'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Судья сигнализирует, что Десподов Кирилл из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бастони Алессандро
57'
57'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Иакопони Симоне
56'
Тактическая замена. Дейола Алессандро уходит с поля и его заменяет Десподов Кирилл
56'
55'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
54'
54'
Ликояннис Хараламбос не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
53'
52'
Дейола Алессандро получил желтую карточку от судьи
52'
Дейола Алессандро из команды Кальяри играет слишком грубо. Иакопони Симоне оказался на газоне.
52'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Судья сигнализирует, что Бьябьяни Джонатан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чигарини Лука
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бастони Алессандро пострадал.
49'
49'
Штулац Лео из команды Парма отправил кросс в штрафную...
49'
48'
48'
48'
Дейола Алессандро из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Бастони Алессандро получил желтую карточку от судьи
46'
Судья сигнализирует, что Бастони Алессандро из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
47'
47'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Паволетти Леонардо
47'
46'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
44'
Инглезе Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
43'
43'
42'
42'
42'
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Гобби Массимо сделал результативную передачу.
40'
ГОООООЛ - Куцка Юрай Парма забивает ударом головой
40'
39'
39'
Иакопони Симоне из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
38'
37'
Жервиньо Куасси из команды Парма в офсайде
37'
Инглезе Роберто нанес удар головой, но Краньо Алессио спокойно отбил мяч.
37'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
36'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
36'
Чигарини Лука получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Чигарини Лука грубо играет против соперника. Пострадал Штулац Лео
35'
35'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Дейола Алессандро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
35'
35'
34'
33'
Пизакане Фабио из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бьябьяни Джонатан пострадал.
33'
33'
32'
Пеллегрини Лука получил травму и заменен. Ликояннис Хараламбос выходит на поле.
32'
Ионице Артур не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
31'
Барелла Николо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
Матч возобновлен
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Пеллегрини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Пеллегрини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
28'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Чигарини Лука наказан за толчок Инглезе Роберто
27'
26'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
25'
ШАНС! Паволетти Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
24'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
23'
Чигарини Лука пробил со штрафного прямо в стенку
22'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
22'
21'
Бастони Алессандро наказан за толчок Паволетти Леонардо
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
20'
19'
19'
19'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
18'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри играет слишком грубо. Барилла Антонио оказался на газоне.
18'
17'
17'
17'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
17'
Штулац Лео не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
Судья сигнализирует, что Пеллегрини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бьябьяни Джонатан
16'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Штулац Лео
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
14'
Чигарини Лука задерживает мяч рукой
14'
14'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
13'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
13'
Дейола Алессандро нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
12'
12'
12'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
12'
11'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
11'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Иакопони Симоне
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
9'
9'
9'
8'
8'
Шанс! Чеппители Лука из команды Кальяри пробил головой, но мимо
7'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
7'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
6'
Барелла Николо из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
6'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает пас партнеру.
5'
5'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
5'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
4'
Паволетти Леонардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Педру Жоау III из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Падоин Симоне делает длинную передачу вперед
2'
2'
2'
Барилла Антонио из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Парма начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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