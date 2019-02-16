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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
2:1
Конец матча
Парма
0'
36' Желтая карточка
Чигарини Лука
0:1
40' Гол
Куцка Юрай
46' Желтая карточка
Бастони Алессандро
52' Желтая карточка
Дейола Алессандро
1:1
66' Гол
Паволетти Леонардо
78' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
2:1
85' Гол
Паволетти Леонардо
90' Желтая карточка
Педру Жоау III
90' Вторая желтая карточка
Педру Жоау III
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
93'
Десподов Кирилл из команды Кальяри в офсайде
92'
Парма контролирует мяч.
92'
Тактическая замена. Чигарини Лука уходит с поля и его заменяет Брадарич Филип
Офсайд
92'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Педру Жоау III получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Педру Жоау III получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
89'
Тактическая замена. Барилла Антонио уходит с поля и его заменяет Чераволо Фабио
88'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
88'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
88'
Силигарди Лука нанес удар головой, но Краньо Алессио спокойно отбил мяч.
87'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
87'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Бьябьяни Джонатан уходит с поля и его заменяет Силигарди Лука
87'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Барелла Николо сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГОООООЛ - Паволетти Леонардо Кальяри забивает ударом головой
85'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
85'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
84'
Куцка Юрай наказан за толчок Ионице Артур
84'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
84'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Куцка Юрай пострадал.
83'
Кальяри контролирует мяч.
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Удар от ворот произведет Парма
81'
Чигарини Лука из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Десподов Кирилл из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Кальяри начинает контратаку
81'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Алвеш Бруну из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
Угловой
80'
Куцка Юрай из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
80'
Куцка Юрай из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Куцка Юрай из команды Парма подал угловой справа.
79'
Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
79'
Куцка Юрай из команды Парма подал угловой слева.
79'
Алвеш Бруну мяч отрикошетил от ворот
78'
Куцка Юрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Паволетти Леонардо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри играет слишком грубо. Жервиньо Куасси оказался на газоне.
Офсайд
77'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
76'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
76'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Кальяри контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
74'
Парма контролирует мяч.
74'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Куцка Юрай из команды Парма подал угловой слева.
73'
Инглезе Роберто из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
71'
Кальяри контролирует мяч.
70'
Удар от ворот произведет Парма
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
70'
Бастони Алессандро пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
Фол, нарушение
70'
Чеппители Лука нарушает правила. Иакопони Симоне пострадал
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Десподов Кирилл из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Гобби Массимо
Офсайд
68'
Десподов Кирилл из команды Кальяри в офсайде
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
67'
Парма контролирует мяч.
66'
Матч возобновлен
66'
Чеппители Лука сделал результативную передачу.
66'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Паволетти Леонардо изменил счет на табло!
65'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
65'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Алвеш Бруну из команды Парма поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
64'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Удар от ворот произведет Парма
64'
Тактическая замена. Штулац Лео уходит с поля и его заменяет Ригони Лука
63'
Шанс! Педру Жоау III из команды Кальяри пробил головой, но мимо
63'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
63'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
63'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
61'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
61'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Штулац Лео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Удар от ворот произведет Кальяри
60'
Штулац Лео не смог попасть в створ ударом издали
60'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Парма контролирует мяч.
58'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Десподов Кирилл из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бастони Алессандро
57'
Парма контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Иакопони Симоне
56'
Тактическая замена. Дейола Алессандро уходит с поля и его заменяет Десподов Кирилл
56'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
54'
Удар от ворот произведет Парма
54'
Ликояннис Хараламбос не смог попасть в створ ударом издали
53'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Кальяри контролирует мяч.
Желтая карточка
52'
Дейола Алессандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Дейола Алессандро из команды Кальяри играет слишком грубо. Иакопони Симоне оказался на газоне.
52'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Бьябьяни Джонатан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чигарини Лука
50'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Кальяри контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
50'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бастони Алессандро пострадал.
Офсайд
49'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
49'
Штулац Лео из команды Парма отправил кросс в штрафную...
49'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Дейола Алессандро из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
47'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Бастони Алессандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бастони Алессандро из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
46'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
47'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Паволетти Леонардо
47'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
45'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Парма
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
44'
Инглезе Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
44'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Парма контролирует мяч.
43'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Кальяри контролирует мяч.
42'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Гобби Массимо сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Куцка Юрай Парма забивает ударом головой
40'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
39'
Кальяри контролирует мяч.
39'
Иакопони Симоне из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
37'
Жервиньо Куасси из команды Парма в офсайде
37'
Инглезе Роберто нанес удар головой, но Краньо Алессио спокойно отбил мяч.
37'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
36'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
36'
Чигарини Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Чигарини Лука грубо играет против соперника. Пострадал Штулац Лео
35'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Дейола Алессандро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
35'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Удар от ворот произведет Кальяри
Фол, нарушение
33'
Пизакане Фабио из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бьябьяни Джонатан пострадал.
33'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Парма
32'
Пеллегрини Лука получил травму и заменен. Ликояннис Хараламбос выходит на поле.
32'
Ионице Артур не смог попасть в створ ударом издали
32'
Парма контролирует мяч.
32'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
31'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
31'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Барелла Николо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Пеллегрини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Травма, повреждение
29'
Пеллегрини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
28'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
27'
Чигарини Лука наказан за толчок Инглезе Роберто
27'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Офсайд
26'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
25'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Удар от ворот произведет Парма
25'
ШАНС! Паволетти Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
23'
Чигарини Лука пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
22'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Кальяри контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
19'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
Фол, нарушение
18'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри играет слишком грубо. Барилла Антонио оказался на газоне.
18'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Кальяри контролирует мяч.
17'
Парма контролирует мяч.
17'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Кальяри
17'
Штулац Лео не смог попасть в створ ударом издали
16'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Пеллегрини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бьябьяни Джонатан
Фол, нарушение
16'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Штулац Лео
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
14'
Чигарини Лука задерживает мяч рукой
14'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
13'
Дейола Алессандро нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
12'
Кальяри контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Парма
12'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
12'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
10'
Парма контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
9'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
9'
Кальяри контролирует мяч.
9'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Парма
8'
Шанс! Чеппители Лука из команды Кальяри пробил головой, но мимо
Угловой
7'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
7'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Кальяри контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Парма
6'
Барелла Николо из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает пас партнеру.
5'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Кальяри контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Парма
4'
Паволетти Леонардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Педру Жоау III из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
3'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
3'
Падоин Симоне делает длинную передачу вперед
2'
Парма контролирует мяч.
2'
Кальяри контролирует мяч.
2'
Барилла Антонио из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Парма контролирует мяч.
1'
Парма начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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