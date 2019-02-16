Стадион: Аноэта Зрители: 22997
3:0
Второй тайм: 78'
21' Желтая карточкаЛьоренте Диего
45' Желтая карточкаВиллиан Жозе
45' Желтая карточкаСиовас Димитрис
1:0
50' ГолОярсабаль Микель
2:0
60' ГолОярсабаль Микель
63' Желтая карточкаНавас Рауль
3:0
75' ГолВиллиан Жозе
Второй тайм
77'
Эль-Жар Набиль фолит на сопернике
77'
76'
Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
75'
Пардо Рубен сделал результативную передачу.
75'
ГОООООЛ - Виллиан Жозе Реал Сосьедад забивает ударом головой
75'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
74'
Бустинса Унаи наказан за толчок Тео Эрнандес
74'
74'
ШАНС! Тео Эрнандес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Весга Микель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
72'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
72'
71'
71'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
69'
Брайтвайт Мартин нанес удар головой, но Рульи Херонимо спокойно отбил мяч.
69'
69'
69'
68'
68'
Тактическая замена. Мерино Микель уходит с поля и его заменяет Пардо Рубен
68'
Как он промахнулся? Оярсабаль Микель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
67'
66'
Леганес делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
66'
66'
Тактическая замена. Хуанфран Морено уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
66'
Янузай Аднан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Alex Sola
65'
Игрок команды Леганес совершает фол
65'
64'
Эн-Несири Юссеф имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
64'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Навас Рауль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
63'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Оскар Родригес пострадал.
63'
63'
62'
62'
62'
61'
61'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
60'
Отличный командный гол!
60'
Виллиан Жозе сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель изменил счет на табло!
59'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
59'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
59'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
59'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом
58'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
57'
56'
Судья сигнализирует, что Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
56'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мерино Микель мяча так и не получил
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
55'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
55'
Весга Микель из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Тео Эрнандес наказан за толчок Хуанфран Морено
54'
53'
52'
52'
Оскар Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
51'
Оярсабаль Микель задерживает мяч рукой
51'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Янузай Аднан сделал результативную передачу.
50'
ГОООООЛ - Оярсабаль Микель Реал Сосьедад забивает ударом головой
50'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
49'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
48'
48'
Alex Sola бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
48'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 22997 болельщиков
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
47'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
После штрафного удара,который нанес Янузай Аднан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Сиовас Димитрис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Безумный фол. Сиовас Димитрис грубо играет против соперника. Пострадал Оярсабаль Микель
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
45'
Рефери не любит споров - именно за это Виллиан Жозе сейчас получил желтую
44'
44'
44'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Брайтвайт Мартин
41'
41'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
40'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
40'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
39'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
38'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
38'
37'
37'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
37'
37'
37'
36'
Виллиан Жозе наказан за толчок Ресио Хосе
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
35'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
34'
Мерино Микель задерживает мяч рукой
34'
Куэльяр Иван не дал случится голу! Мерино Микель должен был забивать, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв
34'
Плохо сыграл Омеруо Кеннет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
33'
Весга Микель из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Леганес начинает контратаку
33'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
32'
32'
31'
Оскар Родригес наказан за толчок Навас Рауль
31'
31'
Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Виллиан Жозе
30'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
29'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
27'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
27'
Леганес начинает контратаку
27'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Сильва Хонатан заработал фол
25'
24'
24'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
24'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает неудачный навес.
23'
22'
Ресио Хосе нанес удар головой, но Рульи Херонимо спокойно отбил мяч.
22'
Весга Микель из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
22'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи
21'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Эн-Несири Юссеф пострадал.
21'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эн-Несири Юссеф и Весга Микель из команды Леганес.
21'
20'
ШАНС! Брайтвайт Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Alex Sola из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
18'
18'
Рульи Херонимо не дал случится голу! Эн-Несири Юссеф должен был забивать, но Рульи Херонимо сделал отличный сейв
18'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф вышел один-на-один с голкипером...
18'
Мерино Микель ошибается в защите.
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
17'
Субельдия Игор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
ШТАНГА! Пробил головой Брайтвайт Мартин прямо в каркас ворот!
16'
ШАНС! Бустинса Унаи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
15'
Alex Sola нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Эн-Несири Юссеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиовас Димитрис из команды Леганес.
14'
Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
ШАНС! Виллиан Жозе вышел один-на-один с голкипером...
13'
Бустинса Унаи ошибается в защите.
13'
13'
12'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Субельдия Игор
12'
Соперник делает почти голевой пас, но Куэльяр Иван из команды Леганес начеку и спасает ситуацию.
12'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Леганес контролирует мяч.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
10'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
10'
8'
8'
8'
7'
7'
6'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
6'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Бустинса Унаи наказан за толчок Сурутуса Давид
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
4'
4'
Соперник делает почти голевой пас, но Куэльяр Иван из команды Леганес начеку и спасает ситуацию.
4'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
3'
Тео Эрнандес делает длинную передачу вперед
2'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес в офсайде
2'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
2'
Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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