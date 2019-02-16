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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 22997
Реал Сосьедад
3:0
Второй тайм: 78'
Леганес
0'
21' Желтая карточка
Льоренте Диего
45' Желтая карточка
Виллиан Жозе
45' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
1:0
50' Гол
Оярсабаль Микель
2:0
60' Гол
Оярсабаль Микель
63' Желтая карточка
Навас Рауль
3:0
75' Гол
Виллиан Жозе
78'
Второй тайм
Фол, нарушение
77'
Эль-Жар Набиль фолит на сопернике
77'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
75'
Пардо Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГОООООЛ - Виллиан Жозе Реал Сосьедад забивает ударом головой
75'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
74'
Бустинса Унаи наказан за толчок Тео Эрнандес
74'
Удар от ворот произведет Леганес
74'
ШАНС! Тео Эрнандес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Весга Микель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
72'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Брайтвайт Мартин нанес удар головой, но Рульи Херонимо спокойно отбил мяч.
69'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
69'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Леганес
68'
Тактическая замена. Мерино Микель уходит с поля и его заменяет Пардо Рубен
68'
Как он промахнулся? Оярсабаль Микель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
67'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Леганес делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
66'
Удар от ворот произведет Леганес
66'
Тактическая замена. Хуанфран Морено уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
66'
Янузай Аднан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Alex Sola
Фол, нарушение
65'
Игрок команды Леганес совершает фол
65'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Эн-Несири Юссеф имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
64'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Навас Рауль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
63'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Оскар Родригес пострадал.
63'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
60'
Отличный командный гол!
60'
Виллиан Жозе сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель изменил счет на табло!
59'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
59'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
59'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
59'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Alex Sola из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
58'
Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом
58'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
56'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мерино Микель мяча так и не получил
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
55'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
55'
Весга Микель из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
54'
Тео Эрнандес наказан за толчок Хуанфран Морено
54'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
53'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
52'
Оскар Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
51'
Оярсабаль Микель задерживает мяч рукой
51'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Янузай Аднан сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГОООООЛ - Оярсабаль Микель Реал Сосьедад забивает ударом головой
50'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
49'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
48'
Удар от ворот произведет Леганес
48'
Alex Sola бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
48'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 22997 болельщиков
47'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
46'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
47'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
После штрафного удара,который нанес Янузай Аднан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Желтая карточка
46'
Сиовас Димитрис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Сиовас Димитрис грубо играет против соперника. Пострадал Оярсабаль Микель
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
45'
Рефери не любит споров - именно за это Виллиан Жозе сейчас получил желтую
44'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Брайтвайт Мартин
41'
Удар от ворот произведет Леганес
41'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
40'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
40'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Alex Sola из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
39'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
38'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
38'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
37'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
37'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
37'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Виллиан Жозе наказан за толчок Ресио Хосе
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Мерино Микель задерживает мяч рукой
34'
Куэльяр Иван не дал случится голу! Мерино Микель должен был забивать, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв
34'
Плохо сыграл Омеруо Кеннет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
33'
Весга Микель из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Леганес начинает контратаку
33'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
32'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Оскар Родригес наказан за толчок Навас Рауль
31'
Удар от ворот произведет Леганес
31'
Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Виллиан Жозе
30'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
29'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Травма, повреждение
29'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
27'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
27'
Леганес начинает контратаку
27'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
25'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Сильва Хонатан заработал фол
25'
Удар от ворот произведет Леганес
24'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает неудачный навес.
23'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Ресио Хосе нанес удар головой, но Рульи Херонимо спокойно отбил мяч.
22'
Весга Микель из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
22'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Эн-Несири Юссеф пострадал.
21'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эн-Несири Юссеф и Весга Микель из команды Леганес.
21'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
20'
ШАНС! Брайтвайт Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Alex Sola из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
18'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Рульи Херонимо не дал случится голу! Эн-Несири Юссеф должен был забивать, но Рульи Херонимо сделал отличный сейв
18'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф вышел один-на-один с голкипером...
18'
Мерино Микель ошибается в защите.
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
17'
Субельдия Игор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
ШТАНГА! Пробил головой Брайтвайт Мартин прямо в каркас ворот!
16'
ШАНС! Бустинса Унаи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Удар от ворот произведет Леганес
15'
Alex Sola нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
15'
Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
14'
Эн-Несири Юссеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
14'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиовас Димитрис из команды Леганес.
14'
Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
ШАНС! Виллиан Жозе вышел один-на-один с голкипером...
13'
Бустинса Унаи ошибается в защите.
13'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Субельдия Игор
12'
Соперник делает почти голевой пас, но Куэльяр Иван из команды Леганес начеку и спасает ситуацию.
12'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Леганес контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Леганес
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Alex Sola из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
8'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
7'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
6'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
6'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
5'
Бустинса Унаи наказан за толчок Сурутуса Давид
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Соперник делает почти голевой пас, но Куэльяр Иван из команды Леганес начеку и спасает ситуацию.
4'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
3'
Тео Эрнандес делает длинную передачу вперед
Офсайд
2'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес в офсайде
2'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
2'
Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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