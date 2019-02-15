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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 4449
Эйбар
2:2
Конец матча
Хетафе
0'
0:1
37' Гол
Мата Хайме
44' Желтая карточка
Дьене Даконам
0:2
52' Гол
Фулкье Димитри
1:2
67' Пенальти
Шарлес Диас
78' Желтая карточка
Папа Диоп
2:2
80' Гол
Шарлес Диас
90' Желтая карточка
Кукурелья Марк
90'+7
Второй тайм
97'
Шарлес Диас из команды Эйбар сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
97'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
97'
Удар от ворот произведет Эйбар
97'
Видаль Молина из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
97'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
96'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
96'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
96'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
95'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
93'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Тактическая замена. Оливера Матиас уходит с поля и его заменяет Микель Игнаси
92'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Кукурелья Марк из команды Эйбар пасует в штрафную, но Сория Давид выходит и ловит мяч.
91'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
Угловой
91'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
90'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
Желтая карточка
90'
Кукурелья Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
90'
Кукурелья Марк из команды Эйбар играет слишком грубо. Дамиан Суарес оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
89'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
88'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
88'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
87'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
87'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
86'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
86'
Пенья Рубен из команды Эйбар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Орельяна Фабиан пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
Фол, нарушение
84'
Паулу Оливейра наказан за толчок Мата Хайме
84'
Удар от ворот произведет Хетафе
83'
Тактическая замена. Фламини Матьё уходит с поля и его заменяет Кристофоро Себастьян
82'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Кардона Марк
82'
Матч возобновлен
82'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
80'
Г О О О О О Л - Шарлес Диас ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
80'
Кабрера Леандро ошибается в защите.
80'
Паулу Оливейра делает длинную передачу вперед
80'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Судья свистит. Папа Диоп атаковал сзади соперника. Это Фулкье Димитри заработал своей команде штрафной
Офсайд
77'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
77'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
77'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Фламини Матьё из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Шарлес Диас пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Эйбар
74'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Антунеш Виторину задерживает мяч рукой
73'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Видаль Молина
72'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
71'
Орельяна Фабиан мяч отрикошетил от ворот
71'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
71'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
71'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Опасность предотвращена - Кабрера Леандро из команды Хетафе вступил в отбор удачно
71'
Паулу Оливейра делает длинную передачу вперед
70'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
68'
Максимович Неманья получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
68'
Кабрера Леандро наказан за толчок Шарлес Диас
Травма, повреждение
68'
Кукурелья Марк возвращается на поле.
Травма, повреждение
68'
Дамиан Суарес возвращается на поле.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забивает с точки!
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Кукурелья Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамиан Суарес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Кукурелья Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
63'
Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
63'
Дьене Даконам задерживает мяч рукой
63'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
63'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
62'
Эйбар контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Хетафе
61'
Тактическая замена. Хордан Хоан уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
61'
Тактическая замена. Энрич Серхи уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
61'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
61'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
61'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
60'
Хордан Хоан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Кабрера Леандро нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
60'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
59'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
59'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
59'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Кукурелья Марк ошибается в защите.
58'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
57'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
55'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
54'
Мата Хайме наказан за толчок Паулу Оливейра
Фол, нарушение
54'
Шарлес Диас наказан за толчок Фламини Матьё
Описание гола
52'
Г О О О О Л! - Фулкье Димитри из команды Хетафе забивает благодаря рикошету.
52'
Плохо сыграл Паулу Оливейра - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
51'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Антунеш Виторину наказан за толчок Орельяна Фабиан
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 4449 болельщиков
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Антунеш Виторину атаковал сзади соперника. Это Орельяна Фабиан заработал своей команде штрафной
Офсайд
48'
Дьене Даконам из команды Хетафе в офсайде
48'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
47'
Арбилья Анайц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Удар от ворот произведет Эйбар
46'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Хордан Хоан бьет со штрафного в створ, но Сория Давид держит все под контролем
Желтая карточка
44'
Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
43'
Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
43'
Шарлес Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
43'
Дьене Даконам из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Шарлес Диас пострадал.
Фол, нарушение
42'
Антунеш Виторину наказан за толчок Шарлес Диас
42'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
42'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Хетафе
41'
Как он промахнулся? Энрич Серхи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный кросс...
41'
Фламини Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Офсайд
40'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
Фол, нарушение
39'
Мата Хайме наказан за толчок Пенья Рубен
39'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
39'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Оливера Матиас сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мата Хайме из команды команды Хетафе.
37'
ШАНС! Мата Хайме вышел один-на-один с голкипером...
37'
Оливера Матиас из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Максимович Неманья из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
36'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Шарлес Диас из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Фламини Матьё пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Удар от ворот произведет Хетафе
34'
Какой промах! Папа Диоп имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
34'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
34'
Дамиан Суарес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Дамиан Суарес нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
33'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
Фол, нарушение
32'
Шарлес Диас задерживает мяч рукой
31'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фламини Матьё
30'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
29'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Хетафе
28'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
27'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
Офсайд
27'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
27'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Хетафе
26'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Эйбар
24'
ШАНС! Мата Хайме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
24'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кабрера Леандро из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Папа Диоп из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Фламини Матьё пострадал.
22'
Оливера Матиас из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
21'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
21'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
20'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
20'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Оливера Матиас из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Опасность предотвращена - Риесго Асьер из команды Эйбар вступил в отбор удачно
17'
Максимович Неманья из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
17'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
15'
Анхель Луис наказан за толчок Анхель Хосе
Офсайд
14'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
14'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
14'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Хорошую попытку сделал Шарлес Диас. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Шарлес Диас и Энрич Серхи из команды Эйбар.
13'
Папа Диоп из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Эйбар
12'
Анхель Луис из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
12'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
11'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
8'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Оливера Матиас
7'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
5'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
4'
Хорошую попытку сделал Фулкье Димитри. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Мата Хайме из команды Хетафе делает пас партнеру.
4'
Анхель Луис из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
4'
Анхель Хосе пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
4'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
2'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Анхель Луис задерживает мяч рукой
2'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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