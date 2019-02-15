Стадион: Ипуруа Зрители: 4449
0:1
37' ГолМата Хайме
44' Желтая карточкаДьене Даконам
0:2
52' ГолФулкье Димитри
1:2
67' ПенальтиШарлес Диас
78' Желтая карточкаПапа Диоп
2:2
80' ГолШарлес Диас
90' Желтая карточкаКукурелья Марк
Второй тайм
97'
Шарлес Диас из команды Эйбар сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
97'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
97'
97'
Видаль Молина из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
97'
96'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
96'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
96'
95'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
95'
95'
94'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
93'
93'
Тактическая замена. Оливера Матиас уходит с поля и его заменяет Микель Игнаси
92'
91'
Кукурелья Марк из команды Эйбар пасует в штрафную, но Сория Давид выходит и ловит мяч.
91'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
91'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
90'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
90'
Кукурелья Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Кукурелья Марк из команды Эйбар играет слишком грубо. Дамиан Суарес оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
89'
89'
89'
89'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
88'
88'
88'
88'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
87'
87'
87'
86'
86'
86'
86'
86'
86'
Пенья Рубен из команды Эйбар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Орельяна Фабиан пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
84'
Паулу Оливейра наказан за толчок Мата Хайме
84'
83'
Тактическая замена. Фламини Матьё уходит с поля и его заменяет Кристофоро Себастьян
82'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Кардона Марк
82'
Матч возобновлен
82'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
80'
Г О О О О О Л - Шарлес Диас ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
80'
Кабрера Леандро ошибается в защите.
80'
Паулу Оливейра делает длинную передачу вперед
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
80'
Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
78'
Судья свистит. Папа Диоп атаковал сзади соперника. Это Фулкье Димитри заработал своей команде штрафной
77'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
77'
77'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
77'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
76'
76'
Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Фламини Матьё из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Шарлес Диас пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
75'
74'
74'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
74'
Антунеш Виторину задерживает мяч рукой
73'
73'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Видаль Молина
72'
71'
71'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
71'
Орельяна Фабиан мяч отрикошетил от ворот
71'
71'
71'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Опасность предотвращена - Кабрера Леандро из команды Хетафе вступил в отбор удачно
71'
Паулу Оливейра делает длинную передачу вперед
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
69'
68'
68'
Максимович Неманья получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
Кабрера Леандро наказан за толчок Шарлес Диас
68'
Кукурелья Марк возвращается на поле.
68'
Дамиан Суарес возвращается на поле.
67'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забивает с точки!
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Кукурелья Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамиан Суарес получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Кукурелья Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Дьене Даконам задерживает мяч рукой
63'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
63'
62'
Эйбар контролирует мяч.
62'
61'
Тактическая замена. Хордан Хоан уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
61'
Тактическая замена. Энрич Серхи уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
61'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
61'
61'
61'
60'
60'
Хордан Хоан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Кабрера Леандро нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
60'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
59'
59'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
59'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Кукурелья Марк ошибается в защите.
58'
58'
57'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
54'
Мата Хайме наказан за толчок Паулу Оливейра
54'
Шарлес Диас наказан за толчок Фламини Матьё
52'
Г О О О О Л! - Фулкье Димитри из команды Хетафе забивает благодаря рикошету.
52'
Плохо сыграл Паулу Оливейра - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
51'
51'
51'
Антунеш Виторину наказан за толчок Орельяна Фабиан
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 4449 болельщиков
50'
Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Судья свистит. Антунеш Виторину атаковал сзади соперника. Это Орельяна Фабиан заработал своей команде штрафной
48'
Дьене Даконам из команды Хетафе в офсайде
48'
48'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Арбилья Анайц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Хордан Хоан бьет со штрафного в створ, но Сория Давид держит все под контролем
44'
Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи
43'
Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Шарлес Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Дьене Даконам из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Шарлес Диас пострадал.
42'
Антунеш Виторину наказан за толчок Шарлес Диас
42'
42'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
42'
41'
Как он промахнулся? Энрич Серхи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный кросс...
41'
Фламини Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
39'
Мата Хайме наказан за толчок Пенья Рубен
39'
39'
39'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
39'
37'
Оливера Матиас сделал результативную передачу.
37'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мата Хайме из команды команды Хетафе.
37'
ШАНС! Мата Хайме вышел один-на-один с голкипером...
37'
Оливера Матиас из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Максимович Неманья из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Шарлес Диас из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Фламини Матьё пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
34'
Какой промах! Папа Диоп имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
34'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
34'
Дамиан Суарес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Дамиан Суарес нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
33'
32'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
32'
Шарлес Диас задерживает мяч рукой
31'
31'
31'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
30'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фламини Матьё
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
29'
29'
29'
29'
28'
28'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
27'
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
25'
25'
24'
ШАНС! Мата Хайме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
24'
23'
23'
23'
Кабрера Леандро из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
22'
Папа Диоп из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Фламини Матьё пострадал.
22'
Оливера Матиас из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
21'
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
20'
19'
19'
19'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
18'
17'
Оливера Матиас из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Опасность предотвращена - Риесго Асьер из команды Эйбар вступил в отбор удачно
17'
Максимович Неманья из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Анхель Луис наказан за толчок Анхель Хосе
14'
14'
14'
14'
13'
Хорошую попытку сделал Шарлес Диас. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Шарлес Диас и Энрич Серхи из команды Эйбар.
12'
12'
Анхель Луис из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
12'
12'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
9'
9'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
8'
8'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Оливера Матиас
7'
6'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
4'
Хорошую попытку сделал Фулкье Димитри. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Мата Хайме из команды Хетафе делает пас партнеру.
4'
Анхель Луис из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
4'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
4'
Анхель Хосе пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
4'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
3'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
2'
2'
2'
Анхель Луис задерживает мяч рукой
2'
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эйбар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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