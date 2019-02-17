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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 43455
Бетис
1:1
Второй тайм: 90+'
Алавес
0'
9' Желтая карточка
Дуарте Рубен
12' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
1:0
15' Гол
Ло Чельсо Джовани
1:1
28' Гол
Марипан Гильермо
44' Желтая карточка
Каналес Серхио
73' Желтая карточка
Лайнес Диего
83' Желтая карточка
Манди Аисса
90'+1
Второй тайм
91'
Хорошую попытку сделал Морон Лорен. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Головой пробил Морон Лорен, но голкипер отбил его в поле!
91'
Ло Чельсо Джовани разрезает оборону соперника отличным пасом
90'
Удар от ворот произведет Бетис
90'
ШАНС! Кальери Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Хони Родригес из команды Алавес делает отличный кросс...
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
89'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Удар от ворот произведет Алавес
88'
ШАНС! Каналес Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Каналес Серхио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
88'
Удар от ворот произведет Алавес
88'
Гуардадо Андрес не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
87'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
87'
Морон Лорен мяч отрикошетил от ворот
87'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Бетис контролирует мяч.
86'
Алавес контролирует мяч.
85'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
85'
Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
85'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
83'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Ролан Диего
Желтая карточка
83'
Манди Аисса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Манди Аисса наказан за толчок Пина Томас
Угловой
83'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
82'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Бетис контролирует мяч.
81'
Ло Чельсо Джовани пробил со штрафного прямо в стенку
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
79'
Удар от ворот произведет Алавес
78'
ШАНС! Карвалью Вилльям нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
78'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
78'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
77'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Морон Лорен из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
76'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 43455 болельщиков
75'
Тактическая замена. Лайнес Диего уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
74'
Хони Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
73'
Судья подбегает и показывает Лайнес Диего из команды Бетис отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
73'
Леон Серхио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Химо Наварро пострадал.
73'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Отличные скиллы показывает Хоакин Санчес, обводя своих соперников
72'
Бетис имеет хороший шанс забить.
71'
Инуи Такаси из команды Алавес делает неудачный навес.
71'
Инуи Такаси из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
70'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
68'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Барраган Антонио уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
67'
Каналес Серхио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
66'
Пина Томас из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Ло Чельсо Джовани пострадал.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Марин Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Леон Серхио из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
65'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает пас партнеру.
65'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Тактическая замена. Хесе Родригес уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
63'
После дальнего удара, который нанес Каналес Серхио мяч отбит вратарем
63'
Лайнес Диего из команды Бетис делает пас партнеру.
63'
Бетис контролирует мяч.
62'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Инуи Такаси из команды Алавес делает навес прямо в штрафную.
62'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Химо Наварро из команды Алавес делает пас партнеру.
61'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
61'
Пачеко Фернандо ошибается в защите.
60'
Хесе Родригес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Тактическая замена. Мубарак Вакасо уходит с поля и его заменяет Ману Гарсия
59'
Тактическая замена. Дуарте Рубен уходит с поля и его заменяет Марин Адриан
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
58'
Бетис контролирует мяч.
57'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Манди Аисса из команды Бетис делает пас партнеру.
57'
Хони Родригес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
После дальнего удара, который нанес Каналес Серхио мяч отбит вратарем
56'
Удар от ворот произведет Алавес
55'
Барраган Антонио из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Барраган Антонио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
55'
Манди Аисса разрезает оборону соперника отличным пасом
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
52'
После удара головой, который сделал Феддал Зу мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
52'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
52'
Барраган Антонио из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Бетис контролирует мяч.
51'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Пина Томас из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
50'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Удар от ворот произведет Алавес
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Лайнес Диего из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лайнес Диего и Каналес Серхио из команды Бетис.
48'
Бетис контролирует мяч.
47'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
47'
Лайнес Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Барраган Антонио из команды Бетис делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бетис контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
44'
Каналес Серхио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Каналес Серхио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Дуарте Рубен пострадал.
43'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
43'
Каналес Серхио из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Бетис имеет хороший шанс забить.
42'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
42'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
41'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лагуардия Виктор из команды Алавес.
41'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
40'
ШАНС! Гуардадо Андрес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Отличные скиллы показывает Каналес Серхио, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
39'
Плохо сыграл Дуарте Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
39'
Барраган Антонио из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Бетис контролирует мяч.
37'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Алавес контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
34'
Феддал Зу наказан за толчок Кальери Хонатан
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пау Лопес из команды Бетис.
34'
Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
34'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
33'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
33'
Мубарак Вакасо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Хони Родригес из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
33'
Алавес контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ло Чельсо Джовани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Алавес контролирует мяч.
Описание гола
28'
ГОООООЛ - Марипан Гильермо Алавес забивает ударом головой
28'
Химо Наварро из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
28'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
28'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Пина Томас из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
28'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
28'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
28'
Удар от ворот произведет Алавес
28'
Химо Наварро сделал результативную передачу.
28'
Матч возобновлен
27'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
27'
Гуардадо Андрес нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Хесе Родригес завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
27'
Отличные скиллы показывает Хесе Родригес, обводя своих соперников
27'
Ло Чельсо Джовани разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Бетис контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Бетис
25'
Хони Родригес из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Пина Томас из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
23'
Гуардадо Андрес из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
23'
Каналес Серхио пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
22'
Мубарак Вакасо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Лайнес Диего пострадал.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Мубарак Вакасо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
21'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Бетис контролирует мяч.
Травма, повреждение
19'
Манди Аисса возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Манди Аисса получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Карвалью Вилльям из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
17'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Описание гола
15'
Г О О О О О Л - Ло Чельсо Джовани ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
15'
Плохо сыграл Марипан Гильермо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Хесе Родригес, и мяч снова в игре
15'
Карвалью Вилльям из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Бетис начинает контратаку
15'
Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Мубарак Вакасо из команды Алавес подал угловой слева.
14'
Хони Родригес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
13'
Хесе Родригес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
12'
Гуардадо Андрес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Гуардадо Андрес из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Хони Родригес пострадал.
12'
Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
11'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
9'
Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
Дуарте Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Лайнес Диего пострадал.
9'
Хорошую попытку сделал Хесе Родригес. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
8'
Хони Родригес из команды Алавес в офсайде
8'
Лайнес Диего из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Лайнес Диего, обводя своих соперников
Фол, нарушение
7'
Барраган Антонио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Марипан Гильермо пострадал.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
6'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
4'
Алавес контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Бетис
3'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
3'
Кальери Хонатан из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Ло Чельсо Джовани из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
1'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Брашанац Дарко из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
1'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Алавес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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