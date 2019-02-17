Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 43455
9' Желтая карточкаДуарте Рубен
12' Желтая карточкаГуардадо Андрес
1:0
15' ГолЛо Чельсо Джовани
1:1
28' ГолМарипан Гильермо
44' Желтая карточкаКаналес Серхио
73' Желтая карточкаЛайнес Диего
83' Желтая карточкаМанди Аисса
Второй тайм
91'
Хорошую попытку сделал Морон Лорен. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Головой пробил Морон Лорен, но голкипер отбил его в поле!
91'
Ло Чельсо Джовани разрезает оборону соперника отличным пасом
90'
90'
ШАНС! Кальери Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Хони Родригес из команды Алавес делает отличный кросс...
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
89'
89'
88'
ШАНС! Каналес Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Каналес Серхио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
88'
88'
Гуардадо Андрес не смог попасть в створ ударом издали
87'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
87'
Морон Лорен мяч отрикошетил от ворот
87'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
86'
85'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
85'
Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
85'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
83'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Ролан Диего
83'
Манди Аисса получил желтую карточку от судьи
83'
Манди Аисса наказан за толчок Пина Томас
83'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
82'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
81'
Ло Чельсо Джовани пробил со штрафного прямо в стенку
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
79'
78'
ШАНС! Карвалью Вилльям нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
78'
78'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
78'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Морон Лорен из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
76'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
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75'
Тактическая замена. Лайнес Диего уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Хони Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Судья подбегает и показывает Лайнес Диего из команды Бетис отложенную желтую карточку за фол.
73'
Леон Серхио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Химо Наварро пострадал.
73'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Отличные скиллы показывает Хоакин Санчес, обводя своих соперников
72'
Бетис имеет хороший шанс забить.
71'
Инуи Такаси из команды Алавес делает неудачный навес.
71'
Инуи Такаси из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
68'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Барраган Антонио уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
67'
Каналес Серхио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
66'
Пина Томас из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Ло Чельсо Джовани пострадал.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
65'
Марин Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Леон Серхио из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
65'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает пас партнеру.
65'
64'
Тактическая замена. Хесе Родригес уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
63'
После дальнего удара, который нанес Каналес Серхио мяч отбит вратарем
63'
Лайнес Диего из команды Бетис делает пас партнеру.
63'
62'
62'
Инуи Такаси из команды Алавес делает навес прямо в штрафную.
62'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Химо Наварро из команды Алавес делает пас партнеру.
61'
61'
Пачеко Фернандо ошибается в защите.
60'
Хесе Родригес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Тактическая замена. Мубарак Вакасо уходит с поля и его заменяет Ману Гарсия
59'
Тактическая замена. Дуарте Рубен уходит с поля и его заменяет Марин Адриан
59'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
58'
57'
57'
Манди Аисса из команды Бетис делает пас партнеру.
57'
Хони Родригес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
После дальнего удара, который нанес Каналес Серхио мяч отбит вратарем
56'
55'
Барраган Антонио из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Барраган Антонио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
55'
Манди Аисса разрезает оборону соперника отличным пасом
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
53'
53'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
52'
После удара головой, который сделал Феддал Зу мяч выносится вратарем на угловой
52'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
52'
Барраган Антонио из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Лайнес Диего из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лайнес Диего и Каналес Серхио из команды Бетис.
48'
47'
47'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
47'
Лайнес Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Барраган Антонио из команды Бетис делает пас партнеру.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Каналес Серхио получил желтую карточку от судьи
44'
Каналес Серхио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Дуарте Рубен пострадал.
43'
43'
Каналес Серхио из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Бетис имеет хороший шанс забить.
42'
42'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
41'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лагуардия Виктор из команды Алавес.
41'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
40'
ШАНС! Гуардадо Андрес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Отличные скиллы показывает Каналес Серхио, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
39'
39'
Плохо сыграл Дуарте Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
39'
Барраган Антонио из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Феддал Зу наказан за толчок Кальери Хонатан
34'
Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
34'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
33'
Мубарак Вакасо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Хони Родригес из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
33'
32'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
32'
Матч возобновлен
31'
Ло Чельсо Джовани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
28'
ГОООООЛ - Марипан Гильермо Алавес забивает ударом головой
28'
Химо Наварро из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
28'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
28'
28'
28'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
28'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
28'
28'
Химо Наварро сделал результативную передачу.
28'
Матч возобновлен
27'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
27'
Гуардадо Андрес нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Хесе Родригес завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
27'
Отличные скиллы показывает Хесе Родригес, обводя своих соперников
27'
Ло Чельсо Джовани разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
25'
25'
Хони Родригес из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
24'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Гуардадо Андрес из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
23'
Каналес Серхио пробил со штрафного прямо в стенку
22'
Мубарак Вакасо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Лайнес Диего пострадал.
21'
Судья сигнализирует, что Мубарак Вакасо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
21'
21'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
19'
Манди Аисса возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Манди Аисса получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Судья сигнализирует, что Карвалью Вилльям из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
17'
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Г О О О О О Л - Ло Чельсо Джовани ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
15'
Плохо сыграл Марипан Гильермо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Хесе Родригес, и мяч снова в игре
15'
Карвалью Вилльям из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Бетис начинает контратаку
15'
Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мубарак Вакасо из команды Алавес подал угловой слева.
14'
Хони Родригес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
13'
Хесе Родригес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
12'
Гуардадо Андрес получил желтую карточку от судьи
12'
Гуардадо Андрес из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Хони Родригес пострадал.
12'
Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
11'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи
9'
Дуарте Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Лайнес Диего пострадал.
9'
Хорошую попытку сделал Хесе Родригес. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Хони Родригес из команды Алавес в офсайде
8'
Лайнес Диего из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Лайнес Диего, обводя своих соперников
7'
Барраган Антонио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Марипан Гильермо пострадал.
7'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
4'
3'
3'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
3'
Кальери Хонатан из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Судья сигнализирует, что Ло Чельсо Джовани из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
1'
1'
Брашанац Дарко из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Алавес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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