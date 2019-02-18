Стадион: Эль-Алькорас Зрители: 6729
0:1
19' ПенальтиГарсия Рауль
32' Желтая карточкаКапа Андер
38' Желтая карточкаЭррера Янгель
41' Желтая карточкаМирамон Хорхе
42' Желтая карточкаГальего Энрике
68' Желтая карточкаДигес Адриан
73' Желтая карточкаГомес Мойсес II
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
93'
92'
92'
Уэска начинает контратаку
92'
91'
91'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Хорошую попытку сделал Ривера Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Отличные скиллы показывает Ривера Кристиан, обводя своих соперников
90'
Ривера Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
89'
89'
89'
Феррейро Давид из команды Уэска не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
88'
88'
87'
Кодро Кенан наказан за толчок Пулидо Хорхе
86'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
86'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
86'
Игрок из команды Уэска вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Мирамон Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Сан-Хосе Домингес Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Феррейро Давид из команды Уэска забрасывает мяч в штрафную.
85'
Кучо Эрнандес из команды Уэска забрасывает мяч в штрафную.
84'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
83'
83'
Этчейта Хавьер из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
82'
Ривера Кристиан из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
82'
82'
81'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Хуанпи Аньор оказался на газоне.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Хуанпи Аньор нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
78'
78'
Гомес Мойсес II из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
78'
Хуанпи Аньор из команды Уэска делает пас партнеру.
77'
77'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
77'
Эррерин Яго отбил мяч на угловой после удара Феррейро Давид из штрафной площади.
77'
Гальего Энрике из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
76'
Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ибай Гомес из команды Атлетик Б подал угловой слева.
75'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
74'
74'
73'
Гомес Мойсес II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
73'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
73'
73'
73'
72'
Тактическая замена. Авила Эсекьель уходит с поля и его заменяет Кучо Эрнандес
72'
ШАНС! Ибай Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
72'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Муньяин Икер и Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б.
72'
72'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
70'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
69'
68'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Ибай Гомес
68'
Тактическая замена. Дигес Адриан уходит с поля и его заменяет Феррейро Давид
68'
Дигес Адриан получил желтую карточку от судьи
68'
Дигес Адриан из команды Уэска играет слишком грубо. Уильямс Иньяки оказался на газоне.
68'
67'
Хуанпи Аньор из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
67'
67'
66'
66'
66'
66'
Гомес Мойсес II делает длинную передачу вперед
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
64'
Гарсия Рауль не смог попасть в створ ударом издали
64'
Отличные скиллы показывает Гарсия Рауль, обводя своих соперников
64'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
64'
63'
63'
Шанс! Этчейта Хавьер из команды Уэска пробил головой, но мимо
63'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
62'
Гальего Энрике из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Хуанпи Аньор из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Гарсия Рауль нанес удар издали, а Сантамария Роберто отбил его обратно в игру!
61'
61'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Уильямс Иньяки нанес удар, мяч был парирован, но Сантамария Роберто не удержал его в руках.
60'
Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Йерай Альварес
59'
Уэска начинает контратаку
58'
Тактическая замена. Эррера Янгель уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
58'
Назначен штрафной. Пострадал Эррерин Яго, его свалил Гальего Энрике.
58'
Пулидо Хорхе из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
57'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
57'
57'
57'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
56'
55'
Эррера Янгель из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
54'
54'
Гомес Мойсес II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
53'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
52'
51'
51'
50'
Сан-Хосе Домингес Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
50'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
48'
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Пулидо Хорхе заработал фол
47'
Ривера Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
46'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
46'
Дигес Адриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
46'
46'
Javi Galan из команды Уэска навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Отличный пас сделал Сусаета Маркель из команды Атлетик Б. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
44'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Дигес Адриан
44'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Гальего Энрике совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
42'
Безумный фол. Гальего Энрике грубо играет против соперника. Пострадал Йерай Альварес
42'
42'
41'
Мирамон Хорхе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
41'
Судья свистит. Мирамон Хорхе атаковал сзади соперника. Это Муньяин Икер заработал своей команде штрафной
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
39'
39'
38'
Эррера Янгель из команды Уэска предупрежден после нескольких фолов.
38'
Эррера Янгель нарушает правила. Юри Берчиче пострадал
38'
37'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
37'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
35'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Этчейта Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
34'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
34'
Ривера Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
33'
Шанс! Дигес Адриан из команды Уэска пробил головой, но мимо
33'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Капа Андер получил желтую карточку от судьи
32'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Javi Galan
32'
Сусаета Маркель нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
31'
Сантамария Роберто отбил мяч на угловой после удара Уильямс Иньяки из штрафной площади.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
29'
29'
Эррера Янгель из команды Уэска делает неудачный навес.
29'
28'
27'
Гальего Энрике задерживает мяч рукой
27'
26'
26'
Отличные скиллы показывает Муньяин Икер, обводя своих соперников
26'
26'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Сан-Хосе Домингес Микель наказан за толчок Эррера Янгель
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
25'
24'
24'
23'
22'
Судья сигнализирует, что Эррера Янгель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
22'
21'
21'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
21'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Javi Galan оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
19'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забивает с точки!
19'
ПЕНАЛЬТИ - Дигес Адриан из команды Уэска привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Иньиго Мартинес.
18'
17'
Судья сигнализирует, что Ривера Кристиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
17'
Ривера Кристиан из команды Уэска играет слишком грубо. Муньяин Икер оказался на газоне.
16'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
15'
Судья сигнализирует, что Мирамон Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
15'
15'
Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
14'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
13'
13'
ШАНС! Авила Эсекьель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает навес прямо в штрафную.
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гомес Мойсес II и Гальего Энрике из команды Уэска.
13'
12'
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
11'
11'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Судья сигнализирует, что Ривера Кристиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
9'
Авила Эсекьель из команды Уэска в офсайде
8'
Javi Galan наказан за толчок Йерай Альварес
8'
8'
Мирамон Хорхе из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
7'
Эррера Янгель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Юри Берчиче из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Эррера Янгель
5'
Эррера Янгель из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Контроль мяча: [team1]: 19%, [team2]: 81%.
5'
5'
Капа Андер из команды Атлетик Б не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
Пулидо Хорхе из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
4'
3'
2'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
2'
Беньят Эчебария ошибается в защите.
2'
Плохо сыграл Беньят Эчебария - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Гальего Энрике из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Уэска начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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