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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 6729
Уэска
0:1
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
19' Пенальти
Гарсия Рауль
32' Желтая карточка
Капа Андер
38' Желтая карточка
Эррера Янгель
41' Желтая карточка
Мирамон Хорхе
42' Желтая карточка
Гальего Энрике
68' Желтая карточка
Дигес Адриан
73' Желтая карточка
Гомес Мойсес II
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
92'
Уэска начинает контратаку
92'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
91'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Хорошую попытку сделал Ривера Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Отличные скиллы показывает Ривера Кристиан, обводя своих соперников
90'
Ривера Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Уэска контролирует мяч.
89'
Удар от ворот произведет Уэска
89'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
89'
Феррейро Давид из команды Уэска не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
88'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
88'
Уэска контролирует мяч.
Фол, нарушение
87'
Кодро Кенан наказан за толчок Пулидо Хорхе
86'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
86'
Игрок из команды Уэска вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Мирамон Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Сан-Хосе Домингес Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Феррейро Давид из команды Уэска забрасывает мяч в штрафную.
85'
Кучо Эрнандес из команды Уэска забрасывает мяч в штрафную.
84'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
83'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
83'
Этчейта Хавьер из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
82'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
82'
Ривера Кристиан из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
82'
Уэска контролирует мяч.
Фол, нарушение
81'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Хуанпи Аньор оказался на газоне.
81'
Уэска контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Хуанпи Аньор нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
79'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
78'
Гомес Мойсес II из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
78'
Хуанпи Аньор из команды Уэска делает пас партнеру.
77'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
77'
Эррерин Яго отбил мяч на угловой после удара Феррейро Давид из штрафной площади.
77'
Гальего Энрике из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
76'
Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Ибай Гомес из команды Атлетик Б подал угловой слева.
75'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
74'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
73'
Гомес Мойсес II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
73'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Уэска
72'
Тактическая замена. Авила Эсекьель уходит с поля и его заменяет Кучо Эрнандес
72'
ШАНС! Ибай Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
72'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Муньяин Икер и Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б.
72'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
72'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
71'
Уэска контролирует мяч.
70'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
69'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Ибай Гомес
68'
Тактическая замена. Дигес Адриан уходит с поля и его заменяет Феррейро Давид
Желтая карточка
68'
Дигес Адриан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Дигес Адриан из команды Уэска играет слишком грубо. Уильямс Иньяки оказался на газоне.
68'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хуанпи Аньор из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
67'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Уэска контролирует мяч.
66'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
66'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гомес Мойсес II делает длинную передачу вперед
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
Удар от ворот произведет Уэска
64'
Гарсия Рауль не смог попасть в створ ударом издали
64'
Отличные скиллы показывает Гарсия Рауль, обводя своих соперников
64'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
64'
Уэска контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
63'
Шанс! Этчейта Хавьер из команды Уэска пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
62'
Гальего Энрике из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Хуанпи Аньор из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Гарсия Рауль нанес удар издали, а Сантамария Роберто отбил его обратно в игру!
61'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
61'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Уильямс Иньяки нанес удар, мяч был парирован, но Сантамария Роберто не удержал его в руках.
60'
Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Йерай Альварес
59'
Уэска начинает контратаку
58'
Тактическая замена. Эррера Янгель уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
Фол, нарушение
58'
Назначен штрафной. Пострадал Эррерин Яго, его свалил Гальего Энрике.
58'
Пулидо Хорхе из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
Угловой
57'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
57'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
57'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
56'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
56'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
55'
Эррера Янгель из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
55'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
54'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
54'
Гомес Мойсес II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
52'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
50'
Сан-Хосе Домингес Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
50'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Уэска контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Пулидо Хорхе заработал фол
47'
Ривера Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
Угловой
46'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
46'
Дигес Адриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
46'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
46'
Javi Galan из команды Уэска навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Отличный пас сделал Сусаета Маркель из команды Атлетик Б. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
Атлетик Б начинает контратаку
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
44'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Дигес Адриан
44'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
42'
Гальего Энрике совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Гальего Энрике грубо играет против соперника. Пострадал Йерай Альварес
42'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
41'
Мирамон Хорхе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
41'
Судья свистит. Мирамон Хорхе атаковал сзади соперника. Это Муньяин Икер заработал своей команде штрафной
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Уэска
Желтая карточка
38'
Эррера Янгель из команды Уэска предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
38'
Эррера Янгель нарушает правила. Юри Берчиче пострадал
38'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
37'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
Угловой
35'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Этчейта Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Угловой
34'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
34'
Ривера Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
33'
Шанс! Дигес Адриан из команды Уэска пробил головой, но мимо
33'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Капа Андер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Javi Galan
32'
Сусаета Маркель нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
31'
Сантамария Роберто отбил мяч на угловой после удара Уильямс Иньяки из штрафной площади.
30'
Уэска контролирует мяч.
30'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
29'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
29'
Эррера Янгель из команды Уэска делает неудачный навес.
29'
Атлетик Б контролирует мяч.
28'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Гальего Энрике задерживает мяч рукой
27'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
26'
Уэска контролирует мяч.
26'
Отличные скиллы показывает Муньяин Икер, обводя своих соперников
26'
Атлетик Б начинает контратаку
26'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Сан-Хосе Домингес Микель наказан за толчок Эррера Янгель
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
25'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Уэска
23'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Эррера Янгель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
22'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
21'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Javi Galan оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забивает с точки!
Фол, нарушение
19'
ПЕНАЛЬТИ - Дигес Адриан из команды Уэска привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Иньиго Мартинес.
18'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ривера Кристиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
Фол, нарушение
17'
Ривера Кристиан из команды Уэска играет слишком грубо. Муньяин Икер оказался на газоне.
Офсайд
16'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
16'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Мирамон Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
15'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
14'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
13'
ШАНС! Авила Эсекьель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает навес прямо в штрафную.
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гомес Мойсес II и Гальего Энрике из команды Уэска.
13'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Уэска
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
11'
Атлетик Б начинает контратаку
11'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
11'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ривера Кристиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
Офсайд
9'
Авила Эсекьель из команды Уэска в офсайде
Фол, нарушение
8'
Javi Galan наказан за толчок Йерай Альварес
8'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
8'
Мирамон Хорхе из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
7'
Эррера Янгель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Юри Берчиче из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Эррера Янгель
5'
Эррера Янгель из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Контроль мяча: [team1]: 19%, [team2]: 81%.
5'
Удар от ворот произведет Уэска
5'
Капа Андер из команды Атлетик Б не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
Пулидо Хорхе из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Атлетик Б контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Уэска
3'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
2'
Беньят Эчебария ошибается в защите.
2'
Плохо сыграл Беньят Эчебария - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Гальего Энрике из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Уэска начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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