Стадион: Балаидос Зрители: 15479
0:1
20' ГолМоралес Луис
0:2
40' ГолКоке Хорхе II
44' Желтая карточкаБуфаль Софьян
49' Красная карточкаБудебуз Ряд
0:3
62' ГолМоралес Луис
80' Желтая карточкаДюкур Шейк
1:3
88' ПенальтиБраис Мендес
1:4
89' ГолМайораль Борха
Второй тайм
93'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
93'
Хорошую попытку сделал Йокушлу Окай. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Йокушлу Окай из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
91'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Барди Энис сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Майораль Борха изменил счет на табло!
89'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
89'
Жунка Давид наказан за толчок Двамена Рафаэль
88'
Г О О О О Л - Браис Мендес из команды Сельта забивает с точки!
87'
ПЕНАЛЬТИ - Робер Пьер из команды Леванте привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Буфаль Софьян.
87'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
86'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Барди Энис и Двамена Рафаэль из команды Леванте.
86'
Жунка Давид из команды Сельта в офсайде
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Судья сигнализирует, что Робер Пьер из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
85'
84'
Тактическая замена. Моралес Луис уходит с поля и его заменяет Двамена Рафаэль
83'
83'
Дюкур Шейк наказан за толчок Матиас Йенсен
82'
82'
Браис Мендес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
82'
Плохо сыграл Луна Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
81'
Матиас Йенсен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
80'
Дюкур Шейк из команды Леванте предупрежден после нескольких фолов.
80'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
79'
Тактическая замена. Коке Хорхе II уходит с поля и его заменяет Чема Родригес
78'
Араухо Нестор наказан за толчок Дюкур Шейк
78'
После дальнего удара, который нанес Браис Мендес мяч отбит вратарем
77'
77'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
76'
Буфаль Софьян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
76'
Шанс! Йокушлу Окай из команды Сельта пробил головой, но мимо
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Мальо Уго мяч отрикошетил от ворот
74'
74'
73'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
73'
Барди Энис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Барди Энис из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Дюкур Шейк делает длинную передачу вперед
73'
Леванте начинает контратаку
72'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
72'
Араухо Нестор делает длинную передачу вперед
72'
72'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Матиас Йенсен
71'
71'
70'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
69'
Дюкур Шейк мяч отрикошетил от ворот
69'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
69'
Саймон Мозес из команды Леванте делает пас партнеру.
68'
68'
67'
Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Дюкур Шейк наказан за толчок Буфаль Софьян
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
64'
Судья сигнализирует, что Везу Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
64'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
64'
Саймон Мозес из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Майораль Борха сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
62'
Майораль Борха из команды Леванте делает пас партнеру.
62'
62'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Дюкур Шейк из команды Леванте играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
61'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Луна Антонио наказан за толчок Мальо Уго
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
59'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Дюкур Шейк
59'
59'
Йокушлу Окай не смог попасть в створ ударом издали
58'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
58'
58'
Саймон Мозес из команды Леванте делает неудачный навес.
57'
Саймон Мозес из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
57'
57'
Лоботка Станислав не смог попасть в створ ударом издали
57'
56'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Пейнадо Франсиско из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Кампанья Хосе из команды Леванте получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Рубен Бланко все предвидел и спас команду!
55'
Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
55'
54'
53'
53'
52'
52'
Отличный пас сделал Луна Антонио из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
УДАЛЕНИЕ! - Будебуз Ряд увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
49'
Будебуз Ряд из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Майораль Борха пострадал.
49'
Будебуз Ряд из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
48'
Айтор Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Будебуз Ряд из команды Сельта подал угловой справа.
47'
47'
47'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
46'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
46'
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46'
46'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Лоботка Станислав
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Хосабед Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Рубен Бланко ошибается в защите.
45'
Саймон Мозес из команды Леванте делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Буфаль Софьян получил желтую карточку от судьи
44'
Буфаль Софьян из команды Сельта играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
43'
42'
42'
Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Везу Рубен пострадал.
42'
Жунка Давид из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Рочина Рубен сделал результативную передачу.
40'
ГОООООЛ - Коке Хорхе II Леванте забивает ударом головой
40'
39'
Жунка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Саймон Мозес из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
38'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Йокушлу Окай из команды Сельта делает пас партнеру.
38'
37'
Буфаль Софьян из команды Сельта в офсайде
36'
Браис Мендес из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Мальо Уго имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
36'
Буфаль Софьян из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
34'
34'
Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
31'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Робер Пьер
31'
Буфаль Софьян из команды Сельта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Браис Мендес мяча так и не получил
31'
Сельта начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
30'
Саймон Мозес хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
30'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
29'
29'
28'
Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
27'
26'
26'
Какой промах! Робер Пьер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
26'
25'
Рочина Рубен мяч отрикошетил от ворот
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
24'
Майораль Борха из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Рочина Рубен из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
23'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
23'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
22'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
20'
Рочина Рубен сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
20'
Рочина Рубен из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
19'
Саймон Мозес из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Пейнадо Франсиско пострадал.
19'
Майораль Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мальо Уго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Майораль Борха из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Хосабед Санчес пострадал.
17'
После дальнего удара, который нанес Буфаль Софьян мяч отбит вратарем
17'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
17'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
16'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Пейнадо Франсиско из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
15'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Саймон Мозес из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
14'
Йокушлу Окай наказан за толчок Рочина Рубен
14'
13'
13'
13'
ШАНС! Майораль Борха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
12'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
Робер Пьер из команды Леванте играет слишком грубо. Браис Мендес оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
9'
Будебуз Ряд из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
9'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Плохо сыграл Барди Энис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Рочина Рубен наказан за толчок Жунка Давид
7'
Барди Энис бьет со штрафного в створ, но Рубен Бланко держит все под контролем
7'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
6'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Судья сигнализирует, что Араухо Нестор из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Барди Энис
4'
4'
Жунка Давид делает длинную передачу вперед
3'
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леванте начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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