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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 15479
Сельта
1:4
Конец матча
Леванте
0'
0:1
20' Гол
Моралес Луис
0:2
40' Гол
Коке Хорхе II
44' Желтая карточка
Буфаль Софьян
49' Красная карточка
Будебуз Ряд
0:3
62' Гол
Моралес Луис
80' Желтая карточка
Дюкур Шейк
1:3
88' Пенальти
Браис Мендес
1:4
89' Гол
Майораль Борха
90'+3
Второй тайм
93'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
93'
Хорошую попытку сделал Йокушлу Окай. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Йокушлу Окай из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Леванте контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
91'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Барди Энис сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Майораль Борха изменил счет на табло!
89'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
Фол, нарушение
89'
Жунка Давид наказан за толчок Двамена Рафаэль
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Браис Мендес из команды Сельта забивает с точки!
Фол, нарушение
87'
ПЕНАЛЬТИ - Робер Пьер из команды Леванте привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Буфаль Софьян.
87'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
86'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Барди Энис и Двамена Рафаэль из команды Леванте.
Офсайд
86'
Жунка Давид из команды Сельта в офсайде
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Робер Пьер из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
85'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Моралес Луис уходит с поля и его заменяет Двамена Рафаэль
83'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
83'
Дюкур Шейк наказан за толчок Матиас Йенсен
82'
Удар от ворот произведет Леванте
82'
Браис Мендес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Плохо сыграл Луна Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
82'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
81'
Матиас Йенсен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Желтая карточка
80'
Дюкур Шейк из команды Леванте предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Дюкур Шейк из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
79'
Тактическая замена. Коке Хорхе II уходит с поля и его заменяет Чема Родригес
Фол, нарушение
78'
Араухо Нестор наказан за толчок Дюкур Шейк
78'
После дальнего удара, который нанес Браис Мендес мяч отбит вратарем
77'
Удар от ворот произведет Леванте
77'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
76'
Мальо Уго из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
76'
Буфаль Софьян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Удар от ворот произведет Леванте
76'
Шанс! Йокушлу Окай из команды Сельта пробил головой, но мимо
75'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Мальо Уго из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Мальо Уго мяч отрикошетил от ворот
75'
Мальо Уго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
74'
Леванте контролирует мяч.
74'
Леванте контролирует мяч.
73'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
73'
Барди Энис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Барди Энис из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Дюкур Шейк делает длинную передачу вперед
73'
Леванте начинает контратаку
72'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Араухо Нестор делает длинную передачу вперед
72'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Матиас Йенсен
71'
Сельта контролирует мяч.
71'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
69'
Дюкур Шейк мяч отрикошетил от ворот
69'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
69'
Саймон Мозес из команды Леванте делает пас партнеру.
68'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Леванте контролирует мяч.
67'
Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Леванте контролирует мяч.
67'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Дюкур Шейк наказан за толчок Буфаль Софьян
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Везу Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
64'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
64'
Саймон Мозес из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
63'
Сельта контролирует мяч.
62'
Майораль Борха сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
62'
Майораль Борха из команды Леванте делает пас партнеру.
62'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Дюкур Шейк из команды Леванте играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
61'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
60'
Луна Антонио наказан за толчок Мальо Уго
60'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Дюкур Шейк
59'
Удар от ворот произведет Леванте
59'
Йокушлу Окай не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
58'
Удар от ворот произведет Сельта
58'
Саймон Мозес из команды Леванте делает неудачный навес.
57'
Саймон Мозес из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
57'
Удар от ворот произведет Леванте
57'
Лоботка Станислав не смог попасть в створ ударом издали
57'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
56'
Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Пейнадо Франсиско из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Кампанья Хосе из команды Леванте получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Рубен Бланко все предвидел и спас команду!
55'
Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе
55'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Леванте
53'
Сельта контролирует мяч.
53'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Сельта
52'
Отличный пас сделал Луна Антонио из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Леванте контролирует мяч.
51'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
УДАЛЕНИЕ! - Будебуз Ряд увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
49'
Будебуз Ряд из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Майораль Борха пострадал.
49'
Будебуз Ряд из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
49'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
48'
Айтор Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
48'
Будебуз Ряд из команды Сельта подал угловой справа.
48'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Офсайд
46'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 15479 болельщиков
46'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Лоботка Станислав
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Хосабед Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
45'
Рубен Бланко ошибается в защите.
45'
Саймон Мозес из команды Леванте делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
44'
Буфаль Софьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Буфаль Софьян из команды Сельта играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
43'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Везу Рубен пострадал.
42'
Жунка Давид из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Рочина Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Коке Хорхе II Леванте забивает ударом головой
Угловой
40'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
39'
Жунка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Саймон Мозес из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
38'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Йокушлу Окай из команды Сельта делает пас партнеру.
38'
Сельта контролирует мяч.
Офсайд
37'
Буфаль Софьян из команды Сельта в офсайде
36'
Браис Мендес из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Мальо Уго имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
36'
Буфаль Софьян из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Сельта контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Удар от ворот произведет Сельта
34'
Удар от ворот произведет Сельта
34'
Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали
33'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Робер Пьер
31'
Буфаль Софьян из команды Сельта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Браис Мендес мяча так и не получил
31'
Сельта начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
30'
Саймон Мозес хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
30'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
29'
Леванте контролирует мяч.
29'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
27'
Сельта контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Сельта
26'
Какой промах! Робер Пьер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
26'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
25'
Рочина Рубен мяч отрикошетил от ворот
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
24'
Майораль Борха из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Рочина Рубен из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
Офсайд
22'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
20'
Рочина Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
20'
Рочина Рубен из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Саймон Мозес из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Пейнадо Франсиско пострадал.
19'
Майораль Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мальо Уго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Майораль Борха из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Хосабед Санчес пострадал.
17'
После дальнего удара, который нанес Буфаль Софьян мяч отбит вратарем
17'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
17'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
16'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Пейнадо Франсиско из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
15'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
15'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Саймон Мозес из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Йокушлу Окай наказан за толчок Рочина Рубен
14'
Сельта контролирует мяч.
13'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Сельта
13'
ШАНС! Майораль Борха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
12'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
12'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
11'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Робер Пьер из команды Леванте играет слишком грубо. Браис Мендес оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Удар от ворот произведет Леванте
9'
Будебуз Ряд из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Плохо сыграл Барди Энис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Рочина Рубен наказан за толчок Жунка Давид
7'
Барди Энис бьет со штрафного в створ, но Рубен Бланко держит все под контролем
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
6'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Араухо Нестор из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Барди Энис
4'
Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Жунка Давид делает длинную передачу вперед
3'
Леванте контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Сельта
2'
Леванте контролирует мяч.
1'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леванте начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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