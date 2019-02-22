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Стадион:
Верона
1:0
Конец матча
Салернитана
0'
7' Желтая карточка
Lopez Walter II
21' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
28' Желтая карточка
Паццини Джампаоло
41' Желтая карточка
Маццарани Андреа
55' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
69' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
1:0
70' Гол
Паццини Джампаоло
86' Желтая карточка
Мантовани Валерио
90' Желтая карточка
Tiago Casasola
90' Желтая карточка
Эмпереур Алан
90' Вторая желтая карточка
Эмпереур Алан
90' Вторая желтая карточка
Tiago Casasola
90'+6
Второй тайм
90'
Tiago Casasola получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Эмпереур Алан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Tiago Casasola получил желтую карточку от судьи
88'
Верона делает замену. Паццини Джампаоло уходит с поля, а Тупта Любомир выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Мантовани Валерио получил желтую карточку от судьи
83'
Верона делает замену. Ли Сын-Ву уходит с поля, а Эмпереур Алан выходит на его замену.
79'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Андре Андерсон выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Цаканьи Маттиа получил желтую карточку от судьи
64'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Андерсон Дхаван выходит на его замену.
59'
Верона делает замену. Santiago Colombatto уходит с поля, а Ди Гаудио Антонио выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Салернитана делает замену. Guillaume Gigliotti уходит с поля, а Пучино Раффаэле выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Маццарани Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Паццини Джампаоло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Вальтер Лопес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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