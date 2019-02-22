Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
1:0
Конец матча
7' Желтая карточкаLopez Walter II
21' Желтая карточкаGuillame Gigliotti
28' Желтая карточкаПаццини Джампаоло
41' Желтая карточкаМаццарани Андреа
55' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
69' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
1:0
70' ГолПаццини Джампаоло
86' Желтая карточкаМантовани Валерио
90' Желтая карточкаTiago Casasola
90' Желтая карточкаЭмпереур Алан
90' Вторая желтая карточкаЭмпереур Алан
90' Вторая желтая карточкаTiago Casasola
Второй тайм
90'
Tiago Casasola получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Эмпереур Алан получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Tiago Casasola получил желтую карточку от судьи
88'
Верона делает замену. Паццини Джампаоло уходит с поля, а Тупта Любомир выходит на его замену.
86'
Мантовани Валерио получил желтую карточку от судьи
83'
Верона делает замену. Ли Сын-Ву уходит с поля, а Эмпереур Алан выходит на его замену.
79'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Андре Андерсон выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло бьет в цель!
69'
Цаканьи Маттиа получил желтую карточку от судьи
64'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Андерсон Дхаван выходит на его замену.
59'
Верона делает замену. Santiago Colombatto уходит с поля, а Ди Гаудио Антонио выходит на его замену.
55'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Салернитана делает замену. Guillaume Gigliotti уходит с поля, а Пучино Раффаэле выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Маццарани Андреа получил желтую карточку от судьи
28'
Паццини Джампаоло получил желтую карточку от судьи
21'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
7'
Вальтер Лопес получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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