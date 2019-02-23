Стадион: Сандро Кабасси
Первый тайм
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Англия: Вторая лига
Позже 0 Бёри 0 Олдхэм Атлетик Позже 0 Кроули Таун 0 Маклсфилд Позже 0 Милтон Кинс Донс 0 Ньюпорт Позже 0 Суиндон Таун 0 Гримсби Позже 0 Колчестер 0 Карлайл Позже 0 Мэнсфилд 0 Форест Грин Позже 0 Стивенэйдж 0 Нортгемптон Позже 0 Йовил Таун 0 Кембридж Юнайтед Позже 0 Челтенем 0 Порт Вейл Позже 0 Крю Александра 0 Эксетер Сити Позже 0 Моркам 0 Линкольн Сити Позже 0 Транмер 0 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Позже 0 Брейнтри 0 Олдершот Позже 0 Галифакс 0 Хавант энд Уотерлувилл Позже 0 Сэлфорд Сити 0 Истли Отл 0 Борэм Вуд 0 Солихалл Позже 0 Дагенем энд Редбридж 0 Саттон Позже 0 Хартлпул 0 Бромли Отл 0 Мэйдстоун 0 Барнет Позже 0 Барроу 0 Эббсфлит Позже 0 Честерфилд 0 Харрогейт Позже 0 Гейтсхед 0 Рексем Позже 0 Мэйденхэд Юнайтед 0 Довер
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Позже 0 Дартфорд 0 Уокинг Позже 0 Глостер 0 Челмсфорд Позже 0 Оксфорд Сити 0 Биллерикей Позже 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Чиппенхэм Таун Позже 0 Бат 0 Слауг Позже 0 Истборн 0 Уэлдстон Позже 0 Ханегрфорд Таун 0 Уэллинг Позже 0 Торкуэй 0 Далвич Гамлет Позже 0 Ист Таррок Юнайтед 0 Хэмптон энд Ричмонд Позже 0 Хемел Хемпстэд 0 Конкорд Рейнджерс Позже 0 Сент-Олбанс 0 Труро
Англия: Первая лига
59' 0 Сканторп 1 Донкастер Позже 0 Бёртон 0 Флитвуд Таун Позже 0 Плимут 0 Рочдейл Позже 0 Уолсолл 0 Брэдфорд Сити Позже 0 Аккрингтон 0 Саутенд Позже 0 Бристоль Роверс 0 Сандерленд Позже 0 Питерборо Юнайтед 0 Шрусбери Таун Позже 0 Блэкпул 0 Оксфорд Юнайтед Позже 0 Портсмут 0 Барнсли Позже 0 Уиком 0 Джиллингем Позже 0 Уимблдон 0 Чарльтон
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
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Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Кариока. 2-й раунд. Борьба за выживание
Бразилия: Минейро
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Греция: Футбольная лига
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Индия: Суперлига Индии
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45' 0 Губбио 3 ФералпиСало Пер 0 Судтироль 0 Римини Пер 0 Триестина 0 Ренате Позже 0 Монца 0 Альма Ювентус Фано Позже 0 Фермана 0 Порденоне Позже 0 Равенна 0 Терамо Позже 0 Виртус Верона 0 Бассано Виртус Позже 0 Альбинолеффе 0 Джиана Эрминио Позже 0 Самбенедеттезе 0 Тернана Позже 0 Имолезе 0 Вис Пезаро
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Суперкубок (Финал)
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
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Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
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Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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