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Стадион:
Фоджа
0:0
Перерыв
Беневенто
0'
27' Желтая карточка
Pierre-Yves Ngawa
34' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
45' Красная карточка
Alberto Gerbo
45' Желтая карточка
Коста Андреа
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Коста Андреа получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Альберто Гербо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
34'
Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Pierre-Yves Ngawa получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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