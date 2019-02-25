  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
Панаитоликос
1:0
Второй тайм: 90+'
ПАС Янина
0'
32' Желтая карточка
Каргас Яннис
42' Желтая карточка
Higor Vidal
56' Желтая карточка
Михаил Алексиос
1:0
79' Гол
Аргус Бординьон
90'+1
Второй тайм
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Аргус Бординьон бьет в цель!
71'
Панаитоликос делает замену. Адрин Оскар Лучеро уходит с поля, а Маркос Пауло выходит на его замену.
59'
Панаитоликос делает замену. Nicolas Mana уходит с поля, а Родригеш Гонсалу выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Михаил Алексиос получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Higor Vidal получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Украина: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Германия: Бундеслига 3
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Первая лига Израиля
Польша: Экстракласса
Румыния: Первая лига
Чехия: 1 Лига
Швеция: Кубок (Группа 3)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация