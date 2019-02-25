Стадион: Панетоликос
1:0
Второй тайм: 90+'
32' Желтая карточкаКаргас Яннис
42' Желтая карточкаHigor Vidal
56' Желтая карточкаМихаил Алексиос
1:0
79' ГолАргус Бординьон
Второй тайм
79'
Г О О О О Л - Аргус Бординьон бьет в цель!
71'
Панаитоликос делает замену. Адрин Оскар Лучеро уходит с поля, а Маркос Пауло выходит на его замену.
59'
Панаитоликос делает замену. Nicolas Mana уходит с поля, а Родригеш Гонсалу выходит на его замену.
56'
Михаил Алексиос получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Higor Vidal получил желтую карточку от судьи
32'
Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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