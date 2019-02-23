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Стадион:
Астерас
1:1
Конец матча
Атромитос
0'
10' Желтая карточка
Калцас Никос
23' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
1:0
24' Гол
Калцас Никос
47' Желтая карточка
Aristotle Karasalidis
1:1
82' Гол
Варда Амр
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Астерас делает замену. Калцас Никос уходит с поля, а Anastasios Douvikas выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
75'
Астерас делает замену. Аравидис Христос уходит с поля, а Michalis Manias выходит на его замену.
74'
Атромитос делает замену. Кивракидис Кириакос уходит с поля, а Йоргос Манусос выходит на его замену.
69'
Астерас делает замену. Ролье Диего уходит с поля, а Kosmas Tsilianidis выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Аристотел Карасалидис получил желтую карточку от судьи
46'
Атромитос делает замену. Н'Сикулу Кларк уходит с поля, а Теодоре Василакакис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Атромитос делает замену. Медьери Болаж уходит с поля, а Теодоракис Христос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Калцас Никос бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Кивракидис Кириакос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Калцас Никос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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