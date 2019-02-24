  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кьево
0:0
Второй тайм: 51'
Дженоа
0'
26' Желтая карточка
Лерагер Лукас
36' Желтая карточка
Кийине Софиан
51'
Второй тайм
51'
Дженоа контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Дженоа
50'
Кийине Софиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Жуканович Эрвин из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
49'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Кьево контролирует мяч.
48'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Лерагер Лукас из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
48'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой справа.
47'
Хетемай Перпарим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Кийине Софиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
47'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Удар от ворот произведет Кьево
45'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
44'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
44'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
44'
Ригони Никола нарушает правила. Бесса Даниэль пострадал
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
42'
Кийине Софиан бьет со штрафного в створ, но Раду Йонуц держит все под контролем
Фол, нарушение
41'
Назначен штрафной. Пострадал Меджорини Риккардо, его свалил Лерагер Лукас.
Фол, нарушение
41'
Санабрия Антонио из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Бани Маттиа заработал фол
Фол, нарушение
40'
Эстебан Ролон наказан за толчок Бани Маттиа
40'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
Дженоа контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Лерис Мехди из команды Кьево играет слишком грубо. Эстебан Ролон оказался на газоне.
38'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
38'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Дженоа контролирует мяч.
37'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Кийине Софиан из команды Кьево играет слишком грубо. Санабрия Антонио оказался на газоне.
36'
Санабрия Антонио из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
36'
Дженоа начинает контратаку
36'
Игрок из команды Кьево вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кьево контролирует мяч.
35'
Удар от ворот произведет Дженоа
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Хетемай Перпарим из команды Кьево сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
34'
Кьево контролирует мяч.
34'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Лерис Мехди из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Эстебан Ролон пострадал.
32'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Ярошински Павел пробует нанести удар издали, но Раду Йонуц держит все под контролем
32'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лерис Мехди из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
31'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Эстебан Ролон из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кийине Софиан
Фол, нарушение
30'
Куаме Кристиан наказан за толчок Ригони Никола
30'
Удар от ворот произведет Дженоа
30'
Степински Мариуш из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Кьево контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
29'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Дженоа контролирует мяч.
28'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
27'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
27'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
27'
Ярошински Павел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Лерагер Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
Фол, нарушение
26'
Степински Мариуш нарушает правила. Жуканович Эрвин пострадал
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
25'
Эстебан Ролон из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
25'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бани Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Меджорини Риккардо заработал фол
23'
Удар от ворот произведет Кьево
23'
Кришито Доменико из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой слева.
22'
Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
21'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Кьево
18'
Бираски Давиде из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Эстебан Ролон нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Санабрия Антонио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
17'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
17'
Бесса Даниэль из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
17'
Санабрия Антонио из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Эстебан Ролон из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Дженоа контролирует мяч.
16'
Кьево контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Кьево
16'
Радованович Иван из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
15'
Ригони Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Плохо сыграл Скелотто Эзекиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
14'
Дженоа контролирует мяч.
14'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
13'
Хетемай Перпарим делает длинную передачу вперед
13'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Скелотто Эзекиль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
12'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
11'
Лерис Мехди из команды Кьево подал угловой справа.
11'
Лерис Мехди мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
10'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Дженоа контролирует мяч.
9'
Кьево контролирует мяч.
8'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Куаме Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лерагер Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
6'
Кьево контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Дженоа
5'
Кьево контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
4'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Лерис Мехди из команды Кьево подал угловой справа.
3'
Лерис Мехди из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Санабрия Антонио из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ригони Никола
2'
Дженоа контролирует мяч.
2'
Степински Мариуш нанес удар головой, но Раду Йонуц спокойно отбил мяч.
1'
Скелотто Эзекиль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
1'
Плохо сыграл Кришито Доменико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Скелотто Эзекиль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кьево начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Кубок (1/4 финала)
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок лиги (Финал)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро
Германия: Региональная лига. Запад
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Позже 0 Светлана Светлая 0 Михаил Крипак Позже 0 Юрий Богачёв 0 Евгений Попов Позже 0 Александр Крипак 0 Александр Кузнецов Позже 0 Роман Кулебякин 0 Сергей Бощук Позже 0 Антип Лазарев 0 Талгат Мамаев Позже 0 Михаил Гордеев 0 Наталья Москаленко Позже 0 Андрей Федуняк 0 Кирилл Норкин Позже 0 Илона Белобородова 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Виктор Овчинников 0 Иван Цапкин Позже 0 Северин Ковальский 0 Игорь Курочкин Позже 0 Максут Азизов 0 Мечислав Правдолюбов Позже 0 Лилия Кусткова 0 Андрей Сергиенко Позже 0 Никита Михалёнок 0 Николай Сербул Позже 0 Динара Соболева 0 Борис Фёдоров Позже 0 Алексей Лепин 0 Максим Пульман Позже 0 Евгений Костин 0 Илья Здоровяк Позже 0 Ольга Крипак 0 Владимир Кононов Позже 0 Адыл Айдарбеков 0 Вадим Плаксин Позже 0 Дмитрий Федосов 0 Олег Куликов Позже 0 Андрей Повойкин 0 Тимофей Смирнов Позже 0 Андрей Помазков 0 Асхар Шушанян Позже 0 Артур Магомедов 0 Пётр Конев Позже 0 Григорий Фетисов 0 Сергей Прокофьев Позже 0 Вячеслав Черненков 0 Антон Иванов Позже 0 Дмитрий Кушнеров 0 Василий Кузнецов Позже 0 Виталий Мельник 0 Вячеслав Козырев Позже 0 Алексей Беляев 0 Альберт Стулов Позже 0 Роман Метлицкий 0 Артём Харчевников Позже 0 Дмитрий Щурко 0 Константин Граб Позже 0 Алексей Антоненко 0 Владимир Чукин Позже 0 Вадим Ухов 0 Евгений Банмиллер Позже 0 Альмир Искаков 0 Александр Голуб Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Олег Греков Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Даниил Гонтарь Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Максим Помазков Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Джамал Султанов Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Бощук Позже 0 Ефим Петренко 0 Михаил Кабцан Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Василий Чиж Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Борис Метелецкий
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Словения: Первая лига
Хорватия: Первый дивизион
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 4)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 8)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация