Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
26' Желтая карточкаЛерагер Лукас
36' Желтая карточкаКийине Софиан
Второй тайм
51'
51'
50'
Кийине Софиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Судья сигнализирует, что Жуканович Эрвин из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
49'
49'
48'
48'
Лерагер Лукас из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой справа.
47'
Хетемай Перпарим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Кийине Софиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Кришито Доменико наказан за толчок Меджорини Риккардо
45'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
45'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
44'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
44'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
Ригони Никола нарушает правила. Бесса Даниэль пострадал
43'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
42'
Кийине Софиан бьет со штрафного в створ, но Раду Йонуц держит все под контролем
41'
Назначен штрафной. Пострадал Меджорини Риккардо, его свалил Лерагер Лукас.
41'
Санабрия Антонио из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Бани Маттиа заработал фол
40'
Эстебан Ролон наказан за толчок Бани Маттиа
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
39'
Лерис Мехди из команды Кьево играет слишком грубо. Эстебан Ролон оказался на газоне.
38'
38'
38'
37'
37'
37'
36'
36'
Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
36'
Кийине Софиан из команды Кьево играет слишком грубо. Санабрия Антонио оказался на газоне.
36'
Санабрия Антонио из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
36'
Дженоа начинает контратаку
36'
Игрок из команды Кьево вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Хетемай Перпарим из команды Кьево сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
34'
34'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
33'
33'
Степински Мариуш наказан за толчок Кришито Доменико
33'
Лерис Мехди из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Эстебан Ролон пострадал.
32'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Ярошински Павел пробует нанести удар издали, но Раду Йонуц держит все под контролем
32'
32'
Лерис Мехди из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
31'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Судья сигнализирует, что Эстебан Ролон из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кийине Софиан
30'
Куаме Кристиан наказан за толчок Ригони Никола
30'
30'
Степински Мариуш из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
29'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
28'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
27'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
27'
Ярошински Павел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Лерагер Лукас получил желтую карточку от судьи
26'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
26'
Степински Мариуш нарушает правила. Жуканович Эрвин пострадал
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
25'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
25'
Эстебан Ролон из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
25'
24'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бани Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Меджорини Риккардо заработал фол
23'
23'
Кришито Доменико из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
22'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой слева.
22'
22'
21'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
21'
20'
Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
19'
18'
18'
Бираски Давиде из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Эстебан Ролон нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Санабрия Антонио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
17'
17'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
17'
Бесса Даниэль из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
17'
Санабрия Антонио из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Эстебан Ролон из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
16'
16'
16'
Радованович Иван из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Санабрия Антонио наказан за толчок Соррентино Стефано
15'
Плохо сыграл Скелотто Эзекиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
14'
14'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
13'
Хетемай Перпарим делает длинную передачу вперед
13'
12'
12'
12'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Лерис Мехди из команды Кьево подал угловой справа.
11'
Лерис Мехди мяч отрикошетил от ворот
11'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
10'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
9'
8'
8'
Куаме Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лерагер Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
7'
Бираски Давиде наказан за толчок Меджорини Риккардо
6'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
4'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
4'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лерис Мехди из команды Кьево подал угловой справа.
3'
Лерис Мехди из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Санабрия Антонио из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ригони Никола
2'
2'
Степински Мариуш нанес удар головой, но Раду Йонуц спокойно отбил мяч.
1'
1'
Плохо сыграл Кришито Доменико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кьево начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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