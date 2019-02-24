Стадион: Луиджи Феррарис
18' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
33' Желтая карточкаДейола Алессандро
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
47'
Как он промахнулся? Сапонара Риккардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Прает Деннис из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
46'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
43'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Чигарини Лука из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
39'
Дейола Алессандро из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
38'
38'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Отличные скиллы показывает Сапонара Риккардо, обводя своих соперников
38'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
35'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Дейола Алессандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
33'
Безумный фол. Дейола Алессандро грубо играет против соперника. Пострадал Прает Деннис
33'
Аудеро Эмиль не дал случится голу! Паволетти Леонардо должен был забивать, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв
33'
ШАНС! Паволетти Леонардо вышел один-на-один с голкипером...
33'
Чигарини Лука разрезает оборону соперника отличным пасом
33'
33'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
32'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
32'
32'
Пеллегрини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сала Джакопо нанес удар, мяч был парирован, но Краньо Алессио не удержал его в руках.
32'
Отличные скиллы показывает Сала Джакопо, обводя своих соперников
32'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Квальярелла Фабио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
31'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Пеллегрини Лука ошибается в защите.
31'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Янкто Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
28'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Янкто Якуб пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
27'
Дефрель Грегоре нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
27'
27'
Барелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
27'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает пас партнеру.
26'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
26'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
25'
25'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Кальяри начинает контратаку
25'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Судья свистит. Чигарини Лука атаковал сзади соперника. Это Мурру Никола заработал своей команде штрафной
23'
23'
23'
Чигарини Лука нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
22'
Барелла Николо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Плохо сыграл Прает Деннис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
21'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Экдаль Олбин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
18'
Безумный фол. Экдаль Олбин грубо играет против соперника. Пострадал Барелла Николо
17'
17'
17'
Какой шанс! Янкто Якуб почти забил, но мяч вынесли с линии!
16'
Экдаль Олбин из команды Сампдория делает отличный кросс...
16'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Сапонара Риккардо
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
Ионице Артур из команды Кальяри в офсайде
14'
14'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Сапонара Риккардо из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
12'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Экдаль Олбин
11'
11'
Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
11'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Безумный фол. Барелла Николо грубо играет против соперника. Пострадал Экдаль Олбин
9'
Соперник делает почти голевой пас, но Аудеро Эмиль из команды Сампдория начеку и спасает ситуацию.
8'
Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Чеппители Лука делает длинную передачу вперед
8'
Судья сигнализирует, что Сапонара Риккардо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
7'
Сампдория контролирует мяч.
6'
Сампдория контролирует мяч.
5'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
5'
Сала Джакопо возвращается на поле.
5'
5'
Матч возобновлен
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Сала Джакопо получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Сала Джакопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
3'
Riccardo Doratiotto из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
2'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
2'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
2'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дейола Алессандро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сампдория начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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