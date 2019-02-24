Стадион: Эннио Тардини
0:1
19' ГолЗелиньски Петр
28' Желтая карточкаРигони Лука
0:2
36' ГолМилик Аркадиуш
38' Желтая карточкаМилик Аркадиуш
Первый тайм
43'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Кальехон Хосе
43'
42'
Аллан Маркес из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
41'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
41'
Наполи начинает контратаку
40'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
40'
Удар от ворот произведет Наполи
39'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
38'
Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
38'
Милик Аркадиуш из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Куцка Юрай пострадал.
38'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Наполи начинает контратаку
38'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
36'
Г О О О О Л Милик Аркадиуш закручивает штрафной в сетку! Великолепно
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Милик Аркадиуш
33'
Гобби Массимо задерживает мяч рукой
32'
32'
Милик Аркадиуш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
32'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
30'
Удар от ворот произведет Наполи
30'
Пепин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Инглезе Роберто из команды Парма делает пас партнеру.
29'
Максимович Никола ошибается в защите.
29'
29'
Кальехон Хосе нанес удар чуть мимо. Близко!
29'
Кальехон Хосе из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
28'
Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
28'
Безумный фол. Ригони Лука грубо играет против соперника. Пострадал Аллан Маркес
27'
Максимович Никола возвращается на поле.
27'
Матч возобновлен
26'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Максимович Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Максимович Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Бьябьяни Джонатан наказан за толчок Аллан Маркес
25'
Пепин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Жервиньо Куасси
23'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
22'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Зелиньски Петр из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
ШАНС! Мертенс Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
21'
Наполи имеет хороший шанс забить.
20'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
19'
Хюсай Эльсейд сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Зелиньски Петр изменил счет на табло!
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зелиньски Петр и Хюсай Эльсейд из команды Наполи.
17'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Милик Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
16'
16'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас, но голкипер здорово все прочитал и был на мяче первым.
15'
Зелиньски Петр делает длинную передачу вперед
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
14'
14'
Жервиньо Куасси нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
13'
Парма начинает контратаку
13'
Куцка Юрай из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
12'
12'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой слева.
11'
Мертенс Дрис из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Мертенс Дрис нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис, обводя своих соперников
11'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Инглезе Роберто из команды Парма отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
10'
9'
8'
8'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Зелиньски Петр из команды Наполи направляет мяч в штрафную площадку, но Сепе Луиджи выбегает и ловит мяч
7'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
Кальехон Хосе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Плохо сыграл Гальоло Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
6'
5'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Мертенс Дрис из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Милик Аркадиуш мяча так и не получил
5'
Контроль мяча: [team1]: 11%, [team2]: 89%.
5'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Кальехон Хосе
2'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
1'
Милик Аркадиуш наказан за толчок Куцка Юрай
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Парма начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Инсинье интересуются три клуба — 20:41
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