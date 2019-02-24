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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Парма
0:2
Первый тайм: 43'
Наполи
0'
0:1
19' Гол
Зелиньски Петр
28' Желтая карточка
Ригони Лука
0:2
36' Гол
Милик Аркадиуш
38' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
43'
Первый тайм
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Кальехон Хосе
43'
Наполи контролирует мяч.
42'
Аллан Маркес из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
41'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
41'
Наполи начинает контратаку
40'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
40'
Удар от ворот произведет Наполи
39'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
Желтая карточка
38'
Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Милик Аркадиуш из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Куцка Юрай пострадал.
38'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Наполи начинает контратаку
38'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Парма контролирует мяч.
Описание гола
36'
Г О О О О Л Милик Аркадиуш закручивает штрафной в сетку! Великолепно
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Милик Аркадиуш
Фол, нарушение
33'
Гобби Массимо задерживает мяч рукой
32'
Удар от ворот произведет Парма
32'
Милик Аркадиуш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
32'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Наполи контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
30'
Удар от ворот произведет Наполи
30'
Пепин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Инглезе Роберто из команды Парма делает пас партнеру.
29'
Максимович Никола ошибается в защите.
29'
Удар от ворот произведет Парма
29'
Кальехон Хосе нанес удар чуть мимо. Близко!
29'
Кальехон Хосе из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
28'
Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Ригони Лука грубо играет против соперника. Пострадал Аллан Маркес
Травма, повреждение
27'
Максимович Никола возвращается на поле.
27'
Матч возобновлен
26'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Максимович Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Максимович Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Бьябьяни Джонатан наказан за толчок Аллан Маркес
25'
Пепин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Жервиньо Куасси
23'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Наполи контролирует мяч.
22'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Зелиньски Петр из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
22'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Парма
21'
ШАНС! Мертенс Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
21'
Наполи имеет хороший шанс забить.
20'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
19'
Хюсай Эльсейд сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Зелиньски Петр изменил счет на табло!
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зелиньски Петр и Хюсай Эльсейд из команды Наполи.
17'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Милик Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Пепин из команды Парма подал угловой слева.
17'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
16'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас, но голкипер здорово все прочитал и был на мяче первым.
15'
Зелиньски Петр делает длинную передачу вперед
15'
Парма контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
14'
Парма контролирует мяч.
14'
Жервиньо Куасси нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
13'
Парма начинает контратаку
13'
Куцка Юрай из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
12'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой слева.
11'
Мертенс Дрис из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Мертенс Дрис нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис, обводя своих соперников
11'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Инглезе Роберто из команды Парма отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
10'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Парма
8'
Наполи контролирует мяч.
8'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Зелиньски Петр из команды Наполи направляет мяч в штрафную площадку, но Сепе Луиджи выбегает и ловит мяч
7'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Удар от ворот произведет Парма
7'
Кальехон Хосе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Плохо сыграл Гальоло Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Мертенс Дрис из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Милик Аркадиуш мяча так и не получил
5'
Контроль мяча: [team1]: 11%, [team2]: 89%.
5'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
3'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Кальехон Хосе
2'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Милик Аркадиуш наказан за толчок Куцка Юрай
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Парма начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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