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  5. Серия A
Стадион:
Торино
0:0
Первый тайм: 20'
Аталанта
0'
7' Желтая карточка
Кастань Тимоти
20'
Первый тайм
18'
Госенс Робин получил травму и заменен. Кулушевски Деян выходит на поле.
Фол, нарушение
18'
Мейте Суалихо из команды Торино играет слишком грубо. Манчини Джанлука оказался на газоне.
17'
Иличич Йосип из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
17'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Торино
16'
Госенс Робин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
Госенс Робин из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
15'
Удар от ворот произведет Торино
15'
ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Офсайд
14'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
14'
Аталанта контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Аталанта
13'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Торино
13'
ШАНС! Пашалич Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Иличич Йосип из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Эйна Ола ошибается в защите.
Фол, нарушение
12'
Лукич Саша из команды Торино играет слишком грубо. Фройлер Ремо оказался на газоне.
12'
Базелли Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает передачу одноклубнику.
11'
Лукич Саша из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Джимсити Берат из команды Аталанта играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
11'
Торино контролирует мяч.
10'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
8'
Удар от ворот произведет Аталанта
8'
Лукич Саша не смог попасть в створ ударом издали
8'
Фальке Яго пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
7'
Кастань Тимоти получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Моретти Эмилиано
7'
Манчини Джанлука ошибается в защите.
Офсайд
6'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
6'
Лукич Саша из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Пашалич Марио наказан за толчок Фальке Яго
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Лукич Саша из команды Торино поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
4'
Аталанта контролирует мяч.
3'
Опасность предотвращена - Моретти Эмилиано из команды Торино вступил в отбор удачно
3'
Иличич Йосип из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
3'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
2'
Белотти Андреа из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Офсайд
2'
Фройлер Ремо из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Лукич Саша пострадал.
1'
Удар от ворот произведет Аталанта
1'
Шанс! Фальке Яго из команды Торино пробил головой, но мимо
1'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аталанта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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