Стадион: Читта-дель-Триколоре
26' Желтая карточкаВалоти Матиа
1:0
43' ГолПелузо Федерико
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
51'
50'
Судья свистит. Фелипе Диас атаковал сзади соперника. Это Джуричич Филип заработал своей команде штрафной
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Петанья Андреа
48'
48'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Джуричич Филип из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Джуричич Филип из команды Сассуоло в офсайде
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло пасует в штрафную, но Гомис Альфред выходит и ловит мяч.
46'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
45'
Флоккари Сержио нанес удар головой, но Консильи Андреа спокойно отбил мяч.
45'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
45'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
43'
Сенси Стефано сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Пелузо Федерико классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
43'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Рожерио да Силва возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Рожерио да Силва получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Рожерио да Силва
42'
Фарес Мохамед наказан за толчок Адьяпонг Клод
41'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Пелузо Федерико оказался на газоне.
39'
Сенси Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
38'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
37'
36'
Удар от ворот произведет Сассуоло
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
34'
33'
33'
Сенси Стефано не смог попасть в створ ударом издали
33'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Merih Demiral задерживает мяч рукой
32'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
31'
Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
31'
Бога Джереми не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Мурджа Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
28'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
27'
27'
26'
Валоти Матиа получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Валоти Матиа грубо играет против соперника. Пострадал Сенси Стефано
26'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья свистит. Сенси Стефано атаковал сзади соперника. Это Флоккари Сержио заработал своей команде штрафной
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
24'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
23'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Опасность предотвращена - Merih Demiral из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
21'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
21'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
21'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Миссироли Симоне пострадал.
19'
Джуричич Филип из команды Сассуоло в офсайде
18'
Адьяпонг Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Джуричич Филип из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
17'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает пас партнеру.
16'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
15'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
15'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
14'
Судья сигнализирует, что Матри Алессандро из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бонифаци Кевин
14'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Петанья Андреа
13'
13'
12'
12'
Удар от ворот произведет Сассуоло
11'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло в офсайде
10'
Петанья Андреа задерживает мяч рукой
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
9'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
9'
9'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
8'
Судья свистит. Пелузо Федерико атаковал сзади соперника. Это Петанья Андреа заработал своей команде штрафной
7'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло в офсайде
7'
Бога Джереми нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает пас партнеру.
6'
Миссироли Симоне наказан за толчок Сенси Стефано
6'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
5'
Шанс! Бога Джереми из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
5'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
4'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
3'
3'
3'
2'
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Петанья Андреа пострадал.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сассуоло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Кубок (1/4 финала)
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок лиги (Финал)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: Первая лига
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Голландия: Первый дивизион
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 0 Дон Бенито 0 Мелилья Итог 1 Линенсе 0 Атлетико Санлукеньо Итог 0 Хумилья 1 Рекреативо ОТМ 0 Эль-Эхидо 0 Лорка Итог 0 Марбелья 0 Бадахос Итог 2 УКАМ Мурсия 0 Альмерия-2 Позже 0 Сан-Фернандо 0 Мурсия Позже 0 Картахена 0 Атлетико Малагуэно Позже 0 Эль-Эхидо 0 Ibiza-Eivissa Позже 0 Талавера 0 Вильяновенсе
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига прогнозистов LiveResult.Ru
Позже 0 Светлана Светлая 0 Михаил Крипак Позже 0 Юрий Богачёв 0 Евгений Попов Позже 0 Александр Крипак 0 Александр Кузнецов Позже 0 Роман Кулебякин 0 Сергей Бощук Позже 0 Антип Лазарев 0 Талгат Мамаев Позже 0 Михаил Гордеев 0 Наталья Москаленко Позже 0 Андрей Федуняк 0 Кирилл Норкин Позже 0 Илона Белобородова 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Виктор Овчинников 0 Иван Цапкин Позже 0 Северин Ковальский 0 Игорь Курочкин Позже 0 Максут Азизов 0 Мечислав Правдолюбов Позже 0 Лилия Кусткова 0 Андрей Сергиенко Позже 0 Никита Михалёнок 0 Николай Сербул Позже 0 Динара Соболева 0 Борис Фёдоров Позже 0 Алексей Лепин 0 Максим Пульман Позже 0 Евгений Костин 0 Илья Здоровяк Позже 0 Ольга Крипак 0 Владимир Кононов Позже 0 Адыл Айдарбеков 0 Вадим Плаксин Позже 0 Дмитрий Федосов 0 Олег Куликов Позже 0 Андрей Повойкин 0 Тимофей Смирнов Позже 0 Андрей Помазков 0 Асхар Шушанян Позже 0 Артур Магомедов 0 Пётр Конев Позже 0 Григорий Фетисов 0 Сергей Прокофьев Позже 0 Вячеслав Черненков 0 Антон Иванов Позже 0 Дмитрий Кушнеров 0 Василий Кузнецов Позже 0 Виталий Мельник 0 Вячеслав Козырев Позже 0 Алексей Беляев 0 Альберт Стулов Позже 0 Роман Метлицкий 0 Артём Харчевников Позже 0 Дмитрий Щурко 0 Константин Граб Позже 0 Алексей Антоненко 0 Владимир Чукин Позже 0 Вадим Ухов 0 Евгений Банмиллер Позже 0 Альмир Искаков 0 Александр Голуб Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Олег Греков Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Даниил Гонтарь Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Максим Помазков Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Джамал Султанов Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Бощук Позже 0 Ефим Петренко 0 Михаил Кабцан Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Василий Чиж Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Борис Метелецкий
Литва: Суперкубок (Финал)
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 4)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига: 2
Итог 4 Кагосима Юнайтед 3 Токусима Вортис Итог 1 Матида Зельвия 0 Токио Верди Итог 0 Фагияно Окаяма 1 Мито Холлихок Итог 0 Омия Ардидзя 0 Вентфорет Кофу Итог 0 Киото Санга 0 Альбирекс Ниигата Итог 0 Тотиги 0 Звейген Канадзава Итог 2 Гифу 0 Монтедио Ямагата Итог 1 В-Варен Нагасаки 0 Йокогама Итог 1 Ренофа Ямагути 2 Касива Рейсол Итог 3 Рюкю 1 Ависпа Фукуока Итог 0 Эхимэ 0 ДЖЕФ Юнайтед
Комментарии к прогнозам (0)