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  5. Серия A
Стадион:
Сассуоло
1:0
Второй тайм: 51'
СПАЛ 2013
0'
26' Желтая карточка
Валоти Матиа
1:0
43' Гол
Пелузо Федерико
51'
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Второй тайм
Офсайд
51'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Фелипе Диас атаковал сзади соперника. Это Джуричич Филип заработал своей команде штрафной
50'
Сассуоло контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
49'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Петанья Андреа
48'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
48'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Джуричич Филип из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
47'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Джуричич Филип из команды Сассуоло в офсайде
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло пасует в штрафную, но Гомис Альфред выходит и ловит мяч.
46'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
45'
Флоккари Сержио нанес удар головой, но Консильи Андреа спокойно отбил мяч.
45'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
45'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
43'
Сенси Стефано сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Пелузо Федерико классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
43'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
43'
Рожерио да Силва возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Рожерио да Силва получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Рожерио да Силва
Фол, нарушение
42'
Фарес Мохамед наказан за толчок Адьяпонг Клод
41'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
39'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Пелузо Федерико оказался на газоне.
39'
Сенси Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
38'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
36'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Офсайд
36'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
35'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
33'
Сенси Стефано не смог попасть в створ ударом издали
33'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
32'
Merih Demiral задерживает мяч рукой
32'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
31'
Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
31'
Бога Джереми не смог попасть в створ ударом издали
30'
Сассуоло контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Мурджа Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
28'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
Офсайд
27'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
27'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
26'
Валоти Матиа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Валоти Матиа грубо играет против соперника. Пострадал Сенси Стефано
26'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Сенси Стефано атаковал сзади соперника. Это Флоккари Сержио заработал своей команде штрафной
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
24'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
23'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
22'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Опасность предотвращена - Merih Demiral из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
21'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
21'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
19'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Миссироли Симоне пострадал.
Офсайд
19'
Джуричич Филип из команды Сассуоло в офсайде
18'
Адьяпонг Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Джуричич Филип из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
17'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает пас партнеру.
16'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
15'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Матри Алессандро из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бонифаци Кевин
Фол, нарушение
14'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Петанья Андреа
13'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
13'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Сассуоло контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Офсайд
11'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло в офсайде
Фол, нарушение
10'
Петанья Андреа задерживает мяч рукой
10'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
9'
Сассуоло контролирует мяч.
9'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Пелузо Федерико атаковал сзади соперника. Это Петанья Андреа заработал своей команде штрафной
Офсайд
7'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло в офсайде
7'
Бога Джереми нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Фол, нарушение
6'
Миссироли Симоне наказан за толчок Сенси Стефано
6'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
5'
Шанс! Бога Джереми из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
Угловой
5'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
4'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Сассуоло контролирует мяч.
3'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
3'
Сассуоло контролирует мяч.
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Петанья Андреа пострадал.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сассуоло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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