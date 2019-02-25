  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 10170
Жирона
0:0
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
32' Желтая карточка
Стуани Кристиан
54' Желтая карточка
Лосано Энтони
66' Желтая карточка
Соарес Дуглас
70' Желтая карточка
Гранель Алекс
86' Желтая карточка
Мерино Микель
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
93'
Гарсия Борха I из команды Жирона в офсайде
92'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
91'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Алькала Педро наказан за толчок Сандро Рамирес
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
89'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Гарсия Алеш
89'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Мерино Микель уходит с поля и его заменяет Морено Эктор
Фол, нарушение
87'
Понс Пере из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Пардо Рубен пострадал.
87'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Реал Сосьедад начинает контратаку
87'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
Желтая карточка
86'
Мерино Микель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Как он промахнулся? Гарсия Борха I имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
Понс Пере из команды Жирона делает пас партнеру.
85'
Порту Кристиан из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Гарсия Рауль II
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
82'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
80'
ШАНС! Гранель Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Алькала Педро из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
Угловой
80'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
80'
Стуани Кристиан мяч отрикошетил от ворот
80'
Гранель Алекс из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
79'
Жирона начинает контратаку
79'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
79'
Тактическая замена. Сурутуса Давид уходит с поля и его заменяет Пардо Рубен
78'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
78'
Гарсия Рауль II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
77'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Фол, нарушение
76'
Гранель Алекс наказан за толчок Сурутуса Давид
76'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
75'
Гарсия Алеш из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
75'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
Фол, нарушение
73'
Баутиста Хон наказан за толчок Понс Пере
73'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
72'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оярсабаль Микель мяча так и не получил
Фол, нарушение
72'
Понс Пере из команды Жирона вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мерино Микель не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
71'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гарсия Алеш не пострадал и надо продолжать игру!
70'
Тактическая замена. Соарес Дуглас уходит с поля и его заменяет Понс Пере
Желтая карточка
70'
Гранель Алекс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Гранель Алекс грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
68'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
68'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
68'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Гарсия Алеш из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
68'
Жирона начинает контратаку
67'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Желтая карточка
66'
Соарес Дуглас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Назначен штрафной. Пострадал Мерино Микель, его свалил Соарес Дуглас.
66'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
66'
Какой промах! Стуани Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
66'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Тактическая замена. Лосано Энтони уходит с поля и его заменяет Гарсия Борха I
Фол, нарушение
65'
Алькала Педро наказан за толчок Сандро Рамирес
64'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
64'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
63'
Соарес Дуглас из команды Жирона играет слишком грубо. Сурутуса Давид оказался на газоне.
62'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
62'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
61'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Лосано Энтони наказан за толчок Сальдуа Хосеба
Фол, нарушение
60'
Стуани Кристиан наказан за толчок Навас Рауль
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
60'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад в офсайде
59'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль II из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
58'
Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Жирона начинает контратаку
Фол, нарушение
57'
Назначен штрафной. Пострадал Сурутуса Давид, его свалил Гарсия Алеш.
57'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Жирона контролирует мяч.
56'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Жирона
55'
Сандро Рамирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
54'
Лосано Энтони получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Лосано Энтони из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
54'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Гарсия Алеш оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
53'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Сурутуса Давид наказан за толчок Соарес Дуглас
52'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Жирона
51'
Сандро Рамирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Лосано Энтони наказан за толчок Сальдуа Хосеба
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Гарсия Алеш нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
50'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
49'
Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
49'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 10170 болельщиков
49'
Сальдуа Хосеба пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
48'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
48'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лосано Энтони из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
47'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Соарес Дуглас наказан за толчок Мерино Микель
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Соарес Дуглас оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Рамальо Чимено
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Жирона контролирует мяч.
Офсайд
44'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад в офсайде
44'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
43'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
42'
Лосано Энтони из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
41'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
Фол, нарушение
40'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Стуани Кристиан оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
40'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Стуани Кристиан пострадал.
39'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
38'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
37'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гранель Алекс не пострадал и надо продолжать игру!
37'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Лосано Энтони нанес удар, мяч был парирован, но Рульи Херонимо не удержал его в руках.
37'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
37'
Лосано Энтони из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
36'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Соарес Дуглас не пострадал и надо продолжать игру!
36'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
36'
Рамальо Чимено из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Удар от ворот произведет Жирона
34'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
34'
Соарес Дуглас из команды Жирона играет слишком грубо. Мерино Микель оказался на газоне.
34'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
32'
Стуани Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Стуани Кристиан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Навас Рауль пострадал.
32'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
32'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
31'
Соарес Дуглас задерживает мяч рукой
31'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
30'
Хуанпе Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
30'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Соарес Дуглас оказался на газоне.
Офсайд
28'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
28'
Льоренте Диего делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
28'
Стуани Кристиан наказан за толчок Сурутуса Давид
28'
Удар от ворот произведет Жирона
27'
ШАНС! Сандро Рамирес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
27'
Гарсия Рауль II из команды Жирона играет слишком грубо. Оярсабаль Микель оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
26'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Субельдия Игор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Соарес Дуглас из команды Жирона играет слишком грубо. Мерино Микель оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
24'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
24'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
24'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Удар от ворот произведет Жирона
23'
Шанс! Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
23'
Сальдуа Хосеба нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
22'
Реал Сосьедад начинает контратаку
22'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рамальо Чимено из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
21'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Жирона
20'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Гарсия Алеш наказан за толчок Сандро Рамирес
19'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
18'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Травма, повреждение
18'
Субельдия Игор возвращается на поле.
18'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Субельдия Игор получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Субельдия Игор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
16'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
16'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Субельдия Игор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Лосано Энтони из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Хорошую попытку сделал Лосано Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
14'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
13'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Гарсия Алеш из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
12'
Лосано Энтони из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Удар от ворот произведет Жирона
11'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
11'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
8'
Соарес Дуглас наказан за толчок Мерино Микель
8'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Жирона контролирует мяч.
6'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Офсайд
5'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
5'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Сурутуса Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
5'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
4'
Стуани Кристиан нанес удар головой, но Рульи Херонимо перевел мяч на угловой!
4'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Стуани Кристиан оказался на газоне.
3'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
2'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
2'
Порту Кристиан из команды Жирона делает неудачный навес.
2'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Жирона начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Украина: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация