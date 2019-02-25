Стадион: Монтиливи Зрители: 10170
0:0
Конец матча
32' Желтая карточкаСтуани Кристиан
54' Желтая карточкаЛосано Энтони
66' Желтая карточкаСоарес Дуглас
70' Желтая карточкаГранель Алекс
86' Желтая карточкаМерино Микель
Новости после матча
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
93'
Гарсия Борха I из команды Жирона в офсайде
92'
92'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Алькала Педро наказан за толчок Сандро Рамирес
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Гарсия Алеш
89'
88'
88'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Мерино Микель уходит с поля и его заменяет Морено Эктор
87'
Понс Пере из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Пардо Рубен пострадал.
87'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Реал Сосьедад начинает контратаку
87'
86'
86'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
86'
Мерино Микель получил желтую карточку от судьи
86'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Как он промахнулся? Гарсия Борха I имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
Порту Кристиан из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Гарсия Рауль II
82'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
82'
81'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
80'
ШАНС! Гранель Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Алькала Педро из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
80'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
80'
Стуани Кристиан мяч отрикошетил от ворот
80'
Гранель Алекс из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
79'
79'
79'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
79'
Тактическая замена. Сурутуса Давид уходит с поля и его заменяет Пардо Рубен
78'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
78'
Гарсия Рауль II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
76'
Гранель Алекс наказан за толчок Сурутуса Давид
76'
75'
Гарсия Алеш из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
73'
Баутиста Хон наказан за толчок Понс Пере
73'
73'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
72'
72'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оярсабаль Микель мяча так и не получил
72'
Понс Пере из команды Жирона вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мерино Микель не пострадал и надо продолжать игру!
71'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гарсия Алеш не пострадал и надо продолжать игру!
70'
Тактическая замена. Соарес Дуглас уходит с поля и его заменяет Понс Пере
70'
Гранель Алекс получил желтую карточку от судьи
70'
Безумный фол. Гранель Алекс грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
69'
68'
68'
68'
68'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
68'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Гарсия Алеш из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
68'
67'
66'
Соарес Дуглас получил желтую карточку от судьи
66'
Назначен штрафной. Пострадал Мерино Микель, его свалил Соарес Дуглас.
66'
66'
66'
Какой промах! Стуани Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Тактическая замена. Лосано Энтони уходит с поля и его заменяет Гарсия Борха I
65'
Алькала Педро наказан за толчок Сандро Рамирес
64'
64'
64'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Соарес Дуглас из команды Жирона играет слишком грубо. Сурутуса Давид оказался на газоне.
62'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
61'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Лосано Энтони наказан за толчок Сальдуа Хосеба
60'
Стуани Кристиан наказан за толчок Навас Рауль
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад в офсайде
59'
59'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль II из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
58'
Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
57'
Назначен штрафной. Пострадал Сурутуса Давид, его свалил Гарсия Алеш.
57'
56'
56'
56'
55'
55'
Сандро Рамирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
54'
Лосано Энтони получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Лосано Энтони из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
54'
54'
54'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Гарсия Алеш оказался на газоне.
53'
53'
53'
Сурутуса Давид наказан за толчок Соарес Дуглас
52'
52'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
51'
51'
51'
51'
Сандро Рамирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Лосано Энтони наказан за толчок Сальдуа Хосеба
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Гарсия Алеш нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
50'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
49'
49'
49'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 10170 болельщиков
49'
Сальдуа Хосеба пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
48'
48'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
47'
Судья сигнализирует, что Лосано Энтони из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
47'
46'
Соарес Дуглас наказан за толчок Мерино Микель
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Соарес Дуглас оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Рамальо Чимено
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
44'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад в офсайде
44'
43'
42'
42'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
42'
Лосано Энтони из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
41'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
40'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Стуани Кристиан оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Стуани Кристиан пострадал.
39'
39'
38'
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гранель Алекс не пострадал и надо продолжать игру!
37'
37'
37'
Лосано Энтони нанес удар, мяч был парирован, но Рульи Херонимо не удержал его в руках.
37'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
37'
Лосано Энтони из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
36'
36'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Соарес Дуглас не пострадал и надо продолжать игру!
36'
36'
Рамальо Чимено из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
35'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
34'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад пробил со штрафного, но очень мимо цели.
34'
Соарес Дуглас из команды Жирона играет слишком грубо. Мерино Микель оказался на газоне.
34'
33'
32'
Стуани Кристиан получил желтую карточку от судьи
32'
Стуани Кристиан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Навас Рауль пострадал.
32'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
32'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Соарес Дуглас задерживает мяч рукой
31'
31'
Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
30'
Хуанпе Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
30'
29'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Соарес Дуглас оказался на газоне.
28'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
28'
Льоренте Диего делает длинную передачу вперед
28'
Стуани Кристиан наказан за толчок Сурутуса Давид
28'
27'
ШАНС! Сандро Рамирес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Гарсия Рауль II из команды Жирона играет слишком грубо. Оярсабаль Микель оказался на газоне.
26'
26'
Судья сигнализирует, что Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
26'
25'
Субельдия Игор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Соарес Дуглас из команды Жирона играет слишком грубо. Мерино Микель оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
24'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
24'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
Шанс! Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
23'
Сальдуа Хосеба нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
22'
Реал Сосьедад начинает контратаку
22'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рамальо Чимено из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
19'
Гарсия Алеш наказан за толчок Сандро Рамирес
19'
19'
18'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Субельдия Игор возвращается на поле.
18'
18'
Матч возобновлен
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Субельдия Игор получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Субельдия Игор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
16'
16'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
16'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Субельдия Игор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Лосано Энтони из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Хорошую попытку сделал Лосано Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
14'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
12'
Судья сигнализирует, что Гарсия Алеш из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
12'
Лосано Энтони из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
11'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Соарес Дуглас наказан за толчок Мерино Микель
8'
7'
7'
6'
5'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Сурутуса Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
4'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
4'
Стуани Кристиан нанес удар головой, но Рульи Херонимо перевел мяч на угловой!
4'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Стуани Кристиан оказался на газоне.
3'
2'
2'
2'
Порту Кристиан из команды Жирона делает неудачный навес.
2'
1'
1'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Жирона начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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