Стадион: Мендисорроса
Первый тайм
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Жунка Давид из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Хони Родригес из команды Алавес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Инуи Такаси из команды Алавес делает пас партнеру.
34'
34'
33'
Инуи Такаси пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
33'
Инуи Такаси из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
32'
32'
31'
Макси Гомес пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
31'
Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Пина Томас из команды Алавес играет слишком грубо. Йокушлу Окай оказался на газоне.
29'
28'
28'
Матиас Йенсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Браис Мендес из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
26'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
25'
Шанс! Марипан Гильермо из команды Алавес пробил головой, но мимо
25'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
25'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Инуи Такаси из команды Алавес подал угловой справа.
24'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает неудачный навес.
23'
22'
Матиас Йенсен наказан за толчок Лагуардия Виктор
21'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
19'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Матиас Йенсен
19'
Йокушлу Окай возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Йокушлу Окай получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Йокушлу Окай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Хони Родригес наказан за толчок Лоботка Станислав
18'
Ману Гарсия из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Пина Томас из команды Алавес делает пас партнеру.
18'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Химо Наварро из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
16'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
15'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
13'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Хони Родригес бьет со штрафного в створ, но Рубен Бланко держит все под контролем
11'
Йокушлу Окай возвращается на поле.
11'
Матч возобновлен
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Йокушлу Окай получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Йокушлу Окай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Йокушлу Окай наказан за толчок Пина Томас
10'
10'
Кальери Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Ману Гарсия из команды Алавес делает пас партнеру.
9'
9'
Браис Мендес нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
9'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Жунка Давид из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
7'
7'
7'
6'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
5'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
4'
Йокушлу Окай из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
3'
Лагуардия Виктор из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
1'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Алавес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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