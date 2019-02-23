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  5. Примера
Стадион:
Алавес
0:0
Первый тайм: 35'
Сельта
0' 35'
Первый тайм
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Жунка Давид из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Хони Родригес из команды Алавес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Инуи Такаси из команды Алавес делает пас партнеру.
34'
Алавес контролирует мяч.
34'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Инуи Такаси пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
33'
Инуи Такаси из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
33'
Алавес контролирует мяч.
33'
Сельта контролирует мяч.
32'
Алавес контролирует мяч.
32'
Алавес контролирует мяч.
31'
Макси Гомес пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
31'
Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
30'
Пина Томас из команды Алавес играет слишком грубо. Йокушлу Окай оказался на газоне.
29'
Сельта контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Алавес
28'
Матиас Йенсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Браис Мендес из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Мальо Уго из команды Сельта делает пас партнеру.
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
Алавес контролирует мяч.
26'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Удар от ворот произведет Сельта
25'
Шанс! Марипан Гильермо из команды Алавес пробил головой, но мимо
25'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
25'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Инуи Такаси из команды Алавес подал угловой справа.
24'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Удар от ворот произведет Сельта
23'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает неудачный навес.
23'
Алавес контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Матиас Йенсен наказан за толчок Лагуардия Виктор
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Удар от ворот произведет Алавес
20'
Мальо Уго из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Матиас Йенсен
Травма, повреждение
19'
Йокушлу Окай возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Йокушлу Окай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
19'
Йокушлу Окай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Хони Родригес наказан за толчок Лоботка Станислав
18'
Ману Гарсия из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Пина Томас из команды Алавес делает пас партнеру.
18'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Химо Наварро из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
16'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
15'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
14'
Алавес контролирует мяч.
14'
Сельта контролирует мяч.
14'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
13'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
13'
Алавес контролирует мяч.
12'
Хони Родригес бьет со штрафного в створ, но Рубен Бланко держит все под контролем
Травма, повреждение
11'
Йокушлу Окай возвращается на поле.
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Йокушлу Окай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Йокушлу Окай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
10'
Йокушлу Окай наказан за толчок Пина Томас
10'
Удар от ворот произведет Сельта
10'
Кальери Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Ману Гарсия из команды Алавес делает пас партнеру.
9'
Удар от ворот произведет Алавес
9'
Браис Мендес нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
9'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Жунка Давид из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Сельта контролирует мяч.
7'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Алавес контролирует мяч.
7'
Сельта контролирует мяч.
6'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
5'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
4'
Сельта контролирует мяч.
4'
Сельта контролирует мяч.
4'
Йокушлу Окай из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Сельта контролирует мяч.
3'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
3'
Лагуардия Виктор из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
3'
Алавес контролирует мяч.
2'
Алавес контролирует мяч.
2'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Сельта контролирует мяч.
1'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Алавес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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