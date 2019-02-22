Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 20078
1:0
20' ГолГранеро Эстебан
25' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
28' Желтая карточкаАвила Эсекьель
31' Желтая карточкаГранеро Эстебан
1:1
47' ГолЭтчейта Хавьер
69' Желтая карточкаХуанпи Аньор
76' Желтая карточкаJavi Galan
80' Желтая карточкаСемеду Алфа
Новости после матча
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
97'
Гальего Энрике из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
96'
96'
96'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
95'
95'
95'
95'
Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
95'
94'
94'
Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
93'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол в офсайде
93'
92'
Судья сигнализирует, что Эррера Янгель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
91'
Эрмосо Марио нанес удар головой, но Сантамария Роберто спокойно отбил мяч.
91'
91'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Дардер Серхи оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
90'
Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
90'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Гальего Энрике из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Кучо Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
88'
Кучо Эрнандес из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
88'
Эрмосо Марио наказан за толчок Пулидо Хорхе
87'
87'
87'
Эррера Янгель наказан за толчок Иглесиас Борха
87'
86'
Акапо Карлос из команды Уэска отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
86'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
85'
84'
84'
Шанс! Кучо Эрнандес из команды Уэска пробил головой, но мимо
84'
Javi Galan из команды Уэска делает пас партнеру.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 20078 болельщиков
84'
83'
82'
82'
82'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Кучо Эрнандес
81'
81'
Хуанпи Аньор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
80'
Семеду Алфа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
80'
Семеду Алфа из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Гальего Энрике пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
80'
79'
Шанс! Иглесиас Борха из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
79'
Педроса Адриа из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
79'
78'
78'
78'
Тактическая замена. Рока Марк уходит с поля и его заменяет Семеду Алфа
77'
Феррейра Факундо не смог попасть в створ ударом издали
77'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Феррейра Факундо из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
76'
Javi Galan совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
76'
Javi Galan из команды Уэска играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
76'
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
74'
Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
74'
73'
73'
Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
73'
Иглесиас Борха предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
72'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
71'
Гальего Энрике из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
71'
Тактическая замена. Авила Эсекьель уходит с поля и его заменяет Феррейро Давид
70'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
69'
Хуанпи Аньор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
69'
Хуанпи Аньор из команды Уэска играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
69'
69'
68'
68'
Тактическая замена. Ривера Кристиан уходит с поля и его заменяет Эррера Янгель
67'
Ривера Кристиан возвращается на поле.
67'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Матч возобновлен
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Ривера Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Ривера Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Тактическая замена. Дидак Вилья уходит с поля и его заменяет Феррейра Факундо
64'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Педроса Адриа
64'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лэй У нанес удар в каркас ворот!
63'
Отличные скиллы показывает Лэй У, обводя своих соперников
63'
Авила Эсекьель пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
63'
62'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
61'
Акапо Карлос из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
60'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
60'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
60'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
60'
60'
Этчейта Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
59'
59'
ШАНС! Авила Эсекьель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Гальего Энрике из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
57'
55'
Судья свистит. Ривера Кристиан атаковал сзади соперника. Это Дидак Вилья заработал своей команде штрафной
55'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
54'
Авила Эсекьель из команды Уэска в офсайде
54'
54'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
53'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
52'
52'
Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
50'
49'
47'
Пулидо Хорхе сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Этчейта Хавьер классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
47'
Пулидо Хорхе из команды Уэска находит одноклубника четким пасом пяткой.
47'
47'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Javi Galan
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Эспаньол начинает контратаку
46'
Гальего Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
45'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
44'
43'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
43'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
43'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
40'
39'
39'
Мелендо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
38'
38'
37'
37'
Ривера Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Эрмосо Марио пробил со штрафного прямо в стенку
35'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
35'
Гранеро Эстебан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
33'
Гальего Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Гальего Энрике из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
32'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
32'
Авила Эсекьель бьет со штрафного в створ, но Лопес Диего держит все под контролем
31'
Гранеро Эстебан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
31'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Javi Galan
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
30'
30'
Росалес Роберто из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
29'
28'
Авила Эсекьель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
28'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Давид Лопес
27'
27'
27'
27'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Этчейта Хавьер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
25'
Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
24'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
24'
24'
24'
24'
23'
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Давид Лопес
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
20'
Г О О О О Л Гранеро Эстебан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
19'
Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
18'
Гальего Энрике пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
18'
18'
16'
Судья сигнализирует, что Акапо Карлос из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Лэй У
16'
Акапо Карлос из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
16'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
14'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
14'
Иглесиас Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
12'
12'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гальего Энрике
11'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
10'
ШАНС! Лэй У нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
9'
ШАНС! Иглесиас Борха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Дигес Адриан ошибается в защите.
8'
Судья сигнализирует, что Дигес Адриан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
8'
8'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
Этчейта Хавьер из команды Уэска сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Хуанпи Аньор из команды Уэска подал угловой слева.
6'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
5'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Javi Galan
4'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
3'
3'
3'
2'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
2'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Уэска начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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