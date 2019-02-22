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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 20078
Эспаньол
1:1
Конец матча
Уэска
0'
1:0
20' Гол
Гранеро Эстебан
25' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
28' Желтая карточка
Авила Эсекьель
31' Желтая карточка
Гранеро Эстебан
1:1
47' Гол
Этчейта Хавьер
69' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
76' Желтая карточка
Javi Galan
80' Желтая карточка
Семеду Алфа
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
97'
Гальего Энрике из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
96'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
96'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
96'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Офсайд
95'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
95'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
95'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Уэска
94'
Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
93'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол в офсайде
93'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Эррера Янгель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
91'
Эрмосо Марио нанес удар головой, но Сантамария Роберто спокойно отбил мяч.
91'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Дардер Серхи оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
90'
Эррера Янгель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
90'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
90'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
89'
Гальего Энрике из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Эспаньол
88'
Кучо Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
88'
Кучо Эрнандес из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
88'
Эрмосо Марио наказан за толчок Пулидо Хорхе
87'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Эррера Янгель наказан за толчок Иглесиас Борха
87'
Удар от ворот произведет Эспаньол
86'
Акапо Карлос из команды Уэска отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
86'
Уэска начинает контратаку
86'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
85'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Эспаньол
84'
Шанс! Кучо Эрнандес из команды Уэска пробил головой, но мимо
84'
Javi Galan из команды Уэска делает пас партнеру.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 20078 болельщиков
84'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Уэска контролирует мяч.
82'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Эспаньол
82'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Кучо Эрнандес
Офсайд
81'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
81'
Хуанпи Аньор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
80'
Семеду Алфа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
80'
Семеду Алфа из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Гальего Энрике пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
80'
Удар от ворот произведет Уэска
79'
Шанс! Иглесиас Борха из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
79'
Педроса Адриа из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
79'
Эспаньол контролирует мяч.
Офсайд
78'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
78'
Удар от ворот произведет Уэска
78'
Тактическая замена. Рока Марк уходит с поля и его заменяет Семеду Алфа
77'
Феррейра Факундо не смог попасть в створ ударом издали
77'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Феррейра Факундо из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
Желтая карточка
76'
Javi Galan совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
76'
Javi Galan из команды Уэска играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
76'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
74'
Эспаньол контролирует мяч.
Офсайд
73'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
73'
Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
73'
Иглесиас Борха предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
72'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
72'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Гальего Энрике из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Авила Эсекьель уходит с поля и его заменяет Феррейро Давид
70'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Желтая карточка
69'
Хуанпи Аньор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
69'
Хуанпи Аньор из команды Уэска играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
69'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Тактическая замена. Ривера Кристиан уходит с поля и его заменяет Эррера Янгель
Травма, повреждение
67'
Ривера Кристиан возвращается на поле.
67'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Ривера Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Ривера Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Тактическая замена. Дидак Вилья уходит с поля и его заменяет Феррейра Факундо
64'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Педроса Адриа
64'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лэй У нанес удар в каркас ворот!
63'
Отличные скиллы показывает Лэй У, обводя своих соперников
63'
Авила Эсекьель пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
63'
Уэска начинает контратаку
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
61'
Акапо Карлос из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
60'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
60'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
Угловой
60'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
60'
Этчейта Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Эспаньол
59'
ШАНС! Авила Эсекьель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Гальего Энрике из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
57'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
57'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Ривера Кристиан атаковал сзади соперника. Это Дидак Вилья заработал своей команде штрафной
55'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Офсайд
54'
Авила Эсекьель из команды Уэска в офсайде
Офсайд
54'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
54'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
53'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
53'
Лэй У из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
50'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Пулидо Хорхе сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Этчейта Хавьер классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
47'
Пулидо Хорхе из команды Уэска находит одноклубника четким пасом пяткой.
47'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Javi Galan
46'
Уэска контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Угловой
46'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
46'
Лэй У из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Эспаньол начинает контратаку
46'
Гальего Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
45'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
45'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Эспаньол контролирует мяч.
44'
Удар от ворот произведет Уэска
43'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Рока Марк из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
43'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
43'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Эспаньол контролирует мяч.
41'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Эспаньол контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
40'
Уэска контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Уэска
39'
Мелендо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Лэй У из команды Эспаньол в офсайде
39'
Лэй У из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
39'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Уэска контролирует мяч.
37'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Ривера Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
36'
Эрмосо Марио пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
35'
Эспаньол контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
35'
Гранеро Эстебан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Удар от ворот произведет Эспаньол
33'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
33'
Гальего Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Гальего Энрике из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
32'
Авила Эсекьель бьет со штрафного в створ, но Лопес Диего держит все под контролем
Желтая карточка
31'
Гранеро Эстебан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Javi Galan
30'
Уэска контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
30'
Удар от ворот произведет Уэска
30'
Росалес Роберто из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Эспаньол контролирует мяч.
Желтая карточка
28'
Авила Эсекьель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Давид Лопес
27'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Рока Марк из команды Эспаньол сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Эспаньол контролирует мяч.
Желтая карточка
25'
Этчейта Хавьер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Офсайд
24'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
24'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
24'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
24'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Javi Galan из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Уэска
23'
Эспаньол контролирует мяч.
22'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Давид Лопес
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Описание гола
20'
Г О О О О Л Гранеро Эстебан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
18'
Гальего Энрике пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
18'
Уэска начинает контратаку
18'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Акапо Карлос из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Лэй У
16'
Акапо Карлос из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
16'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Лэй У из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
14'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
14'
Иглесиас Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Эспаньол контролирует мяч.
12'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гальего Энрике
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
11'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Удар от ворот произведет Уэска
10'
ШАНС! Лэй У нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Удар от ворот произведет Уэска
9'
ШАНС! Иглесиас Борха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Дигес Адриан ошибается в защите.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Дигес Адриан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
8'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
8'
Ривера Кристиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
7'
Эспаньол контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Эспаньол
7'
Этчейта Хавьер из команды Уэска сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Угловой
7'
Хуанпи Аньор из команды Уэска подал угловой слева.
6'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Javi Galan
4'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
3'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
3'
Уэска контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Эспаньол
2'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
2'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Удар от ворот произведет Уэска
1'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Уэска начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Жеребьёвка Лиги Европы
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Паулиста А1
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура

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