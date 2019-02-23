Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 11207
2:1
Конец матча
1:0
28' ГолМата Хайме
32' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
1:1
58' ГолРауль де Томас
2:1
68' ГолВидаль Молина
82' Желтая карточкаДамиан Суарес
90' Желтая карточкаСуарес Марио
Второй тайм
95'
Мата Хайме из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Тито Роберто
94'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Оливера Матиас пострадал.
93'
93'
Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Анхель Луис из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
93'
93'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Суарес Марио из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
92'
Матч возобновлен
92'
Тактическая замена. Мата Хайме уходит с поля и его заменяет Анхель Луис
91'
Суарес Марио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
90'
Суарес Марио наказан за толчок Мата Хайме
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
89'
Отличный пас сделал Посо Хосе из команды Райо Вальекано. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
89'
89'
Судья сигнализирует, что Кристофоро Себастьян из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
88'
88'
Кристофоро Себастьян из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
88'
87'
Амат Хорди наказан за толчок Мата Хайме
87'
87'
87'
Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
87'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
87'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
86'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано в офсайде
85'
85'
Трехо Оскар имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
85'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
85'
85'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
84'
Тактическая замена. Видаль Молина уходит с поля и его заменяет Кристофоро Себастьян
84'
Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
84'
83'
Дамиан Суарес из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
83'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
83'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
83'
83'
83'
Посо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Дамиан Суарес из команды Хетафе предупрежден после нескольких фолов.
82'
Судья сигнализирует, что Дамиан Суарес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
81'
81'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано забрасывает мяч в штрафную.
80'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
79'
78'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
77'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Фулкье Димитри из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
77'
Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
76'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
75'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
74'
Фулкье Димитри не смог попасть в створ ударом издали
74'
74'
73'
Тактическая замена. Портильо Франсиско уходит с поля и его заменяет Оливера Матиас
73'
Дамиан Суарес возвращается на поле.
72'
Судья свистит. Рауль де Томас атаковал сзади соперника. Это Дьене Даконам заработал своей команде штрафной
72'
Матч возобновлен
72'
Райо Вальекано делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
71'
Тактическая замена. Веласкес Эмилиано уходит с поля и его заменяет Посо Хосе
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамиан Суарес получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 11207 болельщиков
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
70'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
70'
69'
68'
Мата Хайме сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Видаль Молина из команды Хетафе забил гол! Легко это для такого игрока, как Видаль Молина
68'
Мата Хайме из команды Хетафе делает пас партнеру.
68'
ШАНС! Мата Хайме вышел один-на-один с голкипером...
68'
Мата Хайме из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
68'
68'
67'
Максимович Неманья делает длинную передачу вперед
67'
66'
65'
Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
65'
Мата Хайме из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
64'
Фулкье Димитри наказан за толчок Трехо Оскар
63'
63'
63'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
63'
62'
62'
Шанс! Мата Хайме из команды Хетафе пробил головой, но мимо
62'
62'
Суарес Марио из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Видаль Молина заработал фол
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
60'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Суарес Марио
58'
Комесанья Санти сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Рауль де Томас из команды Райо Вальекано переиграл вратаря дальним ударом!
58'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
58'
58'
57'
57'
Назначен штрафной. Пострадал Абдулайе Ба, его свалил Мата Хайме.
56'
Судья свистит. Гарсия Альваро III атаковал сзади соперника. Это Дамиан Суарес заработал своей команде штрафной
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
55'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
54'
Фулкье Димитри наказан за толчок Трехо Оскар
54'
54'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
52'
52'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
50'
Рауль де Томас наказан за толчок Фламини Матьё
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
49'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
49'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
47'
46'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Мата Хайме из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Фулкье Димитри из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Тито Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Дамиан Суарес заработал фол
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Имбула Ганелли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Дамиан Суарес из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
44'
ШАНС! Максимович Неманья нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
44'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
44'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
43'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
43'
42'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
42'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Видаль Молина рано отмечает, но гол будет отменен!
42'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Фулкье Димитри из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
38'
Дамиан Суарес наказан за толчок Трехо Оскар
38'
Опасность! Видаль Молина из команды Хетафе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
36'
36'
36'
Шанс! Трехо Оскар из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
36'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
35'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
33'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
32'
Антунеш Виторину совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
32'
Безумный фол. Антунеш Виторину грубо играет против соперника. Пострадал Веласкес Эмилиано
32'
32'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
28'
Отличный командный гол!
28'
Фулкье Димитри сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Мата Хайме изменил счет на табло!
28'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает пас партнеру.
28'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
28'
Кабрера Леандро делает длинную передачу вперед
28'
27'
27'
27'
27'
27'
26'
Мата Хайме из команды Хетафе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
26'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
26'
25'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Хетафе контролирует мяч.
23'
21'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
21'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
Фулкье Димитри наказан за толчок Имбула Ганелли
19'
18'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
18'
Фламини Матьё из команды Хетафе играет слишком грубо. Комесанья Санти оказался на газоне.
16'
16'
16'
Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Дамиан Суарес нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
15'
Абдулайе Ба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
13'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
13'
12'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
Шанс! Мата Хайме из команды Хетафе пробил головой, но мимо
11'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Веласкес Эмилиано наказан за толчок Мата Хайме
10'
Мата Хайме из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
10'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Дамиан Суарес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
9'
Видаль Молина из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Максимович Неманья из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
8'
Эмбарба Адриан задерживает мяч рукой
8'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
6'
6'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
5'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
5'
Дамиан Суарес делает длинную передачу вперед
4'
3'
Дьене Даконам из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Веласкес Эмилиано
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
45' 0 Губбио 3 ФералпиСало Пер 0 Судтироль 0 Римини Пер 0 Триестина 0 Ренате Позже 0 Монца 0 Альма Ювентус Фано Позже 0 Фермана 0 Порденоне Позже 0 Равенна 0 Терамо Позже 0 Виртус Верона 0 Бассано Виртус Позже 0 Альбинолеффе 0 Джиана Эрминио Позже 0 Самбенедеттезе 0 Тернана Позже 0 Имолезе 0 Вис Пезаро
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Суперкубок (Финал)
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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