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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 11207
Хетафе
2:1
Конец матча
Райо Вальекано
0'
1:0
28' Гол
Мата Хайме
32' Желтая карточка
Антунеш Виторину
1:1
58' Гол
Рауль де Томас
2:1
68' Гол
Видаль Молина
82' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90' Желтая карточка
Суарес Марио
90'+5
Второй тайм
95'
Мата Хайме из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Тито Роберто
Фол, нарушение
94'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Оливера Матиас пострадал.
93'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
93'
Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Анхель Луис из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
93'
Хетафе начинает контратаку
93'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Суарес Марио из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
92'
Матч возобновлен
92'
Тактическая замена. Мата Хайме уходит с поля и его заменяет Анхель Луис
Желтая карточка
91'
Суарес Марио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
90'
Суарес Марио наказан за толчок Мата Хайме
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Удар от ворот произведет Хетафе
89'
Отличный пас сделал Посо Хосе из команды Райо Вальекано. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
89'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Кристофоро Себастьян из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
88'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
88'
Кристофоро Себастьян из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
88'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
87'
Амат Хорди наказан за толчок Мата Хайме
87'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
87'
Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Угловой
87'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
87'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
86'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Райо Вальекано контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
85'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано в офсайде
85'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Трехо Оскар имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
85'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
85'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
85'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
84'
Тактическая замена. Видаль Молина уходит с поля и его заменяет Кристофоро Себастьян
84'
Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
84'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Дамиан Суарес из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
83'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
83'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
83'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Посо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Дамиан Суарес из команды Хетафе предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Дамиан Суарес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
81'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано забрасывает мяч в штрафную.
80'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
80'
Хетафе начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Райо Вальекано контролирует мяч.
79'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
77'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Фулкье Димитри из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
77'
Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
76'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
76'
Хетафе начинает контратаку
76'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Офсайд
75'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
75'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
74'
Фулкье Димитри не смог попасть в створ ударом издали
74'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
73'
Тактическая замена. Портильо Франсиско уходит с поля и его заменяет Оливера Матиас
Травма, повреждение
73'
Дамиан Суарес возвращается на поле.
Фол, нарушение
72'
Судья свистит. Рауль де Томас атаковал сзади соперника. Это Дьене Даконам заработал своей команде штрафной
72'
Матч возобновлен
72'
Райо Вальекано делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
71'
Тактическая замена. Веласкес Эмилиано уходит с поля и его заменяет Посо Хосе
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамиан Суарес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
71'
Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 11207 болельщиков
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Удар от ворот произведет Хетафе
70'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
70'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Райо Вальекано контролирует мяч.
68'
Мата Хайме сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Видаль Молина из команды Хетафе забил гол! Легко это для такого игрока, как Видаль Молина
68'
Мата Хайме из команды Хетафе делает пас партнеру.
68'
ШАНС! Мата Хайме вышел один-на-один с голкипером...
68'
Мата Хайме из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
68'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
68'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
67'
Максимович Неманья делает длинную передачу вперед
67'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
65'
Мата Хайме из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Фулкье Димитри наказан за толчок Трехо Оскар
63'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Хетафе
63'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
63'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
62'
Шанс! Мата Хайме из команды Хетафе пробил головой, но мимо
62'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Суарес Марио из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Видаль Молина заработал фол
61'
Удар от ворот произведет Хетафе
61'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Суарес Марио
58'
Комесанья Санти сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Рауль де Томас из команды Райо Вальекано переиграл вратаря дальним ударом!
58'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
58'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
58'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Назначен штрафной. Пострадал Абдулайе Ба, его свалил Мата Хайме.
Фол, нарушение
56'
Судья свистит. Гарсия Альваро III атаковал сзади соперника. Это Дамиан Суарес заработал своей команде штрафной
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
55'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
Фол, нарушение
54'
Фулкье Димитри наказан за толчок Трехо Оскар
54'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Райо Вальекано контролирует мяч.
51'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Рауль де Томас наказан за толчок Фламини Матьё
50'
Удар от ворот произведет Хетафе
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
49'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Хетафе
47'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
46'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
46'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Мата Хайме из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Фулкье Димитри из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Тито Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Дамиан Суарес заработал фол
46'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Хетафе
45'
Имбула Ганелли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Дамиан Суарес из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
44'
ШАНС! Максимович Неманья нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
44'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
44'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
43'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
42'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
Описание гола
42'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Видаль Молина рано отмечает, но гол будет отменен!
42'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
41'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Фулкье Димитри из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Дамиан Суарес наказан за толчок Трехо Оскар
38'
Опасность! Видаль Молина из команды Хетафе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
37'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
36'
Райо Вальекано контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Хетафе
36'
Шанс! Трехо Оскар из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
36'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
35'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Райо Вальекано контролирует мяч.
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
33'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
Желтая карточка
32'
Антунеш Виторину совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Антунеш Виторину грубо играет против соперника. Пострадал Веласкес Эмилиано
32'
Райо Вальекано контролирует мяч.
32'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
28'
Отличный командный гол!
28'
Фулкье Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Мата Хайме изменил счет на табло!
28'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает пас партнеру.
28'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
28'
Кабрера Леандро делает длинную передачу вперед
28'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
27'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
27'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
27'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
26'
Мата Хайме из команды Хетафе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
26'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
26'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
25'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Хетафе контролирует мяч.
23'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
21'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
21'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
19'
Фулкье Димитри наказан за толчок Имбула Ганелли
19'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
18'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
18'
Фламини Матьё из команды Хетафе играет слишком грубо. Комесанья Санти оказался на газоне.
16'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
16'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Дамиан Суарес нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
16'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
15'
Абдулайе Ба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
13'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
12'
Шанс! Мата Хайме из команды Хетафе пробил головой, но мимо
11'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Веласкес Эмилиано наказан за толчок Мата Хайме
10'
Мата Хайме из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Дамиан Суарес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
9'
Видаль Молина из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Максимович Неманья из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Эмбарба Адриан задерживает мяч рукой
8'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
5'
Дамиан Суарес делает длинную передачу вперед
4'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Дьене Даконам из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
3'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
3'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Веласкес Эмилиано
2'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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