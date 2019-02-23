Стадион: Сан-Мамес Зрители: 43363
1:0
1' ГолГарсия Рауль
13' Желтая карточкаЙерай Альварес
45' Желтая карточкаПапа Диоп
55' Желтая карточкаБеньят Эчебария
58' Желтая карточкаПаулу Оливейра
77' Желтая карточкаШарлес Диас
Второй тайм
79'
Отличные скиллы показывает Муньяин Икер, обводя своих соперников
78'
78'
77'
Рефери не любит споров - именно за это Шарлес Диас сейчас получил желтую
77'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
76'
76'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
76'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
75'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
74'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
74'
Уильямс Иньяки мяч отрикошетил от ворот
74'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
74'
Капа Андер из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
74'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
73'
73'
72'
72'
72'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
71'
Хордан Хоан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гарсия Дани пострадал.
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Анхель Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
68'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
63'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
63'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Домингес Микель
62'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
61'
Кукурелья Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
60'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Энрич Серхи
60'
Тактическая замена. Папа Диоп уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
59'
Кукурелья Марк нанес удар чуть мимо. Близко!
59'
59'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи
58'
Безумный фол. Паулу Оливейра грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Рауль
58'
58'
Шарлес Диас из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
57'
57'
56'
56'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Орельяна Фабиан делает скидку к воротам
55'
Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Беньят Эчебария получил желтую карточку от судьи
55'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Хордан Хоан пострадал.
54'
Гарсия Рауль нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
54'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
53'
Кике Гарсия задерживает мяч рукой
53'
53'
52'
52'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Хордан Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
49'
48'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кукурелья Марк
47'
47'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
46'
Хорошую попытку сделал Муньяин Икер. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Плохо сыграл Анхель Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
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46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
Юри Берчиче навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
46'
Безумный фол. Папа Диоп грубо играет против соперника. Пострадал Юри Берчиче
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
44'
43'
43'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
42'
42'
Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
41'
41'
41'
41'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Шарлес Диас задерживает мяч рукой
39'
39'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
38'
38'
37'
37'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
37'
Хорошую попытку сделал Муньяин Икер. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
37'
Капа Андер из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
36'
36'
Атлетик Б контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Паулу Оливейра из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
34'
Хороший удар издали нанес Кике Гарсия, но отличный сейв сделал Эррерин Яго. Угловой.
33'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б в офсайде
33'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
33'
32'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
31'
Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
Йерай Альварес наказан за толчок Кике Гарсия
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б пасует в штрафную, но Риесго Асьер выходит и ловит мяч.
30'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Муньяин Икер задерживает мяч рукой
29'
28'
28'
Шанс! Паулу Оливейра из команды Эйбар пробил головой, но мимо
28'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Юри Берчиче наказан за толчок Орельяна Фабиан
27'
26'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
25'
24'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
24'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
24'
Пенья Рубен делает длинную передачу вперед
24'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
23'
Уильямс Иньяки мяч отрикошетил от ворот
22'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
21'
Кике Гарсия наказан за толчок Гарсия Дани
20'
Папа Диоп из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
18'
18'
18'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
17'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Беньят Эчебария!
17'
17'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
14'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
14'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Йерай Альварес получил желтую карточку от судьи
13'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Шарлес Диас оказался на газоне.
13'
Йерай Альварес ошибается в защите.
13'
12'
12'
Гарсия Рауль наказан за толчок Хордан Хоан
11'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
11'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
10'
10'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
9'
9'
9'
8'
8'
8'
7'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
5'
Атлетик Б контролирует мяч.
5'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
4'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
3'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
1'
Юри Берчиче сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль изменил счет на табло!
1'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эйбар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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