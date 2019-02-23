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  5. Примера
Стадион: Зрители: 43363
Атлетик Б
1:0
Второй тайм: 79'
Эйбар
0'
1:0
1' Гол
Гарсия Рауль
13' Желтая карточка
Йерай Альварес
45' Желтая карточка
Папа Диоп
55' Желтая карточка
Беньят Эчебария
58' Желтая карточка
Паулу Оливейра
77' Желтая карточка
Шарлес Диас
79'
Второй тайм
79'
Отличные скиллы показывает Муньяин Икер, обводя своих соперников
78'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
77'
Рефери не любит споров - именно за это Шарлес Диас сейчас получил желтую
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
76'
Удар от ворот произведет Эйбар
76'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
76'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
Фол, нарушение
75'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
75'
Удар от ворот произведет Эйбар
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
74'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
74'
Уильямс Иньяки мяч отрикошетил от ворот
74'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
74'
Капа Андер из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
74'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
73'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
Фол, нарушение
71'
Хордан Хоан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гарсия Дани пострадал.
70'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Анхель Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
68'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
68'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
67'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
67'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
66'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
63'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
63'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Домингес Микель
62'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
62'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
61'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
61'
Кукурелья Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
60'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Энрич Серхи
60'
Тактическая замена. Папа Диоп уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
59'
Кукурелья Марк нанес удар чуть мимо. Близко!
59'
Удар от ворот произведет Эйбар
59'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Желтая карточка
58'
Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Паулу Оливейра грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Рауль
58'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Шарлес Диас из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
57'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Эйбар контролирует мяч.
56'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Орельяна Фабиан делает скидку к воротам
55'
Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
55'
Беньят Эчебария получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Хордан Хоан пострадал.
54'
Гарсия Рауль нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
54'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
54'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Кике Гарсия задерживает мяч рукой
53'
Удар от ворот произведет Эйбар
53'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
52'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
52'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Хордан Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
50'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
49'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
48'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кукурелья Марк
47'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Папа Диоп из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
46'
Хорошую попытку сделал Муньяин Икер. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Плохо сыграл Анхель Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
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Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
Юри Берчиче навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Папа Диоп грубо играет против соперника. Пострадал Юри Берчиче
45'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
42'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
42'
Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
41'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
40'
Шарлес Диас задерживает мяч рукой
39'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Эйбар контролирует мяч.
38'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
37'
Хорошую попытку сделал Муньяин Икер. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
37'
Капа Андер из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
36'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Атлетик Б контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Паулу Оливейра из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
35'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
34'
Хороший удар издали нанес Кике Гарсия, но отличный сейв сделал Эррерин Яго. Угловой.
Офсайд
33'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б в офсайде
33'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
Угловой
33'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
32'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
31'
Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
30'
Йерай Альварес наказан за толчок Кике Гарсия
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б пасует в штрафную, но Риесго Асьер выходит и ловит мяч.
30'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
29'
Муньяин Икер задерживает мяч рукой
29'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
28'
Шанс! Паулу Оливейра из команды Эйбар пробил головой, но мимо
28'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Юри Берчиче наказан за толчок Орельяна Фабиан
27'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
25'
Эйбар контролирует мяч.
24'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
24'
Пенья Рубен делает длинную передачу вперед
24'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Угловой
23'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
23'
Уильямс Иньяки мяч отрикошетил от ворот
22'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
22'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
21'
Кике Гарсия наказан за толчок Гарсия Дани
Фол, нарушение
20'
Папа Диоп из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Удар от ворот произведет Эйбар
18'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
18'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
18'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
17'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Беньят Эчебария!
17'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
16'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
15'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
14'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
14'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Йерай Альварес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Шарлес Диас оказался на газоне.
13'
Йерай Альварес ошибается в защите.
13'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Гарсия Рауль наказан за толчок Хордан Хоан
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
11'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
10'
Эйбар контролирует мяч.
10'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
9'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
6'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
6'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Атлетик Б контролирует мяч.
5'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
4'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
3'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
1'
Юри Берчиче сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль изменил счет на табло!
1'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
1'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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