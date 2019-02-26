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Стадион:
Беневенто
1:1
Второй тайм: 81'
Пескара
0'
0:0
25' Не забитый пенальти
Кода Массимо
1:0
44' Гол
Кода Массимо
61' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
1:1
67' Гол
Leonardo Mancuso
81'
Второй тайм
78'
Беневенто делает замену. Бандинелли Филиппо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
77'
Пескара делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Мелегони Филиппо выходит на его замену.
71'
Пескара делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Кампаньяро Уго выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Леонардо Манкусо бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
60'
Беневенто делает замену. Буонаюто Кристиан уходит с поля, а Виола Николас выходит на его замену.
56'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Капоне Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
Описание гола
25'
ОН ПРОМАЗАЛ - Кода Массимо пробил пенальти, но не смог забить!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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