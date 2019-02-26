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  5. Серия B
Стадион:
Ascoli Calcio 1898 FC
2:2
Конец матча
Фоджа
0'
1:0
12' Гол
Роззети Лоренцо
23' Желтая карточка
Francesco Deli
25' Желтая карточка
Фраттези Давиде
1:1
30' Гол
Francesco Deli
43' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
2:1
44' Гол
Нинкович Никола
72' Желтая карточка
Pierre-Yves Ngawa
74' Желтая карточка
Аддэ Брайт
80' Желтая карточка
Беретта Джакомо
80' Желтая карточка
Раньери Лука
82' Желтая карточка
Michele Cavion
2:2
90' Гол
Крагль Оливер
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
Желтая карточка
82'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
81'
Асколи делает замену. Беретта Джакомо уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
80'
Фоджа делает замену. Emanuele Cicerelli уходит с поля, а Кьяретти Лукас выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Раньери Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Беретта Джакомо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Pierre-Yves Ngawa получил желтую карточку от судьи
70'
Фоджа делает замену. Матарезе Лука уходит с поля, а Крагль Оливер выходит на его замену.
62'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Йемелло Пьетро выходит на его замену.
56'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Чичиретти Амато выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Нинкович Никола бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Francesco Deli бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Фраттези Давиде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Francesco Deli получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Роззети Лоренцо бьет в цель!
7'
Асколи делает замену. Валентини Науэль уходит с поля, а Danilo Quaranta выходит на его замену.
6'
Асколи делает замену. Валентини Науэль уходит с поля, а Danilo Quaranta выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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