Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
2:2
Конец матча
1:0
12' ГолРоззети Лоренцо
23' Желтая карточкаFrancesco Deli
25' Желтая карточкаФраттези Давиде
1:1
30' ГолFrancesco Deli
43' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
2:1
44' ГолНинкович Никола
72' Желтая карточкаPierre-Yves Ngawa
74' Желтая карточкаАддэ Брайт
80' Желтая карточкаБеретта Джакомо
80' Желтая карточкаРаньери Лука
82' Желтая карточкаMichele Cavion
2:2
90' ГолКрагль Оливер
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
82'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
81'
Асколи делает замену. Беретта Джакомо уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
80'
Фоджа делает замену. Emanuele Cicerelli уходит с поля, а Кьяретти Лукас выходит на его замену.
80'
Раньери Лука получил желтую карточку от судьи
80'
Беретта Джакомо получил желтую карточку от судьи
74'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
72'
Pierre-Yves Ngawa получил желтую карточку от судьи
70'
Фоджа делает замену. Матарезе Лука уходит с поля, а Крагль Оливер выходит на его замену.
62'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Йемелло Пьетро выходит на его замену.
56'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Чичиретти Амато выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Нинкович Никола бьет в цель!
43'
Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Francesco Deli бьет в цель!
25'
Фраттези Давиде получил желтую карточку от судьи
23'
Francesco Deli получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Роззети Лоренцо бьет в цель!
7'
Асколи делает замену. Валентини Науэль уходит с поля, а Danilo Quaranta выходит на его замену.
6'
Асколи делает замену. Валентини Науэль уходит с поля, а Danilo Quaranta выходит на его замену.
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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